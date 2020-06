V finalu nemškega pokala stara znanca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V uvodnem polfinalnem dvoboju nemškega pokalnega tekmovanja je Bayer Leverkusen upravičil vlogo velikega favorita in izločil Saarbrücken. Ta se je v zgodovino sicer zapisal kot sploh prvi četrtoligaš v zgodovini tekmovanja, ki se je uvrstil med štiri najboljše. Za drugo finalno vstopnico sta se spopadla prvoligaša Bayern München in Eintracht Frankfurt, bljši so bili Bavarci.