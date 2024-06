Brazilski čudežni deček junak drame v ZDA, Mbappe na Vipotnikovem dvorišču

Tudi danes ne manjka zanimivih prijateljskih srečanj. Brazilija, ki se pripravlja na južnoameriško prvenstvo, je v ZDA s 3:2 ugnala Mehiko, zmagoviti zadetek pa je globoko v sodnikovem podaljšku dosegel 17-letni Endrick. V polno je zadel že na tretji reprezentančni tekmi zapored! Evropski prvak Italija bo gostil Bosno in Hercegovino, Francija bo pričakala Kanado, Slovaška Wales, Črna gora, ki jo vodi nekdanji igralec in trener Olimpije Robert Prosinečki, pa se bo pomerila z edinim novincem na letošnjem Euru v Nemčiji, Gruzijo.

Prijateljske tekme (nedelja, 9. junij):

Brazilija je še enkrat več zaploskala 17-letnemu napadalcu Endricku, ki se je vpisal med strelce še na tretji zaporedni tekmi! Letos je zatresel že mrežo Anglije, postal najmlajši strelec zadetka na Wembleyju v zgodovini kultnega londonskega objekta, nato dosegel zadetek tudi proti Španiji (3:3), tokrat pa je odločil zmagovalca v razburljivem obračunu z Mehiko. Potekal je na ameriških tleh, v Kyle Fieldu (Teksas). Brazilci so vodili že z 2:0, a se Mehičani niso predali. V drugi minuti sodnikovega podaljška so izenačili na 2:2, nato pa je Endrick, ki bo v sezoni 2024/25 nastopal za madridski Real, po podaji Viniciusa Jr. le popeljal petkratne svetovne prvake do zmage.

Endrick je izkoristil podajo novopečenega klubskega soigralca Viniciusa Jr. Foto: Guliverimage

Evropski prvak Italija bo v Empoliju, za nekatere najgršem stadionu na Apeninskem polotoku, gostila Bosno in Hercegovino, ki jo bo drugič vodil Sergej Barbarez. Črna gora bo v Podgorici pod vodstvom Roberta Prosinečkega pričakala Gruzijo, edino debitantko na letošnjem Euru, Slovaška se bo v Trnavi, kjer si nogometni kruh služi slovenski reprezentant Adrian Zeljković, pomerila z Walesom, ki je pred dnevi razočaral navijače s sramotnim remijem pri palčku evropskega nogometa Gibraltarju, ob 21.15 pa se bo začel za mnoge vrhunec večera, ko bo Francija, eden prvih favoritov za osvojitev evropskega naslova, v Bordeauxu gostila Kanado.

Francija bo gostila Kanado, eno izmed treh sogostiteljev SP 2026, na stadionu v Bordeauxu. Foto: Girondins de Bordeaux

Na stadionu Matmut-Atlantique, kjer pod vodstvom Alberta Riere v drugi francoski ligi nastopa slovenski napadalec Žan Vipotnik, bi lahko nastopil tudi Kylian Mbappe. Novopečeni zvezdnik Reala, ki se je na zadnji tekmi z Luksemburgom (3:0) izkazal z zadetkom in dvema podajama, je izpustil zadnji trening, a naj bi vseeno začel od prve minute. V napadu bi lahko združil moči z Ousmanejem Dembelejem in Marcusom Thuramom.

