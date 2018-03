Trener in kapetan Olimpije želita vijoličnemu Cretuju vse najboljše

Igor Bišćan in Branko Ilić

Nogometaši Olimpije se pripravljajo na prvi vrhunec spomladanskega dela. V soboto bodo v večnem derbiju pričakali Maribor. Z zmago bi mu na lestvici ušli že na 13 točk prednosti. Do srede je bilo prodanih že osem tisoč vstopnic, tako da se v Stožicah obeta pravi spektakel. ''Naš cilj je zmaga,'' je odločen kapetan Branko Ilić.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največji štadion v Sloveniji, ki je v torek gostil prijateljsko tekmo med Slovenijo in Belorusijo, bo odprl vrata tudi v soboto. Ob 20.30 se bo začel težko pričakovani dvoboj med najboljšima slovenskim kluboma.

Maribor je kot ranjena zver

Maribor je bil jeseni boljši v večnih derbijih. V Ljudskem vrtu je zmagal z 1:0, v Stožicah pa remiziral brez zadetkov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Olimpiji cvetijo rožice, saj si je na krilih šestih zaporednih zmag (s tekmo več) priigrala deset točk prednosti pred Mariborom, ki ga ni zatresla le rezultatska kriza, ampak se ubada tudi s tem, kakšna bo nadaljnja klubska usoda s strani NZS suspendiranega športnega direktorja Zlatka Zahovića.

''Pričakujem zelo motivirani Maribor, ki se zaveda, da lahko s tekmo veliko dobi. Če bi nas premagal, bi lahko obrnil stvari v pozitivno smer. Naredili bodo vse, da to naredijo. Podobno bi razmišljali tudi mi, če bi se znašli v njihovem položaju,'' je dejal Igor Bišćan, ki je z Olimpijo na dobri poti do državnega naslova. Opozarja, da ima Maribor potrebno kakovost, s katero lahko zmajem stopi na rep in jim prekriža načrte.

''Maribor je, če lahko uporabim to primerjavo, kot ranjena zver, ki se bo borila z vsemi močmi, da obrne položaj v svojo korist. Je kakovosten, ima ogromen motiv, po drugi strani pa je tudi res, da igramo na svojem igrišču, kjer smo v tej sezoni še neporaženi. Vemo, kako je pomembna tekma, vemo, kakšen je naš način igre. Lahko pričakujemo pozitiven rezultat,'' se nekdanji hrvaški reprezentant pripravlja na svoj tretji večni derbi v 1. SNL. V jesenskem delu na dveh tekmah Olimpija sploh ni zatresla mreže Maribora. Bolje ji je šlo v pokalu, kjer je v četrtfinalu izločila največjega tekmeca.

Cretu z glavo ni bil več pri Olimpiji Alexandru Cretu je prejšnji mesec presenetil vodstvo Olimpije s prestopom k Mariboru. Zmaji so se pritožili, a je NZS njihovo pritožbo zavrnila. Foto: NK Maribor V vrstah Maribora bo za dvoboj v Stožicah kandidiral tudi Romun Alexandre Cretu, ki je v zimskem prestopnem roku prestopil iz Olimpije v Maribor in poskrbel za odmevno selitev. V soboto bi lahko prvič nastopil proti nekdanjim soigralcem, če mu bo Darko Milanič zaupal priložnost. ''Nerad govorim o igralcih, ki niso iz našega kluba. Sploh če je to naš tekmec. Lahko le rečem, da je Cretu zapustil Olimpijo v želji, da zgradi boljšo kariero. Ko je bil pri nas, je bil pravi profesionalec. Z njim ni bilo težav, nimamo mu kaj očitati. Želim mu vse najboljše v karieri,'' je o Romunu, ki si je dovolil ''nedovoljeno'' in odšel čez Trojane k največjemu sovražniku Olimpije, povedal trener Bišćan. V jesenskem delu mu je v prvenstvu namenjal le drobtinice. ''Cretu v zadnjem mesecu ni bil več z glavo pri Olimpiji. Ni bil zadovoljen s statusom. Vsak človek ali nogometaš nosi svojo usodo. Njegova je bila, da gre iz Olimpije v Maribor. Če je tam srečen, mu lahko iskreno zaželim srečno pot,'' pa je o nekdanjem soigralcu dejal kapetan zeleno-belih Ilić.

