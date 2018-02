Maribor zgrožen nad sodniško pomočjo Olimpiji

Dvojna merila sodnikov?

Vodilni Maribor je na uvodnem letošnjem nastopu v Prvi ligi Telekom Slovenije v Ljudskem vrtu proti Aluminiju osvojil le točko (0:0) in dovolil Olimpiji, da se mu je z zmago nad Celjem (2:1) približala na točko zaostanka. Jesenske prvake je razjezila odločitev glavnega sodnika, ki je odpiskal konec srečanja minuto prekmalu, nato pa jim je dvignil tlak še razplet srečanja v Ljubljani . Opozorili so na dvojna merila sodnikov.

Nedelja je ponudila tekmi, na katerih sta se v vlogi gostiteljev predstavili najboljši slovenski ekipi. Državni prvak Maribor je imel na papirju lažje delo, saj se je v Ljudskem vrtu pomeril z Aluminijem, medtem ko je Olimpijo čakalo Celje, ki se podobno kot Ljubljančani zadržuje v zgornji polovici razpredelnice.

Sagrković odpiskal konec minuto hitreje

Pred srečanjem z Aluminijem je kapetan NK Maribor Marcos Tavares, ki zaradi poškodbe ni kandidiral za nastop, prejel nagrado Vijol'čni bojevnik 2017. Foto: Twitter/NK Maribor Vijolice so v delovno nedeljo vstopale z visokimi pričakovanji. Za razliko od Olimpije so bile v popolnosti zadovoljne z opravljenim v zimskem prestopnem roku, za nameček pa so jo večnemu tekmecu zagodle še z nakupom Alexandra Cretuja. Navijači Maribora za razliko od najglasnejših privržencev Olimpije niso bili nezadovoljni z delom klubskega vodstva, za večji nasmešek sta skrbela tudi prednost treh točk, s katero so prezimili na lestvici, in prijetno spoznanje, da imajo vijolice v medsebojnih srečanjih z zmaji boljši izkupiček.

Maribor je bil pred letošnjo premiero v 1. SNL v idiličnem položaju, nato pa je tekma z Aluminijem, štajerskimi sosedi, ki so v zadnjih sezonah večkrat presenetili vijolice, poskrbela za prvi nemir. Izbranci Darka Milaniča so bili boljši tekmec na igrišču, a niso znali spraviti žoge za hrbet vratarja Kidričanov. "Pogrešali smo boljšo učinkovitost v napadu," je priznal Izolan, ki je po tekmi pritekel do glavnega sodnika Asmirja Sagrkovića in mu skušal dopovedati, da je storil nevsakdanjo napako. Ne zgodi se pogosto, da glavni sodnik po tem, ko je točno določeno število minut sodniškega podaljška, konec srečanja označi že krepko prej.

Vrhunci srečanja v Mariboru:

To se je zgodilo v nedeljo v Ljudskem vrtu, kjer je konec zapiskal že po dveh minutah, čeprav bi moral sodnikov podaljšek trajati (vsaj) tri minute. Mariborčani so bili začudeni in ogorčeni, a je obveljalo pri odločitvi glavnega delivca pravice. Kidričani so osvojili dragoceno točko (0:0), nogometaši Olimpije pa prejeli nepričakovano darilo, ki bi jih lahko osrečilo v boju za državni naslov. Na koncu so ga na tekmi z infarktnim razpletom tudi izkoristili. Z 2:1 so strli odpor žilavih Celjanov, dramatično dogajanje v sodniškem podaljšku pa je največji glavobol zadalo v taboru NK Maribor.

Vrhunci srečanja v Ljubljani:

Naključje ali ne?

Ko so vijolice spremljale razplet srečanja v Stožicah, kar niso mogle verjeti, kako je lahko sodnik Andrej Žnidaršič v podaljšku, ki bi moral trajati tri minute, dovolil nadaljevanje srečanja. Zavleklo se je v dodatno minuto, ob koncu katere je Portugalec Ricardo Alves po mojstrski izvedbi prostega strela spravil na noge prezeble navijače Olimpije in poskrbel, da zmaji po uvodnem krogu spomladanskega dela prvenstva dihajo za vrat Mariboru.

So kritike NK Maribor na račun sodniških odločitev na tekmah 19. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Mariboru in Ljubljani upravičene? Seveda. Sodniki so oškodovali Maribor in pomagali Olimpiji. 31,76% +

Sodnik na tekmi v Ljudskem vrtu je storil napako, a nenamenoma. 3,29% +

NK Maribor pretirava, saj ni govora o dvojnih merilih sodnikov. 64,95% +

Nezadovoljstvo Maribora z dvojnimi merili je šlo tako daleč, da so svoje začudenje, ki ga je zlahka prepoznati kot veliko kritiko, delili z javnostjo v sporočilu, v katerem opozarjajo na različni merili. Vodstvo kluba so zmotila do te mere, da so jih sprejeli kot vse prej kot dobro napoved nadaljevanja prvenstva. To, ali je bilo to zgolj naključje ali ne, prepuščajo v presojo drugih.

Sporočilo za javnost NK Maribor o različnih presojah sodniških podaljškov na današnjih tekmah