Boksarski legendi se vračata! Tyson in Mayweather prihodnje leto v ring.

Nekdanji boksarski zvezdnik Mike Tyson se leta 2026 vrača v ring. Devetinpetdesetletni Američan se bo pomeril z 11 let mlajšim Floydom Mayweatherjem ml., tiskovne agencije povzemajo prireditelje CSI Sports. Mayweather je eden redkih boksarjev, ki so v karieri ostali nepremagani.

Oba boksarja sta sicer v najboljših letih z odličnim boksom in predčasnimi konci dvobojev polnila medije in navduševala navijače, zdaj pa sta se odločila za ekshibicijo.

A dvomi o kakovosti so številni. Mike Tyson je bil v ringu nazadnje novembra lani, ko ga je v Dallasu premagal 31-let mlajši spletni vplivnež Jake Paul. Tyson je bil po dvoboju deležen številnih kritik in žaljivk, mediji čez lužo pa so pisali, da ima boksar finančne težave in je prisiljen v tovrstne ekshibicije.

"Ko so me pri CSI povprašali za dvoboj s Floydom Mayweatherjem, sem si misli, da do tega ne bo nikoli prišlo. Ampak Floyd je rekel da," pri CSI povzemajo Tysona, svetovnega prvaka v težki kategoriji med letoma 1987 in 1990. V karieri je ob 50 zmagah doživel tudi sedem porazov.

Floyd Mayweather je bil nazadnje v ringu leta 2017 z mojstrom mešanih borilnih veščin Conorjem McGregorjem. Foto: Reuters

Oseminštiridesetletni Floyd Mayweather je bil svetovni prvak v kar petih težnostnih kategorijah, a nikoli v težji od srednje (do 70 kg). Nazadnje je bil v ringu leta 2017 z mojstrom mešanih borilnih veščin Conorjem McGregorjem in dosegel svojo 50. profesionalno zmago. S tem je na lestvici rekordov za zmago prehitel slovitega Rockyja Marciana. Kasneje je nastopil še na nekaterih ekshibicijskih dvobojih.