Kamplovi s pomembno zmago vse bližje ligi prvakov

Dani Olmo je v prvem polčasu dvakrat zatresel mrežo Hoffenheima in postavil izid srečanja. Foto: Getty Images

V uvodnem srečanju 31. kroga nemškega prvenstva je RB Leipzig Kevina Kampla (igral je do 68. minute) z 2:0 premagal Hoffenheim in se še utrdili na tretjem mestu, ki prinaša preboj v ligo prvakov. Vodilni Bayern bo v sobotnem derbiju kroga gostil Borussio Mönchengladbach, najbližji zasledovalec Borussia Dortmund pa se bo mudil v Düsseldorfu.

Leipzig, pri katerem je Kevin Kampl igral do 68. minute, je že v 9. minuti prišel do vodstva, za 1:0 je zadel Dani Olmo. Španski vezist je v 11. minuti še drugič premagal Oliverja Baumanna in postavil izid obračuna.

Rdeči biki so se z zmago še utrdili na tretjem mestu, zaostajajo le za Bayernom in Borussio Dortmund. V tej sezoni še niso rekli zadnje v boju za evropsko krono, saj so se v ligi prvakov uvrstili med osem najboljših.

Nemško prvenstvo, 31. krog: Petek:

Hoffenheim : RB Leipzig 0:2 (0:2)

Olmo 9., 11. Sobota:

15.30 Köln – Union Berlin

15.30 Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund

15.30 Hertha Berlin – Eintracht Franfkurt

15.30 Paderborn – Werder Bremen

15.30 Wolfsburg – Freiburg

18.30 Bayern München – Borussia Mönchengladbach Nedelja:

15.30 Mainz – Augsburg

18.00 Schalke – Bayer Leverkusen

Lestvica: 1. Bayern München 30 tekem – 70 točk

2. Borussia Dortmund 30 – 63

3. RB Leipzig 31 – 62

4. Borussia Mönchengladbach 30 – 56

5. Bayer Leverkusen 30 – 56

6. Wolfsburg 30 – 45

7. Hoffenheim 31 – 43

8. Freiburg 30 – 41

9. Hertha Berlin 30 – 38

10. Schalke 30 – 38

11. Eintracht Frankfurt 30 – 35

12. Köln 30 – 35

13. Augsburg 30 – 32

14. Union Berlin 30 – 32

15. Mainz 30 – 31

16. Fortuna Düsseldorf 30 – 28

17. Werder Bremen 30 – 25

18. Paderborn 30 – 20