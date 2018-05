Lepotica je razkrila Simeonejevo skrivnost in pred tekmo leta podžgala Oblakove navijače

Pred finalom lige Europa, Marseille - Atletico Madrid

Danes ob 20.45 bo v Lyonu finale lige Europa med Marseillom in Atletico Madridom, v katerem bo Jan Oblak v tretjem poizkusil priti do prve evropske lovorike. V letih 2014 in 2016 je izgubil. Če bo danes zmagal, bo postal prvi slovenski nogometaš z lovoriko v enem izmed dveh evropskih klubskih pokalov. Pred velikim finalom je navijače Atletica, v Francijo jih je prišlo več kot 10 tisoč, z intervjujem za španske medije podžgala izbranka njihovega opevanega trenerja Diega Simeoneja, njegova 18 let mlajša lepotica Carla Pereyra.

Finale lige Europa 2017/18, danes ob 20.45. Štadion Parc Olympique Lyonnais v Lyonu (kapaciteta 56.500). Sodnik: Björn Kuipers.



Verjetni začetni postavi:

Marseille: Mandanda; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Anguissa, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain. Trener: Rudi Garcia.

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas; Koke, Saúl Ñíguez, Gabi, Correa; Griezmann, Costa. Trener: Diego Simeone.

Da je bil trener Atletica želja PSG, ki je iskal menjavo za Unaia Emeryja in jo potem našel v Nemcu Thomasu Tuchelu, ni skrivnost. Da je Argentinec, ta že od leta 2011 navdušuje navijače Madridčanov, ki so ga vzljubili že v časih, ko je barve Atletica branil kot nogometaš, ponudbo takoj zavrnil, je prav tako jasno že nekaj časa.

S tem je med pristaši Atletica postal nesmrten, po skrivnosti, ki jo je v dneh pred današnjim velikim finalom v Lyonu razkrila njegova 18 let mlajša lepotica, s katero ima tudi otroka, pa je ta status zagotovo le še utrdil.

"Diego je prejel nekaj res mamljivih ponudb za delo, a je vse po vrsti zavrnil. PSG mu je ponujal dvakrat toliko denarja, kot služi pri Atleticu, a je le zamahnil z roko. Atletico enostavno ljubi, v Madridu pa skupaj uživava," je so bile besede argentinske manekenke Carle Pereyre, zaradi katere se je 48-letni trener Atletica pred časom ločil s prejšnjo ženo, s katero ima tri otroke.

A bolj kot to, kaj je bilo, vse v Atleticu zanima, kaj bo danes zvečer na štadionu Parc Olympique v Lyonu, kjer bodo Madridčani proti Marseillu lovili tretjo zmago v ligi Europa po letih 2010 in 2012 in četrto evropsko lovoriko (zmagali so tudi v nekdanjem pokalu pokalnih zmagovalcev leta 1962).

Lepotec, ki je zrastel leta 2016

Parc Olympique Lyonnais Foto: Reuters Štadion Parc Olympique Lyonnais je bil zgrajen za potrebe zadnjega evropskega prvenstva, ki ga je pred dvema letoma organizirala Francija. Gostil je šest tekem Eura, tudi polfinale med Portugalsko in Walesom.



Odprt je bil leta 2016, prvo tekmo na njem pa v francoskem prvenstvu odigrala Lyon in Troyes 9. januarja istega leta. Prvi gol na njem je dosegel zdajšnji zvezdnik londonskega Arsenala Alexandre Lacazette, ki je Lyonu odprl pot do zmage s 4:1.



Na tem objektu, ki leži deset kilometrov vzhodno od samega centra tretjega največjega francoskega mesta, bodo tudi nogometne tekme olimpijskih iger leta 2024 v Parizu, sprejme pa 56.500 gledalcev.



Gostil je tudi finale francoskega ligaškega pokala 2017, v katerem je PSG s 4:1 premagal Monaco in prišel do lovorike.



