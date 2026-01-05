Tyson Fury spet napovedal vrnitev v ring

Nekdanji boksarski svetovni prvak v težki kategoriji Tyson Fury je leto dni po koncu kariere spet napovedal vrnitev v ring, poročajo agencije. "Vrnitev Maca. Nekaj časa me ni bilo, a zdaj sem nazaj," je na Intagramu zapisal 37-letni Britanec ter dodal: "Nič ni boljšega, kot moške udarjati v obraz in biti za to plačan."

Fury se je v karieri večkrat poslovil od športa. Prvič je presenetil leta 2015 po zmagi nad Vladimirjem Kličkom, a se nato v ring vrnil po dveh letih in pol. Tudi leta 2022 je za kratko napovedal odhod, a se še isto leto vrnil.

Vztrajal je do leta 2024, ko ga je premagal svetovni prvak Oleksandr Usik iz Ukrajine, ki mu je odvzel tri šampionske pasove.

Tokratna vrnitev za ljubitelje boksa morda niti ni tako veliko presenečenje, saj je Fury na družbenih omrežjih v zadnjem obdobju objavil več posnetkov s treninga.

Boksarski svet zdaj že špekulira o britanskem dvoboju Tyson Fury - Anthony Joshua, ki je bil prvič najavljen za leto 2021. Obračun pa je seveda vprašljiv, saj se je Joshua pred dnevi poškodoval v prometni nesreči v Nigeriji, v kateri sta umrla njegova prijatelja in trenerja.

