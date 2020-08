Popoln neznanec, v katerega se je hitro zaljubil nogometni svet

Bayern je v začetku novembra lani doživel debakel na prvenstveni tekmi v Frankfurtu, kjer je takratnega trenerja Münchenčanov Nika Kovača njegov nekdanji klub Eintracht ponižal in ga premagal s 5:1. Bavarci so bili takrat na četrtem mestu prvenstvene lestvice, še morda bolj kot rezultati pa je navijače skrbela podoba, ki so jo na igrišču kazali.

Danes, manj kot deset mesecev pozneje, je za Bayernom najuspešnejša sezona v zgodovini kluba. Še šestič, prvič po letu 2013, je postal evropski prvak in se na lestvici najuspešnejših evropskih klubov povzpel na tretje mesto. Zdaj zaostaja le še za rekorderjem Realom iz Madrida (13) in Milanom, ki je bil evropski prvak sedemkrat.

Ob tem so Bavarci v ligi prvakov postavili nov mejnik. Do naslova so prišli ob stoodstotnem izkupičku. Enajst tekem, enajst zmag.

Nepozabna, najboljša sezona v zgodovini Bayerna

S pokalom za naslov evropskega prvaka Foto: Getty Images Še drugič v zgodovini kluba in prvič po nepozabni sezoni Juppa Heynckesa izpred sedmih let so prišli do trojne lovorike. Konec junija so postali državni prvaki in najbližjega zasledovalca za seboj pustili za kar 13 točk. Teden dni po koncu prvenstvene sezone so Bavarci z zmago s 4:2 nad Bayerjem Leverkusnom osvojili še pokalni naslov.

Ne, pod ta podvig se ni podpisal Josep Guardiola, Jürgen Klopp, Zinedine Zidane, Diego Simeone, Jose Mourinho, Didier Deschamps, Luis Enrique, Mauricio Pochettino in niti ne Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti ali Antonio Conte, če naštejemo nekaj trenerskih prvokategornikov, ampak trener, za katerega pred devetimi meseci ni slišal še skoraj nihče.

"Za nami je res izjemno popotovanje. Lahko smo ponosni na to, kar smo dosegli," je po veliki zmagi v Lizboni nad PSG z 1:0 v svojem slogu povedal Hans-Dieter Flick, ki je na poti do nepozabne sezone v 35 tekmah, kolikor jih je vodil, zabeležil 32 zmag, kar je podvig, ki do zdaj v Münchnu ni uspel še nikomur.

Flick je ob tem poskrbel za rekordno učinkovitost, saj je "njegov" Bayern zabijal več kot tri gole na tekmo in dosegel najvišje povprečje točk na tekmo (2,78). Več od vseh sijajnih trenerjev, ki so se na klopi Bayerna zvrstili v njegovi bogati zgodovini.

Čeprav je za njim šele 36 tekem na klopi Bayerna, je v njegove klubske vitrine prinesel že tri lovorike. Eno na 12 tekem, torej. Foto: Getty Images

Prišel je kot začasna rešitev, ostal bo še dolgo

Prišel je kot začasna rešitev. Sprva za dve tekmi, potem za dva meseca in do konca sezone, zdaj ga številni vidijo kot človeka, ki bo v Münchnu ostal še dolgo in ga z novim vodstvom popeljal do višav. "Ima Bayernov DNK in razume filozofijo kluba. Zaupa nogometašem, oni pa zaupajo njemu. Je rešitev, ki je kot nalašč za naš klub," ga je aprila letos, ko je podpisal dolgoročno pogodbo do leta 2023, pohvalil predsednik Bayerna Karl-Heinz Rummenige, ki bo čez dve leti odšel s svojega položaja.

Nasledil ga bo Oliver Kahn in poskušal skupaj s športnim direktorjem Hasanom Salihamidžićem Bayern ohraniti tam, kjer je danes. Na samem vrhu evropskega nogometa. Na vprašanje, kdo bo morda glavni člen novega Bayerna, kar trener zagotovo je, sta si oba že odgovorila. "Od prvega dne je pokazal, da je pravi človek za to," sta večkrat povedala oba in s prstom pokazala na trenerja, za katerega je še ob začetku za Bayern nepozabne sezone 2019/20 slišal le redkokdo.