Na njem tekme igra francoski prvoligaš Lyon, ki se je nanj preselil s prejšnjega štadiona Stade de Gerland.

Bo prekinil niz in prejel medaljo iz rok rojaka?

Sanja prvo evropsko lovoriko. Foto: Getty Images Pri Atleticu na zadnja evropska finala nimajo prav lepih spominov. V ligi prvakov so v finalih izgubili v letih 2014 in 2016, ko so bili na strani poražencev na tekmah proti Realu. Prvič so izgubili po podaljških, drugič na še bolj dramatičen način. Po enajstmetrovkah.

Takrat je bil zraven tudi naš Jan Oblak, za katerega je bil tisto že drugi poraz v finalih največjih evropskih klubskih tekmovanj. Leta 2014 je, prav tako po enajstmetrovkah, v finalu lige Europa izgubil z lizbonsko Benfico. Zdaj želi 25-letni slovenski reprezentant, ki je po mnenju mnogih najboljši vratar na svet, prekiniti urok in postati prvi slovenski nogometaš, ki je enem izmed v dveh najmočnejših evropskih pokalov (Srečko Katanec je zmagal v pokalu pokalnih zmagovalcev) ob koncu skupaj s soigralci lovoriko dvignil v zrak.

Če se bo to zgodilo, se bo moral pošteno potruditi. Lovorika, ki jo bo po koncu finala prejel zmagovalec, tehta kar 15 kilogramov in je najtežja od vseh, ki jih podeljujejo pri Uefi. Seveda bo na finalu tudi njen predsednik Aleksander Čeferin in seveda si tudi on zagotovo želi, da bi eno izmed 40 medalj, ki jih bo podelil zmagovalcem, obesil okoli vratu rojaka.

Atletico je velik favorit

Stavnice pravijo, da se bo to zgodilo. Drugouvrščeni klub španskega prvenstva Atletico, ki se je do finala, potem ko je presenetljivo izpadel iz lige prvakov že po skupinskem delu, je velik favorit. Marseille, ki je na poti do finala v kvalifikacijah preskočil tudi Domžale, je krog pred koncem francoskega prvenstva šele četrti.

Nogometaši Marseilla, ki so v tej sezoni odigrali že kar 18 tekem v tem tekmovanju, saj so se do finala prebili skozi dva kroga kvalifikacij, želijo postati prva francoska ekipa z zmago v tem tekmovanju. Marseille, ki se ponaša z naslovom evropskega prvaka iz leta 1993, je oba dozdajšnja finala v tem tekmovanju, takrat še pod imenom pokal UEFA, izgubil. Leta 1999 proti Parmi in pet let pozneje proti Valencii. Pred tem sta bila v finalu samo še dva francoska kluba in oba izgubila. Bastia daljnega leta 1978 in Bordeaux leta 1996.

Atletico je v finalu že igral proti Marseillu in ... izgubil

Leta 1986 je Atletico v Lyonu izgubil. Foto: Getty Images Navijači Atletica, ki kaj dajo na zgodovino in tradicijo, niso najbolj zadovoljni, ko se spomnijo na leto 1986, ko so v Lyonu v finalu že igrali in izgubili. V nekdanjem pokalu pokalnih zmagovalcev jih je s 3:0 povozil kijevski Dinamo. Boljše volje so, ko pogledajo na statistiko Marseilla v Evropi, ko beseda nanese na njegove nastope izven svojega štadiona Velodrome, na katerem njegovi vročekrvni navijači vselej pripravijo zelo vroče vzdušje. Na devetih tekmah je zmagal samo enkrat.

Tudi zaradi tega so navijači Atletica optimisti in prepričani, da bodo po zadnjem sodnikovem žvižgu proslavljali novo evropsko lovoriko. V Marseille jih je z letali, vlaki in avtobusi pripotovalo prek deset tisoč. Vsi so prepričani, da bodo njihovi ljubljenci upravičili vlogo favoritov in zmagali, a njihov glavni junak pred začetkom finala umirja evforijo in pravi, da je najprej treba opraviti delo in šele potem govoriti o njem.

