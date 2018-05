Nočna mora, iz katere se želi Jan Oblak zbuditi

Dvakrat je slovenski vratar v finalih že igral in obakrat izgubil

Jan Oblak lahko, če bo Atletico Madrid v sredo v finalu lige Europa v Lyonu premagal Marseille, postane prvi slovenski nogometaš z evropsko lovoriko. Dvakrat je že imel priložnost, da to postane, a obakrat je ostal praznih rok. Spomnimo se, kako je bilo, ko je z Benfico leta 2014 izgubil v finalu lige Europa, dve leti pozneje pa boleč poraz v finalu doživel v ligi prvakov proti Realu. Obakrat na najbolj dramatičen način, po enajstmetrovkah.

Jan Oblak je dvakrat igral v evropskem finalu in dvakrat izgubil. Takole razočaran je bil leta 2006 v Milanu. Foto: Vid Ponikvar

Finale lige Europa, v katerem se bosta pomerila dvakratni zmagovalec tega tekmovanja, ki smo ga včasih poznali po imenu pokal Uefa, Atletico Madrid, in dvakratni finalist Marseille, bo na štadionu Parc Olympique Lyonnais v Lyonu v sredo ob 20.45. Sodil bo Nizozemec Björn Kuipers.

Urok iz leta 1962 se je nadaljeval

Veselje Kevina Gameira. Foto: Reuters Sezono 2013/14 je Jan Oblak začel kot rezervni vratar, mesto med vratnicama pri Benfici je imel Artur Moraes.

Brazilec se je decembra 2013 poškodoval, takrat 20-letni Oblak je priložnost zagrabil z obema rokama in bil že ob koncu sezone vratarska senzacija portugalske lige.

Z Benfico se je na domačih igriščih veselil kar trojne krone, sam pa bil izbran za najboljšega vratarja lige.

Z Benfico, ki je v ligo Europa, podobno kot letos Atletico, prišla po izpadu v skupinskem delu lige prvakov, je imel tudi izjemno priložnost, da osvoji evropsko lovoriko, a je ni izkoristil.

Na poti do velikega finala v Torinu je Benfica izločila grški Paok, Tottenham, AZ Alkmaar in v polfinalu še Juventus, Oblak pa je branil na treh tekmah.

V finalu je bila Benfica veliko boljši nasprotnik od Seville, a ji ni uspelo najti poti do vrat Špancev. Te so v Oblakova vrata sprožili sedem strelov, a ga niso premagali.

Na drugi strani je nepremagan ostal tudi vratar Andaluzijcev Beto, ki je bil potem spretnejši in srečnejši pri enajstmetrovkah. Prve v nizu treh lovorik v ligi Europa, ki so jih v naslednjih letih osvojili, so se tako veselili Španci.

Kako je bilo v Torinu?

Benfica je še osmič zapored izgubila v evropskem finalu in urok njihovega nekdanjega madžarskega trenerja Bele Guttmana, ki je leta 1962, ko je zapustil njihov klub, Lizbončanom zabičal, da še sto let ne bodo osvojili ničesar, se je nadaljeval.

Oblak pa je po koncu sezone za rekordnih 16 milijonov evrov prestopil v Atletico.

Sevilla : Benfica 4:2*po 11m (0:0)

Finale lige Europa 2013/14 (14. maj 2014). Štadion Juventus Stadium v Torinu. Gledalcev: 33.120. Sodnik: Felix Brych (Nemčija).



Enajstmetrovke: Lima 0:1, Bacca 1:1, Cardozo X, Mbia 2:1, Rodrigo X, Coke 3:1, Luisao 3:2, Gameiro 4:2.



Sevilla: Beto; Moreno, Fazio, Pareja, Coke; Carrico, Mbia, Rakitić; Vitolo (od 110. Figueiras), Reyes (od 78. Marin, od 104. Gameiro), Bacca. Trener: Unai Emery.

