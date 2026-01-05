Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
9.34

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
boks Tyson Fury

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 9.34

33 minut

Vrnitev v ring

Tyson Fury spet napovedal vrnitev v ring

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tyson Fury | Tyson Fury | Foto Reuters

Tyson Fury

Foto: Reuters

Nekdanji boksarski svetovni prvak v težki kategoriji Tyson Fury je leto dni po koncu kariere spet napovedal vrnitev v ring, poročajo agencije. "Vrnitev Maca. Nekaj časa me ni bilo, a zdaj sem nazaj," je na Intagramu zapisal 37-letni Britanec ter dodal: "Nič ni boljšega, kot moške udarjati v obraz in biti za to plačan."

Fury se je v karieri večkrat poslovil od športa. Prvič je presenetil leta 2015 po zmagi nad Vladimirjem Kličkom, a se nato v ring vrnil po dveh letih in pol. Tudi leta 2022 je za kratko napovedal odhod, a se še isto leto vrnil.

Vztrajal je do leta 2024, ko ga je premagal svetovni prvak Oleksandr Usik iz Ukrajine, ki mu je odvzel tri šampionske pasove.

Tokratna vrnitev za ljubitelje boksa morda niti ni tako veliko presenečenje, saj je Fury na družbenih omrežjih v zadnjem obdobju objavil več posnetkov s treninga.

Boksarski svet zdaj že špekulira o britanskem dvoboju Tyson Fury - Anthony Joshua, ki je bil prvič najavljen za leto 2021. Obračun pa je seveda vprašljiv, saj se je Joshua pred dnevi poškodoval v prometni nesreči v Nigeriji, v kateri sta umrla njegova prijatelja in trenerja.

Preberite še:

Anthony Joshua nesreča
Sportal Joshua jo je odnesel brez večjih posledic, njegov šofer pred sodišče?
boks Tyson Fury
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.