Z Joachimom Lowom sta sodelovala osem let. Leta 2008 sta bila evropska podprvaka, leta 2010 sta bila na svetovnem prvenstvu tretja, štiri lete pozneje pa sta z Nemčijo postala svetovna prvaka. Foto: Getty Images

Nemčiji je že pomagal do naslova svetovnega prvaka

Flick je bil vse do lanske jeseni popoln neznanec. Nekdanji nogometaš Bayerna, za katerega je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja odigral 137 tekem in bil štirikrat nemški prvak, je svojo nogometno pot končal pri 28 letih v majici Kölna. Nekaj let za tem je opravil trenersko licenco in bil sprva pet let trener petoligaša Bammentala.

Med letoma 2000 in 2005 je sedel na klopi Hoffenheima, a takrat je bil ta še v četrti in tretji ligi. Leta 2006 je nekaj mesecev sodeloval z Giovannijem Trapattonijem in Lotharjem Matthäusom pri Red Bull Leipzigu in poleti istega leta dočakal ponudbo, ki je spremenila njegovo življenje. Postal je namreč pomočnik nemškega selektorja.

Z Joachimom Löwom je kot najtesnejši sodelavec v njegovem trenerskem štabu sodeloval do leta 2014, ko se je njuna pot končala na najlepši način. Z naslovom svetovnega prvaka v Braziliji. Potem je bil pol leta športni direktor nemške reprezentance, a februarja 2017 nemško nogometno zvezo dokončno zapustil. Po pol leta brezdelja se je vrnil v Hoffenheim, tokrat kot športni direktor. Tudi tam ni zdržal dolgo.

Še poleti 2018 je bil brezposeln

Potem je bil pol leta spet brezposeln in užival v mirnem družinskem življenju, ko se je poleti 2018 nanj spomnil Kovač. Ko je ta odšel, se je Flickov strmi vzpon na vrh evropskega nogometa začel. Sijajno. Sprva je namreč v ligi prvakov premagal Olympiacos z 2:0, že takoj za tem ga je čakal eden od največjih preizkusov. Veliki derbi z Borussio Dortmund. Opravil ga je z odliko. Zmagal je s 4:0. Tri dni za tem je s 6:0 v ligi prvakov zmagal še v Beogradu, kjer je Crveno zvezdo razbil s 6:0.

Ena od glavnih potez zdajšnjega trenerja Bayerna je bila, da je Thomasu Müllerju spet namenil glavno vlogo. Foto: Getty Images

Ko je z Bayernom nato doživel dva prvenstvena poraza v nizu, z 1:2 je klonil proti Bayerju Leverkusnu in Borussii Mönchengladbachu, je kdo še podvomil o njem. Potem nihče več. Na naslednjih 30 tekmah, ki jih je vodil, je namreč nanizal kar 29 zmag. Do vseh treh točk ni prišel le enkrat. Februarja letos je v Münchnu v prvenstvu brez zadetkov remiziral proti polfinalistu lige prvakov RB Leipzigu Kevina Kampla.

Spremenil ni veliko, a je spremenil vse

Njegove poteze v Allianz Areni niso bile revolucionarne. Spreminjal ni veliko, a je spremenil vse. Tako kot njegov predhodnik je tudi on po večini igral v sistemu 4-3-2-1, a v njem izjemno dobro razporedil vloge in si pridobil nazaj zaupanje zvezdniške zasedbe Bayerna, s katero je imel težave Kovač. "Spremembe niso bile velike, a ga vsi razumemo, kaj hoče, in mu sledimo," je o njem povedal Brazilec Philippe Coutinho.

Ko s tako spoštljivimi besedami o svojem trenerju govori nogometaš, ki je bil eden od ključnih Kovačevih mož, a je pod vodstvom Flicka izgubil svoj prejšnji status in spet padel v senco Thomasa Müllerja, potem je jasno vse. Garderoba Bayerna slepo sledi svojemu trenerju. Njegovi nogometaši so za svojega trenerja, ki jim pogosto tudi javno vrača zaupanje in ljubezen, pripravljeni narediti vse.

Poskrbel je za eno od najbolj nepozabnih zmag v zgodovini nogometa. V polfinalu lige prvakov je Barcelono raztreščil z 8:2. Foto: Getty Images

Bayern je spet tak, kakršen si želi biti. Organiziran, a nepredvidljiv. Z odlično tranzicijo igre s hitrimi nogometaši, ki jih ima, odlično napada in se brani. Pritiska in grize od prve do zadnje minute in vedno išče gol več. Vprašajte Flickovega rojaka Marca Andreja ter Stegna v vratih Barcelone, če ne verjamete.

Da, tudi lizbonskih 8:2 je podvig, s katerim se je za vedno vpisal v zgodovino ne samo Bayerna, ampak nogometa na sploh.