Benfica: Oblak; Pereira, Luisao, Garay, Siqueira (od 99. Cardozo); Amorim, Gomes, Gaitan (od 119. Cavaleiro); Sulejmani (od 25. Almeida), Lima, Rodrigo. Trener: Jorge Jesus.



Rumeni kartoni: Fazio 11. (Sevilla), Moreno 13. (Sevilla), Siqueira 30. (Benfica), Coke 98. (Sevilla), Almeida 100. (Benfica).

Atletico je izgubil še tretji finale v nizu, Oblak pa drugega

Veselje Cristiana Ronalda. Foto: Vid Ponikvar Kot da bi Oblak urok skupaj s številnimi sijajnimi obrambami prinesel v Madrid, se je Škofjeločanu v majici Atletica dve leti pozneje zgodilo podobno. Tokrat je bil vložek še večji, finale lige prvakov.

Oblak je na poti do finala, na kateri je Atletico brez težav preskočil skupino z Galatasarayjem, Astano in njegovim nekdanjim klubom Benfico, potem pa v izločilnih delih izločil še PSV Eindhoven, Barcelono in Bayern München, na 13 tekmah prejel le osem golov.

Odlično se je obnesel tudi v finalu, v katerem je Atletico v tretjem poskusu lovil svoj prvi evropski naslov in se za najprestižnejšo lovoriko še drugič v treh sezonah udaril z velikim mestnim tekmecem Realom (ta ga je leta 2014 premagal po podaljških, ki jih je izsilil tik pred koncem rednega dela tekme). Spet je izgubil. Tokrat po enajstmetrovkah.

Oblak se je že na začetku tekme izkazal z obrambo po stoodstotni priložnosti Casemira, gol pa prejel, ko ga je v 15. minuti premagal kapetan Reala Sergio Ramos. Potem je nanizal še nekaj obramb in preprečil, da bi Real povišal vodstvo.

Vmes je Atletico zapravil enajstmetrovko, ko je Antoine Griezmann zatresel prečko, ob koncu rednega dela tekme pa so varovanci Diega Simeoneja po golu rezervista Yanicka Carrasca le izenačili.

Kako je bilo v Milanu?

V podaljških je bil nevarnejši Real, a Oblaka ni premagal, potem so sledile enajstmetrovke.

Real je zadel vse, Atletico ene ni in Cristiano Ronaldo se je po efektivno realizirani peti enajstmetrovki veselil svojega drugega naslova evropskih prvakov od treh v majici Reala (enkrat je bil evropski prvak z Manchester Unitedom). In Oblakova nočna mora je trajala naprej …

Real Madrid : Atletico Madrid 5:3*po 11m (1:1, 1:1, 1:0)

Finale lige prvakov 2015/16 (28. maj 2016). Štadion San Siro v Milanu. Gledalcev: 71.942. Sodnik: Mark Clattenburg (Anglija).



Strelca: 1:0 Ramos 15., 1:1 Carrasco 79.

Enajstmetrovke: 1:0 Vazquez, 1:1 Griezmann, 2:1 Marcelo, 2:2 Gabi, 3:2 Bale, 3:3 Bale, 4:3 Ramos, Juanfran X, 5:3 Ronaldo.



Real Madrid: Navas; Marcelo, Pepe, Ramos, Carvajal (od 52. Danilo); Kroos (od 72. Isco), Casemiro, Modrić; Ronaldo, Benzema (od 77. Vazquez), Bale. Trener: Zinedine Zidane.

Atletico Madrid: Oblak; Juanfran, Savić, Godin, Filipe Luis (od 109. Lucas); Saul Niguez, Gabi, Fernandez (od 46. Carrasco), Koke (od 116. Partey); Griezmann, Torres. Trener: Diego Simeone.



Rumeni kartoni: Carvajal 11. (Real), Navas 47. (Real), Torres 61. (Atletico), Casemiro 79. (Real), Ramos 93. (Real), Gabi 93. (Atletico), Pepe 112. (Real).