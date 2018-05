Svet se čudi Janu Oblaku, ki je dočakal tretjo priložnost v štirih letih

Še tretjič bo zaigral v finalu, še 27. ni prejel gola

Resda na četrtkovi tekmi v Madridu (1:0) skorajda ni imel dela, a je zato blestel na prvi tekmi v Londonu (1:1) in bil med najbolj zaslužnimi, da je Atletico izločil Arsenal in se uvrstil v finale lige Europa. V Lyonu bo 16. maja Škofjeločan, ki s svojo statistiko v tej sezoni navdušuje nogometni svet, v tretjem poizkusu v štirih letih skušal priti do prve evropske lovorike.

V četrtek je imel na povratni tekmi nepričakovano malo dela. Ubraniti je moral le en strel, ko se je v 63. minuti izkazal pri poizkusu Granita Xhake, ki je poskrbel za edini strel Arsenala, ki je na štadionu Wanda Metropolitano končal v okviru vrat Atletica, a Jan Oblak je v očeh njegovih navijačev eden glavnih junakov uvrstitve Madridčanov v veliki finale.

Škofjeločan, ki po mnenju nogometnih navdušencev z vseh koncev sveta že nekaj časa spada med najboljše vratarje na svetu, je namreč blestel na prvi tekmi v Londonu, kjer je zbral kar sedem obramb, nekaj od teh je bilo spektakularnih.

Na tekmi v Londonu je poskrbel za nekaj sijajnih obramb. Foto: Reuters

Oblak v tej sezoni brani v sijajni formi in skrbi za skorajda neverjetne številke. Tako so statistiki izbrskali kar nekaj osupljivih podatkov, ki opevajo delo 25-letnega slovenskega vratarja, pred katerim je še veliko let branjenja na najvišji ravni in bi moral postati nesporni najboljši slovenski nogometaš vseh časov.

Kdo je najboljši slovenski nogometaš vseh časov? Srečko Katanec 0,00% +

Branko Oblak 0,00% +

Jan Oblak 100,00% +

Zlatko Zahović 0,00% +

nihče izmed naštetih 0,00% +

V zadnjih treh letih mu v Evropi ni para

Slovenski reprezentant je v tej sezoni mrežo Atletica s pomočjo trdne obrambe v četrtek zvečer nedotaknjeno ohranil še 37. na 45 tekmah, ki jih je odigral, kar je daleč največ od vseh vratarjev iz najboljših petih evropskih lig.

V zadnjih treh sezonah je Oblaku to uspelo že na kar 80 tekmah, s čimer je prav tako rekorder, za seboj pa je pustil takšna imena, kot so Gianluigi Buffon (60), David de Gea (56), Jose Manuel Reina (53) in Manuel Neuer (51).

Po dveh bolečih finalih končno čas za veselje?

Leta 2016 je izgubil finale lige prvakov. Foto: Reuters Oblak lahko z zmago v letošnjem finalu lige Europa postane drugi slovenski nogometaš, ki se bo lahko pohvalil s tem, da je zaigral v finalu in zmagal v kateremkoli evropskem klubskem pokalu.



Prvemu in do zdaj tudi zadnjemu je to uspelo Srečku Katancu, ki je leta 1990 s Sampdorio v finalu v Göteborgu z 2:0 po podaljških premagal belgijski Anderlecht in se veselil lovorike v zdaj že nekdanjem pokalu pokalnih zmagovalcev.



Oblak je v evropskih finalih nastopil že dvakrat, a obakrat izgubil, za nameček obakrat po enajstmetrovkah. Leta 2014 je, takrat še z Benfico, izgubil proti Sevilli v finalu lige Europa v Torinu (po rednem delu in podaljških je bilo 0:0), dve leti pozneje pa kot član Atletica doživel še bolj boleč poraz. Finale lige prvakov v Milanu je po enajstmetrovkah izgubil proti velikemu mestnemu tekmecu Realu (po rednem delu igre in podaljških je bilo 1:1).

Najdražji vratar na svetu je v ospredje porinil tudi soigralce

Prav tako je lahko ponosen na zdaj že 1046 minut dolg niz brez zadetka na domačih tekmah Atletica v vseh tekmovanjih. V tem času je zbral kar 21 obramb.

To so številke, zaradi katerih je po oceni Transfermarkta, spletne strani, specializirane za vrednosti nogometašev, s 70 milijoni evrov najbolj cenjen nogometni vratar na svetu in je z omenjeno ceno dosegel tudi rekordno vrednost.

Na povratni tekmi proti Arsenalu je imel bolj malo dela, zaradi česar je pohvalil soigralce. Foto: Reuters

Po tekmi proti Arsenalu, po kateri je prišel do tretjega evropskega finala v štirih letih, je stopil tudi pred mikrofone in razkril kanček skrivnosti izjemne obrambe Atletica, ki ji poveljuje.

"Cela ekipa se odlično brani. Pred mano stoji najboljša obramba na svetu. Nisem bil presenečen, da soigralci, ki stojijo pred mano, tudi tokrat dobro opravili svoje delo. Ko je tako, je vratarju seveda veliko lažje," je po tekmi povedal Oblak.

