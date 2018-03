Pridejo z Balkana in kar ne morejo verjeti

Kapetan Olimpije Branko Ilić o derbiju

Kapetan Olimpije Branko Ilić je v karieri odigral veliko derbijev. Ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod. Občutil je bolj ali manj vročekrvne, visoko oceno pa daje tudi večnemu derbiju 1. SNL med Olimpijo in Mariborom. Nekdanji slovenski reprezentant pričakuje izjemno ozračje in navijaško kuliso tudi v soboto.

V soboto bo na sporedu vrhunec slovenskega klubskega nogometa. V Stožice prihaja Maribor, največji dolžnik spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije. Lovil bo morda še zadnji vlak, da se približa Olimpiji, ki je letos neustavljiva in zbira točke kot po tekočem traku.

Tujci sploh ne vedo, da se igra tako dober derbi

Že od mladih let je sanjal, da bi nekoč občutil veličino beograjskega derbija. To mu je uspelo v dresu Partizana. Foto: Guliver/Getty Images Vstopnice za derbi 25. kroga gredo za med, tako da lahko v Stožicah pričakujemo vsaj 14 tisoč gledalcev. Vse bo pripravljeno za spektakel, ki vedno bolj odmeva tudi zunaj slovenskih meja.

'"V karieri sem odigral veliko derbijev, zlasti v tujini. Slovenski derbi je kar velik. Vsi, ki pridejo na naš derbi z Balkana, so prijetno presenečeni. Sploh ne vedo, da se pri nas igra tako dober derbi. Ne le, kar zadeva igro, ampak tudi navijače in vzdušje. Tako mislijo tudi tisti, ki pridejo iz Zagreba ali Splita, kjer se prav tako igrajo veliki derbiji," je našteval Branko Ilić, s 35 leti najstarejši nogometaš Olimpije.

Trener Igor Bišćan, ki ga izkušeni Ljubljančan v javnih nastopih naslavlja kot šefa in mu s tem izkazuje izjemno spoštovanje, mu je zaupal kapetanski trak. Hrvat je v karieri večkrat igral na velikih tekmah in derbijih, veliko pa ima o njih povedati tudi Ilić. Derbije v različnih državah sicer res nerad primerja in pojasnjuje, da ima vsak svoj čar.

V španskem prvenstvu se je pomeril z velikani evropskega nogometa (na fotografiji v dvoboju z nekdanjim velikim upom Barcelone Bojanom Krkićem), največji derbi pa je bil mestni obračun med Betisom in Sevillo. Foto: Reuters

"Tisti v Beogradu med Partizanom in Crveno zvezdo, pa v Izraelu med Hapoelom in Maccabijem v Tel Avivu, v Sevilli, pa na Cipru, kjer so navijači res norci. Norci v pozitivnem smislu … Vsak derbi ima svoj čar. Tak kot ga ima slovenski. Olimpija in Maribor igrata res kar velik derbi," je dejal kapetan vodilnega prvoligaškega kluba, ki se mu nasmiha prvi državni naslov z ljubljanskim klubom, če v nadaljevanju prvenstva pri vrhu ne bo drastičnih sprememb.

Šef pravi, da gre za zmago

Z Marcosom Tavaresom se je meril tudi v Evropi, ko je nosil dres Astane. Krajšo je potegnil Brazilec s štajerskim srcem. Foto: Vid Ponikvar Pri Mariboru nosi kapetanski trak Marcos Tavares, pri Olimpiji Ilić. Napadalec proti branilcu. Oba sta polna izkušenj, prvi prihaja v soboto v Stožice po zadetke in dragocene točke, drugi mu želi to preprečiti, hkrati pa nadaljevati sanjski spomladanski niz. Ljubljančani že dolgo niso pričakovali večnega derbija v tako ugodnem položaju.

Imajo deset točk prednosti. Res je, da so odigrali tudi tekmo več, a lahko vseeno v derbi v nasprotju z Mariborom vstopajo skoraj brezskrbno. Poleg vsega bodo računali še na pomoč gledalcev in po dolgem času polnih tribun v Stožicah.

"Če bomo izgubili, se lahko Maribor še vrne, če zmagamo, pa smo lahko bližje svojemu cilju," se Ilić zaveda, da bi se Olimpija z nadaljevanjem zmagovitega niza približala sanjam. "Šef je rekel, da gremo na zmago. Tudi sam tako pravim," vstopa v dvoboj z željo, da se prednost pred vijolicami poveča na skoraj neverjetnih +13, sploh ob upoštevanju podatka, da je Maribor jesensko ciljno črto prečkal tri točke pred zmaji.

Vsaj pet tisoč gledalcev na vsaki tekmi

Kapetan Olimpije ima v dnevih in tednih, ko v zeleno-belem taboru vlada rezultatska idila, le eno pripombo. Moti ga relativno skromen obisk na domačih srečanjih. Čeprav je Olimpija prva, nogometaši v zeleno-belem (na nekaterih gostovanjih tudi v črnem) pa igrajo vedno bolj všečen in učinkovit nogomet, je gledalcev v Stožicah sorazmerno malo. "Pričakoval bi več gledalcev. Od naših Ljubljančanov bi želel, da bi jih bilo vsaj pet tisoč na tekmi. Če bi se dalo."

Rad bi, da bi se na vsaki tekmi Olimpije zbralo vsaj pet tisoč gledalcev. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Motiv in želja nogometašev Olimpije nista sporna. Na treningih se igra ostro, saj želi vsak dokazati trenerju, da si zasluži priložnost. Bišćan ima sladke skrbi. O tem ima pozitivno mnenje tudi Ilić, ki v spomladanskem delu, tudi zaradi zgoščenega ritma, ni odigral vseh tekem. "Pripravljamo se maksimalno angažirano. To je tista dodatna stopnička z naše strani. Še danes sploh ne vemo, kdo bo igral. To je dobra stvar," se zaveda, da bo hrvaški strateg določil začetno enajsterico najverjetneje šele po petkovem treningu.

Mariboru se dogaja, kar se je Olimpiji lani

Maribor prihaja v Ljubljano po zmago. Za dodatno motivacijo je poskrbel obisk Viol na četrtkovem treningu. Foto: Matjaž Vertuš Maribor doživlja kot zelo neugodnega tekmeca. Skuša odmisliti njegovo spomladansko rezultatsko krizo, saj odlično pozna njegove igralce in dobro ve, česa so zmožni.

"Njim se dogaja tisto, kar se je nam lani. Tudi če igrajo dobro, jim tekmec iz prvega udarca zabije gol, potem pa se je težko vrniti. Morali bomo odigrati disciplinirano, saj te lahko tekmec hitro kaznuje. Tako je, če igraš proti Mariboru ali Domžalam. Z drugimi tekmeci lahko narediš napako ali dve, pa te ne kaznujejo v tolikšni meri," dobro ve, da je lahko mariborske krize vsak čas konec.

Vsaj deset točk prednosti pred Mariborom v dresu Olimpije še ni imel. Ko je bil član šampionskih Domžal, je to večkrat občutil. Zdaj želi na slovenski prestol stopiti še z Ljubljančani. V soboto ima lepo priložnost, da naredi zelo pomemben korak. Spektakel se bo začel ob 20.30.

Foto: Marjan Žlogar