Nizozemec, ob katerem so Oblakovi soigralci že jokali

Björn Kuipers bo sodil že tretji finale Foto: Reuters Glavni sodnik današnjega finala bo 45-letni Björn Kuipers. Za Nizozemca, ki se lahko pohvali tudi s sojenjem na evropskem prvenstvu 2012, skupaj z našim Damirjem Skomino pa se je znašel tudi na seznamu desetih evropskih sodnikov za letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji, bo to že tretji veliki finale evropskih klubskih tekmovanj.



Sodil je še finale lige Europa leta 2013 med Chelseajem in Benfico, ko so z 2:1 zmagali Londončani. Leto pozneje je bil glavni sodnik še na finalu lige prvakov med Atleticom in Realom Madridom, ki ga je po podaljških s 4:1 dobil Real. Takrat Oblaka še ni bilo med nogometaši Atletica, so pa po tistem finalu neutolažljivo jokali številni njegovi zdajšnji soigralci.

Spet bo na tribunah, a svojemu pomočniku povsem zaupa

"Res je, da smo izkušeni. Res je tudi to, da smo v očeh mnogih favoriti, a vse to nam lahko pomaga, ne bo pa odločilno. Marseille je nevarna ekipa. Predvsem v napadu. Ima globino v moštvu, igra zelo direktno in ima nekaj zelo dobrih, mladih nogometašev, predvsem pa ima tudi Dimitrija Payeta, ki je zelo hiter in nevaren. Ne bo nam lahko. Čaka nas zelo pomembna tekma," je večer pred finalom povedal Diego Simeone.

"Skušali bomo zmagati. Da bi se to zgodilo, bomo morali igrati dobro in dati vse od sebe. Morali bomo igrati tako, kot znamo. Vemo, kako moramo zmagati. Čaka nas še en finale, poln čustev in izzivov. Zelo se ga veselimo in naredili bomo vse, da se bomo ob koncu veselili," je še dejal trener Atletica, ki ga zaradi kazni, ki si jo je prislužil na prvi tekmi polfinala proti Arsenalu v Londonu, tudi tokrat ne bo mogel sedeti na klopi Špancev.

"Že proti Arsenalu me ni bilo ob igrišču, ne bo me niti jutri. Žal mi je, da je tako, a povsem zaupam Germanu Burgosu. Razmišljava isto in se dobro poznava, saj sodelujeva že vrsto let," je polaskal svojemu pomočniku.

Pri obeh sta najnevarnejša Francoza

Atletico ima sicer nekaj težav s sestavo moštva. Vrača se sicer v Londonu izključeni hrvaški branilec Šime Vrsaljko, a naj bi po nekaterih napovedih mesto na desni strani obrambe vseeno zadržal izkušeni Juanfran. Vprašljiva sta tudi branilec Jose Gimenez in napadalec Vitolo.

Nekaj vprašljivih za nastop je tudi pri Marseillu. Francozi trepetajo predvsem za usodo izkušenega branilca Rolanda, ki je z golom v podaljških prinesel finale v podaljških v Salzburgu v polfinalu. Težave ima tudi izkušeni grški napadalec Kostas Mitroglou.

Pri Atleticu sicer ob trdni obrambi na čelu z Oblakom stavijo na francoskega napadalca Antoina Griezmanna, ki je na sedmih tekmah dosegel štiri gole, in povratnika iz Chelseaja Diega Costo, ki je imel nekaj težav in zato zbral le štiri nastope v ligi Europa, a vseeno zmogel dva gola. Veliko si na sredini igrišča obetajo tudi od Saula Nigueza in Kokeja.

Pri Marseillu se vse vrti okoli francoskega reprezentanta Dimitrija Payeta, a z naskokom najboljši strelec ekipe je Valere Germain, ki je v tej sezoni v Evropi dosegel že sedem golov, zelo nevarna pa sta tudi vezista, Argentinec Lucas Ocampos in Florian Thauvin. Oba sta dosegla po štiri zadetke.

