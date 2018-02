Kosić jezen, Bišćana ne zanima Maribor

Odmevi po tekmi v Ljubljani

"Če bi Celjani osvojili točko ali pa vse tri, to sploh ne bi bilo nezasluženo," je trener Olimpije Igor Bišćan čestital gostom iz knežjega mesta za predstavo, s katero so v Stožicah namučili zmaje. Celjani so ostali brez točke v skoraj zadnji sekundi, strateg Dušan Kosić pa ni skrival jeze nad nepotrebnim prekrškom mladega Luke Kerina, po katerem je Ricardo Alves zadel v polno. "Morali bi odigrati pametneje," je prepričan legendarni nogometaš Olimpije.

Nogometaši Olimpije so razveselili navijače z zmago nad Celjani, s katero so se približali vodilnemu Mariboru na -1. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ljubljančani so v polarnih razmerah, zaradi katerih je srečanje v Stožicah spremljalo le okrog 500 najzvestejših navijačev, premagali Celjane (2:1) in se vodilnemu Mariboru približali le na točko zaostanka.

Celje bi si zaslužilo vsaj točko

Igor Bišćan je čestital Celjanom za predstavo, s katero so namučili favorite. Foto: Urban Urbanc/Sportida Domači trener Igor Bišćan je že pred srečanjem opozarjal, da prihaja v Stožice izjemno neugoden tekmec. Z njim se bo v spomladanskem delu dvakrat pomeril tudi v polfinalu pokala Slovenije, glede na nedeljski razplet pa čaka zmaje zelo zahtevno delo, če se bodo hoteli prebiti v veliki finale.

"Celju bi čestital za dobro igro, s katero nam je otežil življenje. Če bi Celjani osvojili točko ali pa vse tri, to sploh ne bi bilo nezasluženo. Iskreno povedano," je poudaril nekdanji hrvaški reprezentant in svojim izbrancem čestital, da so verjeli do konca.

"Najpomembneje je, da smo osvojili vse tri točke in na najboljši način vstopili v drugi del prvenstva," je bil zadovoljen, da so zmaji izkoristili nepričakovano darilo iz Maribora, kjer so vijolice v Ljudskem vrtu proti Aluminiju osvojile le točko (0:0).

Vrhunci srečanja v Ljubljani:

Trener Olimpije o spodrsljaju Maribora

Zmaje je v vodstvo po izvrstni podaji Stefana Savića popeljal Issah Abbas. Foto: Urban Urbanc/Sportida Je remi na Štajerskem - tekma se je končala le nekaj minut pred začetkom tiste v Ljubljani - v zeleno-beli zasedbi poskrbel za dodaten pritisk? Nogometaši Olimpije so se namreč zavedali, da se jim ponuja nepričakovana priložnost za približanje večnemu tekmecu.

"Igralci praktično niso vedeli, kako se je končala tekma v Mariboru. Bi pa to lahko bila kvečjemu dodatna motivacija, ne pa pritisk. Prejeli so dobro priložnost, da se približajo Mariboru, a s tem se ne smemo preveč ubadati. Do konca prvenstva nas čaka še ogromno tekem. Pozitivno je, da smo se približali Mariboru, a čaka nas še ogromno zahtevnih tekem. Morali bomo pokazati kakovost, da bomo do konca ostali v boju za naslov prvaka," se Hrvat noče ozirati na Maribor, ampak v prvi vrsti skrbeti za to, da se nogometaši Olimpije iz tedna v teden navijačem predstavljajo s kakovostnimi predstavami.

Alves je vedel, da bo zadel Tako so soigralci stekli v objem strelcu zmagovitega zadetka. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Vedel sem, da bom zadel. Za takšne trenutke živim, za takšne situacije treniram in se odrekam. Čakal sem, priložnost je prišla in presrečen sem, da smo osvojili tri točke," je po tekmi dejal Ricardo Alves, ki je dosegel svoj sedmi prvenstveni gol v sezoni. Tekmo je začel na klopi, nato pa je v 66. minuti vstopil v igro namesto Roka Kronavetra. "Znova smo pokazali, da imamo karakter. Ta moštveni duh nas mora krasiti do konca sezone, ne samo na tej tekmi. Če bo tako, potem imamo lepe možnosti za osvojitev naslova. Vse bomo dali od sebe, da nam uspe," je za klubsko stran povedal Portugalec.

Celjane čaka težja pot

Jucie Lupeta je le nekaj minut pred koncem srečanja izenačil na 1:1. Foto: Urban Urbanc/Sportida Dušan Kosić bi jo na štadionu, kjer je kot trener Olimpije prebil kar nekaj sezon, skoraj zagodel nekdanjemu klubu. Z mlado ekipo Celja se mu je nasmihala dragocena točka, ki pa je izpuhtela v prazno po izvrstno odmerjenem prostem strelu Ricarda Alvesa. Portugalec je dosegel zadetek za 2:1 v četrti minuti sodnikovega dodatka, v skoraj zadnji sekundi srečanja. Alves je zadel v polno po prekršku 18-letnega Luke Kerina, ki je razjezil stratega Celjanov.

"Sem jezen, ne pa razočaran. To so mladi fantje, polni želje. Ta prekršek se mi je zdel nepotreben, je pa res, da sem bil na fante jezen vso tekmo. V nekaterih situacijah, kjer bi lahko izsilili prekršek, so ostajali na nogah, tako da sodnik tega ni prepoznal. Pri prvem golu Olimpije bi lahko pokazali več zrelosti. V trenutkih, ko se je tekma lomila, sem bil besen. To so mladi fantje. Naša ekipa še nastaja. Morali bi biti pogumnejši, a včasih igraš toliko, kot ti tekmec pusti. Očitno bomo morali iti po težji poti in se učiti," je dejal Kosić, ki se je na polarni mraz dobro pripravil, saj je nosil dodatne hlače. Žal njegovi varovanci za predstavo v Ljubljani niso bili nagrajeni s kakšno točko.

Celjani so bili na pragu presenečenja, a v izdihljajih srečanja prejeli zadetek (1:2) in ostali brez točke. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zdaj bo skušal čim prej pozabiti poraz. Prihodnji konec tedna jih čaka zahtevno gostovanje, odhajajo v Domžale. Olimpija, ki po novem za branilcem naslova Mariborom zaostaja le še točko, se bo v soboto mudila v Novi Gorici.