Kapetan Olimpije Ilić o zadnji tekmi Cesarja: Zaslužil si je več gledalcev

Zadnjo tekmo Boštjana Cesarja v državnem dresu si je ogledalo le štiri tisoč gledalcev. Med njimi je bil tudi Branko Ilić. Foto: Urban Urbanc/Sportida ''Odigrali smo veliko tekem, tako da med nami ni skrivnosti. Maribor bo zelo motiviran, mi pa moramo skupaj s svojimi navijači narediti vse, kar je v športnem smislu, da odigramo čim boljšo tekmo. Naš cilj je zmaga,'' je razkril cilj kapetan Branko Ilić, ki v soboto računa na polne Stožice. To bo povsem drugačen pogled na tribune kot v torek, ko je njegov dober prijatelj in nekdanji reprezentančni soigralec Boštjan Cesar na poslovilni tekmi nastopil le pred štiri tisoč gledalci.

''Žalostno je, da je prišlo tako malo gledalcev. Boštjan bi si za slovo zaslužil več gledalcev. Zagotovo jim bo več v soboto.'' Podkrepil ga je podatek NK Olimpija, da je bilo do srede prodanih okrog osem tisoč vstopnic. Od tega jih 660 pripada najbolj glasnim navijačem Maribora, ki bi srčno radi doživeli prvi domači poraz Olimpije v tej sezoni. Kluba, ki je spomladi nanizal šest zmag.

Branko Ilić je z Olimpijo v tem letu osvojil vse možne točke. S tem dosežkom se lahko pohvalijo le še Domžale. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''Odlično smo odprli spomladanski del in napravili vse, da pričakamo derbi v pozitivnem vzdušju. Vse je pozitivno. Moramo se truditi, da bo tako tudi naprej. Derbi je zelo specifična tekma, vse prej kot enostavna. Težko bo nadaljevati niz, a verjamem v kakovost fantov in občinstva. Skupaj smo sposobni premagati Maribor,'' je Bišćan pripravljen nadaljevati veliki niz, a se po drugi strani zaveda, da bodo vijolice zaradi velikega zaostanka zaigrale na vse ali nič.

''Ne glede na veliko prednost se z njo ne smemo obremenjevati. Derbi je le ena tekma. Odigral sem jih že mnogo. Ne glede na to, na katerem položaju je kdo, je derbi vedno zahtevna tekma,'' dodaja kapetan Ilić.

Zmaji ne bodo merili na remi

Bišćan je jeseni dvakrat gostoval v Ljudskem vrtu. V prvenstvu je izgubil, v pokalu pa remiziral z 1:1 in napredoval v polfinale. Foto: Žiga Zupan/Sportida Olimpija ima s tekmo več kar deset točk prednost. Če bi jih povišala na +13, bi bilo prvenstvo bolj ali manj že odločeno. Olimpiji bi ustrezal tudi remi, a nanj ne bo merila. Zagotovo.

''Težko se igra na remi. Če bi to nameravali, bi nas lahko občinstvo poneslo, potem pa bi tekma postala odprta. Remi nam odgovarja, a je položaj takšen, da ne moremo in ne bomo igrali na remi. Igrali bomo tako, kot se spodobi za ekipo, ki ima pred Mariborom deset točk prednosti. Ne bomo pa hiteli. Ne bomo naivni, saj se lahko že v nekaj dnevih vse obrne,'' opozarja 39-letni Zagrebčan. V četrtek bo končno na treningu računal na vse, tako na reprezentante kot tudi nekatere, ki se ubadajo z lažjimi poškodbami. Ekipo bo v taktično postavljal v četrtek in petek.

Večni derbi se bo začel v soboto ob 20.30, klub pa naproša obiskovalce, naj se zaradi personalizacije vstopnic pravočasno odpravijo proti štadionu.