Prosinečki ga je vabil v ZDA, a je raje ostal z Mariborom

Jasmin Mešanović

Mariborčani se na spomladanski del sezone pripravljajo v Beleku. Z vijoličasto odpravo je v Turčijo pripotoval tudi Jasmin Mešanović.

Lahko bi debitiral za reprezentanco, a se je odločil drugače

Izbrana vrsta BiH, ki so jo sestavljali številni novinci, je remizirala z ZDA in izgubila proti Mehiki. Foto: Reuters Čeprav bi lahko konec januarja debitiral v članski izbrani vrsti Bosne in Hercegovine, saj ga je novi selektor Robert Prosinečki uvrstil na seznam kandidatov, je raje ostal z mariborskim klubom.

"Znano je, da sem dobil povabilo v reprezentanco Bosne in Hercegovine, vendar sem se odločil ostati z ekipo. Da se temeljito pripravim in v optimalnem stanju dočakam spomladanski del. Menim, da sem sprejel pravo odločitev. Da ne bi kdo napačno razumel, moram poudariti, da mi je bilo v veliko čast in zadovoljstvo, ko sem prejel vabilo. Spoznanje, da me spremljajo v vodstvu moje države, bo v prihodnje le še dodaten motiv zame. Srečen sem, da sem se znašel na seznamu, toda ni šlo za uraden termin Fife. Smo sredi priprav, le v najboljši formi, ko sem pripravljen, sem dobrodošel klubu in reprezentanci. Upam, da je vsem razumljiva moja odločitev. Bom pa storil vse, da ostanem med kandidati za naslednje tekme," je Mešanović za klubsko stran pojasnil razloge, zakaj je zavrnil povabilo Prosinečkega.

Velika prednost NK Maribor

Na večnem derbiju proti Olimpiji, pokalni tekmi (1:1), odigrani 29. novembra 2017, si je poškodoval orbito. Foto: Twitter/NK Maribor Trudi se, da bi v prvih zimskih pripravah, odkar je član Maribora, povzdignil formo. V to ga je prisilila ostra konkurenca, ki vlada v konici napada. V jesenskem delu je blestel kapetan Marcos Tavares, Gregor Bajde si je prislužil vpoklic v člansko izbrano vrsto, Luka Zahović se vrača po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe, tik pred odhodom v Turčijo pa je vijolice okrepil še mladi slovenski reprezentant Jan Mlakar.

"To je velika prednost Maribora. Konkurenca je dobrodošla in prinaša napredek. Znano je, da pri nas nihče nima zagotovljenega mesta v začetni enajsterici. Minute na igrišču so odvisne od dela na treningih in zato sem tudi ostal z ekipo. Da s prizadevnostjo in vztrajnostjo dobim priložnost za igro," se bo Mešanović, ki je že okreval po pozni jesenski operaciji, potrebni zaradi zloma orbite, skušal dokazati trenerju Milaniču, kako si zasluži priložnost v začetni postavi.

Prosinečki vodil igralca Olimpije

Tomislav Tomić je za razliko od rojaka Mešanovića sprejel povabilo strokovnega vodstva BiH. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nekdanji hrvaški reprezentant Robert Prosinečki, ki se je lani v želji, da bi prevzel selektorsko mesto slovenske izbrane vrste, sestal s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem, a se nista dogovorila, je na seznam kandidatov za prijateljski tekmi z ZDA in Mehiko uvrstil dva igralca iz slovenskih klubov.

Poleg Mešanovića je izbral tudi zveznega igralca Olimpije Tomislava Tomića, ki je za razliko od napadalca vijolic sprejel izziv, se odpravil v ZDA in odigral dve tekmi v državnem dresu. Ni dočakal zmage, saj se je močno oslabljena BiH, v kateri so manjkali največji zvezdniki, najprej v Los Angelesu razšla z ZDA brez zadetkov (0:0), nato pa je v San Antoniu izgubila proti Mehiki (0:1).

Tomić se bo danes zvečer pridružil soigralcem v Turčiji, Olimpija pa se bo pred tem v prvem pripravljalnem dvoboju v Beleku pomerila z bolgarskim Etarjem. V neposredni soseščini se bosta merila Maribor in češki prvoligaš Sigma Olomouc.