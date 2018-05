Zvezdnik Barcelone z intervjujem vnesel velik nemir med Oblakove

Luis Suarez trdi, da Antoine Griezmann prihaja v Barcelono

Tik pred koncem sezone, v kateri bodo Jan Oblak in soigralci pri Atleticu v finalu lige Europa napadli evropsko lovoriko in skušali ohraniti drugo mesto v španskem prvenstvu, je napadalec iz tekmečevih vrst v njihov tabor vnesel velik nemir.

Luis Suarez je, namerno ali ne, namreč v intervjuju govoril o Antoinu Griezmannu, prvem zvezdniku Atletica, čigar prihodnost je že nekaj časa glavna tema pogovorov navijačev madridskega kluba.

"Barcelona vedno kupuje kakovostne nogometaše, kot so Griezmann, Coutinho in Dembele. To so nogometaši, ki ekipi prinašajo kakovost. Antoine je odličen nogometaš in vodja Atletica, ki ga bomo pri Barceloni z veseljem sprejeli. K nam ne prihaja, da bi komu vzel mesto, ampak zaradi tega, da še okrepi konkurenco. Sijajno je imeti takšne soigralce, kot je on," so bile besede Suareza, ki so močno odjeknile v nogometnem svetu.

Največji zvezdnik Atletica Antoine Griezmann se že nekaj časa spogleduje z Barcelono. Foto: Reuters

Pozimi so se prav zaradi Francoza odnosi med kluboma zaostrili

Griezmann, ki ima pogodbo z Atleticom do leta 2022, je bil tarča Barcelone že pozimi, ko naj bi predstavniki Kataloncev stopili v stik z njim in opravili pogovore.

Zaradi tega so jim pri Atleticu zamerili in jih tudi prijavili Fifi za nespoštovanja pravil, ki pravijo, da se klubi več kot pol leta pred iztekom pogodbe z igralci nasprotnikovih klubov ne smejo dogovarjati. Odnosi med kluboma so zato v zadnjem času zaostreni.

Pri Atleticu so na čelu s trenerjem Diegom Simeonejem sicer že večkrat povedali, da ga ne nameravajo prodati, a če bo Griezmann želel oditi, bo lahko odšel.

Pozimi je stal 200, poleti bo "samo" sto milijonov evrov

V pogodbi ima namreč natančno zapisano klavzulo o odškodnini, ob kateri lahko zapusti Madrid. Pozimi je bila ta vrtoglavih 200 milijonov evrov, poleti se bo prepolovila. Sto milijonov evrov pa za Barcelono, ki je samo v zadnjem letu za Philippa Coutinha Liverpoolu odštela 120, za Ousmaneja Dembeleja pa Borussii Dortmund 115 milijonov evrov, ne bi smela biti težava.

Težava za Katalonce utegne biti bolj to, kako spoštovati finančni fair play, pri katerem vztrajajo pri Uefi. Če bi želela Barcelona kupiti Griezmanna, bi se verjetno morala znebiti nekaterih zdajšnjih zvezdnikov.

Na polfinalnih tekmah lige Europa proti Arsenalu je Francoz prispeval gol in podajo. Foto: Reuters

Nemir pred ključno tekmo sezone, ki je povsem blizu

V vsakem primeru pa natolcevanja o Griezmannu Atleticu, ki ga 16. maja v Lyonu čaka finale lige Europa proti Marsiellu, v ključnih trenutkih sezone ne koristijo.

Griezmann, ki je v Atletico prišel leta 2014 iz Real Sociedada za 30 milijonov evrov, je v tej sezoni na 46 tekmah v vseh tekmovanjih v madridskem klubu zbral 27 golov in 14 podaj.

Do zdaj je 26-letni napadalec v nepolnih štirih sezonah za Atletico zabil 110 golov.