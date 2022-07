"Cilj, zagotovitev napredovanja, je uresničljiv. Vse bomo naredili, da bi dvoboj odločili po rednem delu, z zmago. Bi pa bili seveda zadovoljni s kakršnokoli zmago. Verjamemo v uspešen razplet, imamo kakovost in to želimo izraziti na ustrezen način," pred povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti beloruskemu Šahtjorju iz Soligorska (ob 19. uri) pravi nogometaš vijolic Jan Repas. Če bodo uspešni, jih v drugem krogu čaka moldavski Šerif Tiraspol, ki je lani igral v skupinskem delu lige prvakov.

Nogometaši Maribora so se po torkovem pristanku v Turčiji zvečer spoznali z nevtralnim prizoriščem, stadionom New Sakarya Ataturk v Sakaryji, kjer jih ob 19. uri čaka povratno srečanje prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti beloruskemu prvaku Šahtjorju iz Soligorska. Ker beloruski klubi ne smejo igrati na domačem igrišču, so morali tekmeci iz Soligorska namreč poiskati nadomestno prizorišče. Moštvi sta se pred tednom dni v Ljudskem vrtu, kjer so si slovenski prvaki priigrali kar nekaj priložnosti, a nobene izkoristili, razšli z 0:0.

Brez trpljenja v določenih položajih ne gre

Eden od najbolj izkušenih v mariborski vrsti Nemanja Mitrović pravi, da gredo po dobrih vtisih s prve tekme, ki so jo pričakovali z nekaj negotovosti, saj ni bilo veliko časa za uigravanje ob vmesni odsotnosti reprezentantov, odločno v boj za napredovanje. "Na prvi tekmi smo bili taktično zelo dobri, si priigrali precej priložnosti. Če bomo uspešni pri svojih smernicah v igri in izpolnjevali trenerjeve zamisli, menim, da se lahko uvrstimo v naslednji krog. Moramo pa biti pripravljeni na posameznike v vrstah tekmecev in tudi na spoznanje, da bo treba nekoliko trpeti v določenih položajih. Brez tega ne gre, a smo pripravljeni na izziv," je v klubski mikrofon dejal 29-letni branilec.

"Cilj, zagotovitev napredovanja, je uresničljiv. Vse bomo naredili, da bi dvoboj odločili po rednem delu, z zmago."

Pričakuje še bolj napadalni Šahtjor

"Evropska gostovanja izzovejo posebne občutke, vsi živimo za to, da bi bilo čim več takšnih tekem. Prvih 90 minut je bilo zelo pomembnih, saj smo po predhodnih analizah ob videoposnetkih spoznali moč nasprotnika neposredno na igrišču in dobili občutek, kaj ponuja Evropa. Šahtjor je zelo čvrsta ekipa, ki je po tržni vrednosti v prednosti. Toda odloča le to, kaj prikažeš na igrišču. Pričakujem še bolj napadalno podobo tekmecev, mi pa se moramo odzvati, kot je treba. Graditi moramo na prvem polčasu prve tekme, ko smo si ustvarili priložnosti in pokazali pot. Ta teden smo posvetili taktiki, veliko je bilo pogovorov o tem, kako izboljšati učinkovitost in kako se lotiti zahtevne naloge. Cilj, zagotovitev napredovanja, je uresničljiv. Vse bomo naredili, da bi dvoboj odločili po rednem delu, z zmago. Bi pa bili seveda zadovoljni s kakršnokoli zmago. Verjamemo v uspešen razplet, imamo kakovost in to želimo izraziti na ustrezen način," je o pripravah na povratno srečanje povedal odločni Jan Repas.

Vzdušja iz Ljudskega vrta ne bo, bi pa bila lahko podobna tekma, a ...

Moštvi, ki se bosta zaradi ukrepov zoper Belorusijo namesto v Soligorsku udarili v Turčiji, bosta igrali pred praznimi tribunami stadiona, ki sicer sprejme nekaj več kot 28 tisoč gledalcev.

"Škoda, da ni gledalcev, saj ni enako igrati pred praznimi tribunami ali v prijetnem nogometnem ozračju. Toda ob cilju, ki je pred nami, druge okoliščine niso pomembne," meni Mitrović.

"Med seboj smo se pogovarjali tudi o tej temi. Škoda, da ni gledalcev, saj ni enako igrati pred praznimi tribunami ali v prijetnem nogometnem ozračju. Toda ob cilju, ki je pred nami, druge okoliščine niso pomembne. Verjamem, da bomo izšli iz dvoboja kot skupni zmagovalci. V tovrstnih obračunih je poudarek na taktični disciplini. Morda si lahko obetamo podobno tekmo kot v Ljudskem vrtu, se bomo pa znali odzvati tudi na kakšna morebitna presenečenja v igri tekmecev," pa pred večernim srečanjem, ki bi lahko bilo eno zadnjih Antoina Makoumbouja, saj naj bi kaj kmalu zapustil vijolice, še sporoča Mitrović.

Obračun v Turčiji se bo začel ob 19. uri, zmagovalec se bo v 2. krogu pomeril z moldavskim Šerifom iz Tiraspola, ki je z 1:0 izločil Zrinjski. Šerif je sicer v lanski sezoni nastopal v skupinskem delu lige prvakov, med drugim je na prvi tekmi v Madridu z 1:0 šokiral tudi kasnejšega prvaka Real Madrid.