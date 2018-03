Nenavadna kriza edinega milijonarja v 1. SNL

Primerjava Olimpije in Maribora #infografika

Jutri bo v Stožicah še zelo zanimivo. Udarila se bosta večna tekmeca, vodilna Olimpija in branilec naslova Maribor. Zmaji so v izjemni formi, s katero preskakujejo vse ovire pred seboj, vijolice pa so padle v rezultatsko krizo in krepko zaostale za Ljubljančani. Jih lahko iz krize potegne Luka Zahović, najdražji nogometaš 1. SNL, ki je v tej sezoni le bleda senca nekdanjega vročega strelca?

V soboto se bosta ob 20.30 v Stožicah pomerila najboljša slovenska kluba. Tržna vrednost igralcev je podobna, v manjši prednosti so Mariborčani, ki pa tega niso pretopili v želeno uvrstitev, ampak po skromnih spomladanskih rezultatih prepustili vodilni položaj Olimpiji.

Zahović le enega, Tavares in Mešanović že 17

Strelski rekorder NK Maribor in 1. SNL Marcos Magno Morales Tavares dobro ve, kako je zatresti mrežo Olimpije v Ljubljani. Foto: Vid Ponikvar Napadalec Luka Zahović je najdražji nogometaš Maribora, pa tudi Prve lige Telekom Slovenija, saj ima kot edini po podatkih Transfermarkt.de tržno vrednost, večjo od milijona evrov. V tej sezoni, ki so jo zaznamovale tudi težave z zdravjem, se spopada s strelsko krizo. Prav neverjeten je podatek, da je v 13 nastopih, na katerih je skupno odigral 888 minut, dosegel le en zadetek. V polno je zadel le na "gostovanju" v Dravogradu pri Ankaranu.

Na tej tekmi, to je bila tudi edina zmaga Maribora v spomladanskem delu (3:0), je zapravil 11-metrovko, nato pa v derbiju 1. SNL proti Domžalam (1:2) zgrešil nemogoče in neoviran z nekaj metrov poslal žogo v okvir vrat. S tem je le še poglobil strelsko krizo. Se bo nekdanji mladi reprezentant, ki je bil v prejšnji sezoni s 15 zadetki prvi strelec šampionskega Maribora, zelo pogosto pa je tresel mreže že kot najstnik v sezoni 2014/15 (12 zadetkov), proti Olimpiji prebudil? V Stožicah se je že vpisal med strelce. Tako je v prejšnji sezoni dal piko na i dragoceni zmagi v Ljubljani s 3:1.

Če se ne bo prebudil Zahović, bosta največja strelska aduta Maribora kapetan Marcos Tavares in nesojeni reprezentant BiH Jasmin Mešanović. Kapetan je v tej sezoni, v kateri je postal absolutni rekorder 1. SNL, dosegel devet, nekdanji napadalec Zrinjskega pa osem zadetkov.

Od treh sta pri Olimpiji tujca kar dva

Pri Olimpiji na seznamu strelcev prevladujeta Ricardo Alves in Issah Abass. Foto: Vid Ponikvar Pri Olimpiji imajo največjo tržno vrednost trije tujci. To so Portugalec Ricardo Alves, z osmimi zadetki prvi strelec zmajev v tej sezoni in s petimi podajami najboljši asistent, ter Hrvata Dino Štiglec in Dario Čanađija. To ne čudi, saj pri vodilnem klubu iz Ljubljane prevladujejo tujci. Predsednik Milan Mandarić je večkrat poudaril, da je usmeritev kluba takšna predvsem zato, da se zadosti rezultatskim ciljem in osvajanjem lovorik. Olimpija je v tej sezoni v igri za dvojno lovoriko.

Odlično ji kaže v prvenstvu, kjer ima s tekmo več pred Mariborom kar deset točk prednosti, v pokalu, kjer je v četrtfinalu izločila prav vijolice, pa se bo v polfinalu pomerila s Celjem in je prvi favorit za pokalni naslov, ki ga v novejši zgodovini kluba še ni osvojila. Poleg Alvesa je v tej sezoni najbolj strelsko razigran mladi Ganec Issah Abass, ki je žogo za hrbet vratarjev spravil sedemkrat.

Foto: Marjan Žlogar

Neusmiljeni domačini proti neusmiljenim gostom

Olimpija je v tej sezoni na domačih tleh neporažena. Foto: Žiga Zupan/Sportida Olimpija je v izjemni formi, saj je v spomladanskem delu dobila vse tekme, Maribor, ki računa na nekoliko starejše igralce od večnih tekmecev, pa je na petih tekmah zmagal le enkrat. Čeprav je v Ljudskem vrtu odigral kar štiri tekme, je na njih osvojil le dve točki. Veliko bolj uspešen je na gostovanjih, kjer je v tej sezoni najboljši v Sloveniji. V gosteh v povprečju na tekmo osvaja 2,5 točke. Na desetih tekmah je kar osemkrat zmagal!

Če je Maribor kralj gostovanj, kar ni najboljša novica za Olimpijo, saj bo jutri gostila vijolice, pa je za navijače zeleno-belih veliko bolj prijeten podatek o nedotakljivosti Olimpije v Stožicah. V tej sezoni je na domačih tleh odigrala 12 tekem. Kar 11 jih je dobila, ena pa se je končala brez zmagovalca. Ravno jesenski večni derbi (0:0). Gostje so mrežo Olimpije skupno zatresli le štirikrat.

Zgodovina priča o prevladi vijolic

V zgodovini 1. SNL se lahko Maribor pohvali z bistveno boljšo statistiko od Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Večna tekmeca imata v tej sezoni podoben odstotek posesti žoge na tekmo, pa tudi število podaj, v sproženih strelih so boljši Mariborčani, a so v nasprotju z Ljubljančani manj učinkoviti. Bolj zbrani so tudi v obrambi, saj tekmecu na tekmo dovolijo le dobrih šest strelov proti vratom, Mariborčani pa skoraj 11. Olimpijo krasi tudi malce trša in zagnana igra v fazi branjenja, saj v povprečju na tekmo naredijo skoraj 15 prekrškov. Maribor jih tri manj.

V obdobju samostojne Slovenije so Mariborčani precej uspešnejši od Ljubljančanov. Tako do leta 2005, ko je "stara" Olimpija igrala še za Bežigradom, kakor po letu 2009, ko se je Olimpija v novi preobleki - najprej je domače tekme v 1. SNL igrala na štadionu ŽAK, nato pa se preselila v Stožice - vrnila med najboljše. Maribor se lahko pohvali s 37, Olimpija pa le 15 zmagami. Občutna premoč je tudi v zadetkih, ki so v korist vijolic s 115:84.

A tako je bilo v preteklosti. Sedanjost pravi, da Maribor na lestvici s tekmo manj za Olimpijo zaostaja deset točk. Z novim porazom bi se lahko že skoraj poslovil od načrta, da ubrani naslov, zato bo dvoboj, ki bo potekal pred zelo polnimi tribunami v Ljubljani, pomemben kot že dolgo ne.