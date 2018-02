Zahović edini "milijonar" v Sloveniji

Tržne vrednosti nogometašev klubov iz 1. SNL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrednost igralcev v nogometu vselej ne zagotavlja, da bo moštvo doseglo pričakovane rezultate in nizalo zmage. To je dokazal tudi uvod v spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. Favorizirani Maribor se je v Ljudskem vrtu opekel z Aluminijem (0:0). Čeprav je računal na kopico nogometašev, ki se v 1. SNL ponašajo z najvišjo tržno vrednostjo (med 20 najdražjimi v slovenskem prvenstvu jih kar deset igra v Ljudskem vrtu), je osvojil le točko. Zaman je čakal na zadetek.

Dosegel ga ni niti Luka Zahović, mladi napadalec in edini nogometaš 1. SNL, čigar tržna vrednost je ocenjena s sedemmestno številko. V jesenskem delu ni igral veliko. Zagodlo mu jo je zdravje, na redkih tekmah, na katerih je igral, pa se ni pogosto znašel med strelci. Tržna vrednost mu je padla (z 1,4 na 1,1 milijona evrov), a je še vedno na vrhu slovenske lestvice.

Proti Kidričanom je s slepimi naboji streljal tudi Jasmin Mešanović, po podatkih Transfermarkt.de vreden 850 tisoč evrov. Večjo vrednost imata v 1. SNL le soigralca Zahović in Martin Milec, nesojeni reprezentant BiH, ki se je zaradi ostre konkurence v konici napada Maribora raje kot na turnejo v državnem dresu po ZDA odpravil z vijolicami v Turčijo, pa je najdražji tujec na sončni strani Alp.

Ankarančani dobili enega najdražjih

Aristoteles Romero je jeseni igral v serie A v dresu Crotoneja. Foto: Guliver/Getty Images Med nogometaši z največjo tržno vrednostjo izstopajo vijolice, nekaj je tudi nogometašev Olimpije, pri katerih so največ vredni trije tujci (Hrvata Dario Čanađija in Dino Štiglec ter Portugalec Ricardo Alves – vsi po 600 tisoč evrov), pri Domžalah je največ vreden nekdanji as Maribora Agim Ibraimi, presenetljivo visoko pa je Ankaran.

Občasni reprezentant Venezuele Aristoteles Romero, ki se je pozimi kot posojen nogometaš italijanskega prvoligaša Crotoneja preselil v Slovenijo in se vživel v vlogo "primorskega brezdomca", je vreden 800 tisoč evrov. To na najnovejši lestvici 1. SNL zadostuje za visoko četrto mesto.

Ankarančani se krčevito borijo za obstanek in kljub odličnemu vstopu v letu 2018 (remi z Aluminijem in zmaga nad Triglavom) še naprej vsem tekmecem gledajo v hrbet. Tako je klub z enim izmed najvrednejših nogometašev v 1. SNL še vedno prvi kandidat za izpad v drugo ligo.

V top 40 zastopanih le šest klubov

Marcos Tavares je lani postal najboljši strelec 1. SNL vseh časov. Foto: Morgan Kristan / Sportida V 1. SNL je vsaj 400 tisoč evrov vrednih 40 igralcev. Maribor jih ima 15, Olimpija 14, Domžale šest, Celje tri, Ankaran in Aluminij, pri katerem gre za posojenega nogometaša Maribora Denisa Šmeja, pa enega. Krško z najboljšim strelcem lige Miljanom Škrbićem, Rudar, Gorica in Triglav nimajo toliko vrednih posameznikov.

Toliko ni vreden niti Romun Alexandru Cretu (350 tisoč evrov), ki je dvignil ogromno prahu s prestopom iz Ljubljane v Maribor. Njegov novi kapetan je Marcos Tavares, ki mu je vrednost kljub številnim strelskim presežkom in rekordom, blestel je tako doma kot tudi v Sloveniji, s 500 tisoč padla na 400 tisoč evrov.

Vreden je toliko kot Mariborčan v vrstah Olimpije Rok Kronaveter, ki je še pred letom dni trkal na vrata milijonarjev (900 tisoč evrov), danes pa je vreden 400 tisoč evrov. V spomladanskem delu, ko je končno zdrav, ima priložnost, da si z dobrimi igrami poveča tržno vrednost. Podobno razmišljajo tako njegovi soigralci kot tudi tekmeci, tako da bi lahko nova osvežitev vrednosti, ki jo bo Transfermarkt pripravil po koncu sezone 2017/18, postregla s številnimi spremembami.