Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
5. 9. 2025,
12.24

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Floyd Mayweather Mike Tyson boks

Petek, 5. 9. 2025, 12.24

1 ura, 23 minut

Boksarski legendi se vračata! Tyson in Mayweather prihodnje leto v ring.

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Mike Tyson | Mike Tyson načrtuje nov dvoboj v ringu. | Foto Reuters

Mike Tyson načrtuje nov dvoboj v ringu.

Foto: Reuters

Nekdanji boksarski zvezdnik Mike Tyson se leta 2026 vrača v ring. Devetinpetdesetletni Američan se bo pomeril z 11 let mlajšim Floydom Mayweatherjem ml., tiskovne agencije povzemajo prireditelje CSI Sports. Mayweather je eden redkih boksarjev, ki so v karieri ostali nepremagani.

Oba boksarja sta sicer v najboljših letih z odličnim boksom in predčasnimi konci dvobojev polnila medije in navduševala navijače, zdaj pa sta se odločila za ekshibicijo.

A dvomi o kakovosti so številni. Mike Tyson je bil v ringu nazadnje novembra lani, ko ga je v Dallasu premagal 31-let mlajši spletni vplivnež Jake Paul. Tyson je bil po dvoboju deležen številnih kritik in žaljivk, mediji čez lužo pa so pisali, da ima boksar finančne težave in je prisiljen v tovrstne ekshibicije.

"Ko so me pri CSI povprašali za dvoboj s Floydom Mayweatherjem, sem si misli, da do tega ne bo nikoli prišlo. Ampak Floyd je rekel da," pri CSI povzemajo Tysona, svetovnega prvaka v težki kategoriji med letoma 1987 in 1990. V karieri je ob 50 zmagah doživel tudi sedem porazov.

Floyd Mayweather je bil nazadnje v ringu leta 2017 z mojstrom mešanih borilnih veščin Conorjem McGregorjem. | Foto: Reuters Floyd Mayweather je bil nazadnje v ringu leta 2017 z mojstrom mešanih borilnih veščin Conorjem McGregorjem. Foto: Reuters

Oseminštiridesetletni Floyd Mayweather je bil svetovni prvak v kar petih težnostnih kategorijah, a nikoli v težji od srednje (do 70 kg). Nazadnje je bil v ringu leta 2017 z mojstrom mešanih borilnih veščin Conorjem McGregorjem in dosegel svojo 50. profesionalno zmago. S tem je na lestvici rekordov za zmago prehitel slovitega Rockyja Marciana. Kasneje je nastopil še na nekaterih ekshibicijskih dvobojih.

Mike Tyson
Sportal Jake Paul je bil po sodniški odločitvi boljši Mika Tysona
Floyd Mayweather
Sportal Mayweather dobil ekshibicijski dvoboj proti vnuku mafijskega šefa #video
Floyd Mayweather Mike Tyson boks
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.