Še enkrat želijo postati prvi

"Pred 25 leti je Marseille postal prvi francoski klub, ki je osvojil naslov evropskega prvaka. Zdaj imamo izjemno priložnost, da postanemo še prvi francoski klub, ki je zmagal v ligi Europa. Čaka nas težka tekma, a verjamemo, da nam lahko uspe," je dan pred tekmo finale poln zanosa najavil Rudi Garcia.

"Atletico je sijajna ekipa in je zagotovo favorit, a sreča za nas je, da je v finalu samo ena tekma, zato smo lahko optimistični. V eni tekmi se lahko v nogometu zgodi prav vse," je nadaljeval trener Marseilla.

"Atletico ima najboljšo obrambo v Španiji, a je zelo nevaren tudi v napadu. Če bi iskal vzporednice med Marseillom in Atleticom, bi rekel, da je to značaj. Obe ekipi sta zelo borbeni in nepopustljivi. Atletico zelo spoštujemo, saj gre za španskega prvoligaša z ogromno mednarodnimi izkušnjami," je za konec povedal Francoz, ki mu je leta 2011 šokiral z Lillom in z njim osvojil naslov francoskega prvaka. Potem je tri leta sedel na klopi Rome in bil z njo dvakrat italijanski podprvak, leta 2016 pa prišel v Marseille. Zdaj ima priložnost, da se tudi on za vse čase zapiše v zgodovino tega kluba in ga popelje do prvega naslova v ligi Europa.

Nov korak do naziva najboljšega vseh časov

Tako kot ima priložnost tudi Oblak, da se za vse večne čase vpiše na seznam nesmrtnih, katerih imena bodo v zgodovini evropskih klubskih tekmovanj in spominih številnih navijačev v Madridu, pa tudi marsikje drugje, večno zapisana z zlatimi črkami.

Ob tem bi naredil nov korak na poti do naziva, ki si ga je pri marsikom že tako ali tako zaslužil. Do statusa najboljšega slovenskega nogometaša vseh časov.

Pot do finala:

Marseille:

-Liga Europa, 3. krog kvalifikacij:

Marseille : Oostende 4:2

Oostende : Marsielle 0:0



-Liga Europa, play-off kvalifikacij:

Domžale : Marseille 1:1

Marseille : Domžale 3:0



-Liga Europa, skupinski del:

Marseille : Konyaspor 1:0

Salzburg : Marseille 1:0

Marseille : Vitoria Guimaraes 2:1

Vitoria Guimaraes : Marseille 1:0

Konyaspor : Marseille 1:1

Marseille : Salzburg 0:0



-Liga Europa, 1/16 finala:

Marseille : Braga 3:0

Braga : Marseille 1:0



-Liga Europa, osmina finala:

Marseille : Athletic Bilbao 3:1

Athletic Bilbao : Marseille 1:2



-Liga Europa, četrtfinale:

RB Leipzig : Marseille 1:0

Marseille : RB Leipzig 5:2



-Liga Europa, polfinale:

Marseille : Salzburg 2:0

Salzburg : Marseille 2:1*-po podaljških

Atletico Madrid:

-Liga prvakov, skupinski del:

Roma : Atletico 0:0

Atletico : Chelsea 1:2

Qarabag : Atletico 0:0

Atletico : Qarabag 1:1

Atletico : Roma 2:0

Chelsea : Atletico 1:1



-Liga Europa, 1/16 finala:

Köbenhavn : Atletico 1:4

Atletico : Köbenhavn 1:0



-Liga Europa, osmina finala:

Atletico : Lokomotiva Moskva 3:0

Lokomotiva Moskva : Atletico 1:5



-Liga Europa, četrtfinale:

Atletico : Sporting Lizbona 2:0

Sporting Lizbona : Atletico 1:0



-Liga Europa, polfinale:

Arsenal : Atletico 1:1

Atletico : Arsenal 1:0

