Mayweather dobil ekshibicijski dvoboj proti vnuku mafijskega šefa #video

Sedeminštiridesetletni Floyd Mayweather se je leta 2017 uradno upokojil iz boksa, potem ko je bil neporažen v 50 dvobojih, a se še vedno pojavlja v dvobojih, ki ne štejejo več v njegovo uradno statistiko in rekorde kariere. Enaintridesetletni John Gotti, ki je imel v dvobojih mešanih borilnih veščin MMA razmerje 5:1 v zmagah in porazih, preden je prestopil k boksu, je vnuk Johna Gottija, vodje kriminalne družine Gambino, ki je leta 2002 umrl v zaporu.

Mayweather se je v nekaterih svojih ekshibicijah boril tudi z zvezdniki resničnostne televizije in borci z YouTuba. V svoji karieri je zaslužil več kot milijardo dolarjev.

Ameriški boksar Floyd Mayweather je povsem prevladoval v boju proti Gottiju. Foto: Reuters

Ameriški boksar je povsem prevladoval v boju proti Gottiju od začetka do konca kljub zmedi, ko se ni oglasil zvonec za zaključek runde in ko je sodnik zapustil ring sredi boja. Dvoboj osmih rund je vključeval dvominutne runde z dvominutnimi odmori.

Gotti, prvi, ki je stopil v ring v areni, pred več kot 22.000 gledalci, je bil med borbo premalo aktiven in je izzval prezir občinstva. Po dveh minutah je prišlo do zmede, ker zvonec ni zazvonil in se je boj nadaljeval, dokler se iz Gottijevega kota niso slišale pritožbe.

Floyd Mayweather just fired the ref for a bad call in the middle of the fight 😭😭



pic.twitter.com/8XZCm7iESd — Happy Punch (@HappyPunch) August 25, 2024

Več zmede je bilo v drugi rundi, ko je po Mayweatherjevem prepovedanem udarcu panamski sodnik Hector Afu zapustil ring, očitno jezen zaradi Mayweatherjevih dejanj.

Nato je prevzel mehiški sodnik Alfredo Uruzquieta. Mayweather je v tretji rundi zlahka ušel Gottiju in se spravil nad tekmeca, ki se je oprl na vrvi. Šele v četrti rundi je Gotti zadal nekaj resnih udarcev v Mayweatherjevo telo, čeprav z malo učinka.

John Gotti III ni navdušil navijačev. Foto: Reuters

Občinstvo je proti koncu runde začelo kazati nezadovoljstvo z žvižgi zaradi premajhne borbenosti Gottija.

Mayweather je v šesti in sedmi rundi zadal tekmecu kar nekaj udarcev, a se je Gotti le malo branil. Mayweather je Gottija v zadnji rundi stisnil v kot, a je njegov nasprotnik zdržal do zadnjega zvonca. Uradnega zmagovalca ni bilo, ker je bil dvoboj ekshibicijski.

Mayweather in Gotti sta se junija 2023 prvič borila na Floridi, v dvoboju, ki so ga prekinili v šesti rundi zaradi žolčne polemike in žaljivk med obema borcema.