"Igrali smo dobro in se zasluženo uvrstili v finale. V Londonu smo skoraj celotno tekmo igrali z igralcem manj, a smo preživeli. V Madridu smo ohranili nedotaknjeno mrežo, v napadu pa zabili gol in napredovali. Ni bilo lahko, Arsenal je velik klub z odličnimi nogometaši, a mislim, da smo si finale zaslužili," je še povedal z naskokom najbolj cenjeni slovenski nogometaš zadnjih let.

Brazilec jo je spet zagodel Arsenalu, tokrat v majici Atletica

Diego Costa je bil junak večera. Foto: Reuters Diego Costa, ki je po sporu z Antoniom Contejem pri Chelseaju pol leta počival in januarja letos prišel v Atletico, h kateremu se je vrnil po treh letih in pol, je bil nesporni junak povratne tekme med Atleticom in Arsenalom.



Izkušeni brazilski napadalec, ki igra za Španijo, je v zaključku prvega dela tekme zabil edini gol na tekmi in bil nasploh vseskozi nevaren, čeprav se je komaj vrnil po poškodbi. Pretekli konec tedna se je vrnil po treh tednih težav z mišico.



Costa je vnovič dokazal, da je strup za Arsenal. Londončanom je namreč v majicah Chelseaja in zdaj Atletica na sedmih tekmah zabil pet golov . "Proti Arsenalu sem bil v Angliji vedno zelo motiviran, to so bile tam zelo pomembne tekme, veliko lažje pa je bilo tudi zaradi izjemne podpore navijačev, ki smo jo imeli s tribun. Vedno so z nami. Naredili bomo vse, da jih v Lyonu osrečimo," je po tekmi povedal 29-letni napadalec, ki ga je pohvalil tudi Oblak.



"Danes smo vsi videli, kaj Costa pomeni za Atletico. Igral je res sijajno in bil vedno, ko je dobil žogo, nevaren. Zabil je tudi gol. Veseli smo, da ga imamo. Bil je naš najboljši posameznik," je o svojem zvezdniškem soigralcu povedal slovenski vratar.

"Vedno govorimo samo o obrambi Atletica, a mislim, da naša ekipa tudi dobro napada, kar je dokazala tudi danes. Res pa je, da je obramba naša močna točka in upam, da bo tako ostalo tudi naprej," je še povedal.

Nekaj besed je namenil tudi Arsenu Wengerju, ki je v Madridu na klopi Arsenala vodil 250. in zadnjo evropsko tekmo. Po koncu sezone se namreč po 22 letih poslavlja od klopi Londončanov.

"To je bila res dolga zgodba, polna uspehov. Za Arsenal je naredil marsikaj dobrega. Je velik, izjemen trener. Dolgo časa je bil trener Arsenala, ki je tudi zaradi njega postal velik klub," je Francozu polaskal Oblak, ki ga v finalu čaka Marseille.

Dva udeleženca letošnjih final sta se ustavila v Sloveniji

Marseille je avgusta lani igral v Stožicah proti Domžalam in remiziral z 1:1. Foto: Morgan Kristan / Sportida Zanimivo, slovenski nogometni klubi so v tej sezoni v Evropi igrali proti finalistoma obeh evropskih tekmovanj.



Liverpool, ki se bo 26. maja z Realom pomeril za zmago v ligi prvakov, je v tem tekmovanju na poti do Kijeva igral proti Mariboru. V Ljudskem vrtu ga je v skupinskem delu premagal z rekordnih 7:0, medtem ko je bil na Anfieldu boljši s 3:0.



Marseille, nasprotnik Oblakovega Atletica v finalu lige Europa, se je v to tekmovanje prebil prek kvalifikacij, v katerih je na zadnji stopnički odpravil Domžale. Te so na prvi, domači tekmi, ki so jo odigrale v Stožicah, slovite Francoze celo presenetile in remizirale z 1:1. Na drugi tekmi je Marseille zmagal s 3:0.

Do velikega finala ga čakata dve etapi boja za nagrado

Do 16. junija, ko bo v Lyonu, ga z Atleticom, ki je v prvenstvu drugi in je prejšnji konec tedna izgubil možnosti za naslov, čakata še dve prvenstveni tekmi. V nedeljo bo igral doma proti Espanyolu in čez teden dni še proti Getafeju v gosteh.

Škofjeločan je na dobri poti, da še tretjič v nizu prejme nagrado za vratarja z najmanj prejetimi goli v Španiji. Foto: Reuters

Na teh tekmah bo skušal prejeti čim manj golov in še tretjič postati vratar z najmanj prejetimi zadetki v španski ligi, kar prinaša nagrado zamora.

V zadnje tri prvenstvene tekme sezone vstopa s prednostjo pred edinim konkurentom Marcom Andrejem Ter Stegnom iz Barcelone. Nemec je do zdaj prejel 21 golov, Oblak jih je samo 18. Nagrado je slovenski vratar prejel že v zadnjih dveh letih. Tudi zaradi tega je danes tako cenjen, kot je.