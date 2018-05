Oblak zakuhal statistiko, ki je Marseille pahnila v skrbi

Finale lige Europa, Marseille ali Atletico Madrid? #infografika

Sosedska kluba iz Francije in Španije, ki imata prijetne izkušnje z osvajanjem evropskih lovorik, loči le še korak od prve lovorike v tej sezoni. Marseille je na poti do finala preskočil tudi domžalsko oviro, Atletico pa se je v evropski ligi znašel po neprepričljivih nastopih v ligi prvakov, ko je v svoji skupini osvojil tretje mesto in sezono nadaljeval v manj prestižnem tekmovanju.

V Španiji se mu nasmiha drugo mesto, z izjemno ekipo, v kateri ne manjka vrhunskih posameznikov, pa spada med najbolj vredne v Evropi. V primerjavi z Marseillom se ponaša z več kot trikrat dražjo zasedbo, kar je eden izmed številnih razlogov, zaradi katerih je na stavnih listah razglašen za absolutnega favorita finala.

Foto: Marjan Žlogar

Z višjo vrednostjo od Jana Oblaka, čigar tržna vrednost po oceni Transfermarkt.de znaša 70 milijonov evrov, kar je najvišja ocena za kateregakoli vratarja v zgodovini nogometa, se ponaša le njegov soigralec Antoine Griezmann (100 milijonov). Vrednosti tekmecev iz Marseilla, ki se v francoskem prvenstvu potegujejo za tako želeno tretje mesto, ki še vodi v ligo prvakov, so bistveno nižje. Največ velja napadalec Florian Thauvin (28 milijonov), ki je v odločilnem krogu kvalifikacij za skupinski del evropske lige zatresel tudi mrežo Domžal.

Jeklena obramba Atletica na čelu s Slovencem

Diego Simeone zaradi kazni ne bo smel voditi Atletica v finalu. Foto: Reuters Zasedba Diega Simeoneja (Argentinec zaradi kazni v finalu ne bo mogel voditi Atletica) je v povprečju nekoliko starejša od izbrancev Rudija Garcie, odigrala je tudi več srečanj pod okriljem Evropske nogometne zveze. V tej sezoni je v evropski ligi veliko bolj učinkovit Atletico, ki je na tekmo dosegel več kot dva zadetka, podobno kot v španskem prvenstvu pa ga krasi tudi jeklena obramba.

Na srečanje je prejel le 0,50 zadetka, ogromne zasluge za imenitno statistiko pa ima tudi prvi vratar Oblak. Temu se v španskem prvenstvu nasmiha tretja zaporedna lovorika zamora, v Evropi pa v tretjem finalu krstna mednarodna lovorika.

Marseille se je na poti do finala ustavil tudi v Ljubljani in remiziral z Domžalami (1:1). Foto: Morgan Kristan / Sportida

Marseille je v nasprotju z Atleticom, ki je v velikem evropskem finalu zaigral trikrat (1974, 2014, 2016), osvojil ligo prvakov. Najboljši je bil leta 1993, ko je v Münchnu prekrižal načrte favoriziranemu Milanu. Rdeče-beli so na drugi strani osvojil več evropskih lovorik. Dvakrat so bili najboljši tudi v ligi Europa, drugič (2012) so jo osvojili pod vodstvom Simeoneja. Pred več kot polovico stoletja, daljnega leta 1962, so osvojili pokal pokalnih zmagovalcev.

Finale lige Europa se bo v Lyonu začel v sredo ob 20.45. Sodil ga bo Nizozemec Bjorn Kuipers.