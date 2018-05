PSG razkril ime novega trenerja

Thomas Tuchel prihaja v Pariz

Pri PSG so danes potrdili pričakovano novico. V novo sezono bodo krenili z novim trenerjem. Na vroč pariški nogometni stolček se je usedel Nemec Thomas Tuchel, ki je nazadnje vodil Borussio Dortmund.

Po novem evropskem spodrsljaju in izpadu v osmini finala lige prvakov je bilo jasno, da se bo pri PSG kljub novi trojni francoski kroni zgodila trenerska sprememba. Unai Emery, nekdanji serijski prvak lige Europa z Valencio, po dveh letih zapušča Pariz, pri PSG pa so danes tudi uradno potrdili novico, da bo Španca nasledil Thomas Tuchel.

Štiriinštiridesetletni Nemec, ki slovi po ofenzivnem in dinamičnem nogometu, je bil favorit že nekaj časa. Sploh po tem, ko je postalo jasno, da je zavrnil ponudbo Bayerna Münchna, ki po odhodu Juppa Heynckesa prav tako išče novega trenerja. Zdaj je nekdanji trener Borussie Dortmunda, ki jo je po nesporazumih s klubskim vodstvom zapustil maja lani in od takrat ni treniral nikogar, tudi uradno postal trener PSG, s katerim je podpisal dveletno pogodbo.

Predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi je prepričan, da je dobil pravega trenerja. Foto: Reuters

Človek, ki je pravi za klub

"Vesel sem, da lahko kot novega trenerja predstavim Tuchela, ki je eden izmed najboljših trenerjev v Evropi, kar je dokazal v zadnjih nekaj letih. V Pariz bo prinesel spektakel in izkušnje iz nemškega nogometa. Prepričan sem, da je dobra rešitev za nas," je povedal predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi, ki je tako pripeljal trenerja, ki naj bi izkoristil potencial Neymarja in preostalih pariških nogometnih zvezdnikov. Mimogrede, bogati Katarec je pred dnevi izjavil, da brazilski superzvezdnik, ki ga povezujejo z odhodom v Real Madrid, zagotovo ostaja v Parizu.

"Ponosen sem, da sem ostal trener tako velikega kluba s toliko odličnimi nogometaši, med katerimi so nekateri najboljši na svetu. Skupaj s svojo ekipo bom naredil vse, da klubu prinesemo to, česar si želi. Veselim se tudi igranja na štadionu Park princev, na katerem vlada fantastično vzdušje," pa je v prvi izjavi v vlogi trenerja povedal Tuchel, ki je v svoji trenerski karieri pet let vodil tudi Mainz.