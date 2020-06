Bayern napolnil mrežo Bayerja, Kamplovi le s točko proti Paderbornu

Vodilno moštvo lige je na gostovanju v Leverkusnu šok doživelo že v deseti minuti, ko sta gostujočega vratarja Manuela Neuerja v dveh potezah matirala Julian Baugartlinger (podajalec) in Lucas Alario, strelec prvega gola na tekmi. V 28. minuti so si neprevidni gostitelji privoščili napako, da sredini igrišča izgubili žogo, Münchenčani pa so reagirali bliskovito in prek Kinglseyja Comana izenačili na 1:1. Bavarci so prevzeli vajeti igre in v 42. minuti, po novi izgubljeni žogi gostiteljev, s hitro akcijo prišli do vodstva z 2:1, strelec je bil Leon Goretzka. Tik pred koncem prvega polčasa je mrežo domačega vratarja Lukasa Hradeckyja zatresel še Serge Gnabry. V bolj uspavanem drugem polčasu gola ni bilo do 66. minute, ko je zadel še najboljši strelec nemškega prvenstva Robert Lewandowski. To je bil njegov 30. zadetek v tej sezoni bundeslige. Gostitelji so z golom Floriana Wirtza tik pred koncem tekme znižali na 2:4.

Kampl od prve minute

Mladi trener rdečih bikov Julian Nagelsmann je pred dvobojem RB Leipzig in Paderborna postregel z veselo novico. Potrdil je vrnitev Kevina Kampla, edinega slovenskega udeleženca v tej sezoni v bundesligi. Nekdanji slovenski reprezentant je zaradi težav z živcem izpustil zadnji dve tekmi, tokrat pa se je znašel v začetni enajsterici in odigral 88. minut.

Leipzig se je pomeril z zadnjeuvrščenim Paderbornom in v 27. minuti po akciji najboljšega strelca Tima Wernerja, ki se je tokrat izkazal z lepo podajo, ter zadetkom Patricka Schicka, povedel, a ostal brez zmage in treh točk, saj je v sodnikovem podaljšku v izdihljajih tekme za remi zadel branilec Paderborna Christian Strohdiek.

V Nemčiji te dni sicer poteka tudi debata o tem, kdaj naj se na nogometne stadione vrnejo tudi gledalci. Odločevalci so optimistični, a previdni.

Nemško prvenstvo, 30. krog: Petek:

Freiburg : Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0)

Petersen 58.; RK: Plea 68./Borussia Sobota:

RB Leipzig (Kevin Kampl) : Paderborn 1:1 (1:0)

Schick 27.; Strohdiek 92.; RK: Upamecano 43./Leipzig Bayer Leverkusen : Bayern München 2:4 (1:3)

Alario 10., Wirtz 89.; Coman 28., Goretzka 42., Gnabry 45., Lewandowski 66. Eintracht Frankfurt : Mainz 0:2 (0:1)

Niakhate 43., Kunde Malong 77. Fortuna Düsseldorf : Hoffenheim 2:2 (1:1)

Hennings 5., 76./11-m; Dabbur 16., Zuber 61.; RK: Hubner 9./Hoffenheim 18.30 Borussia Dortmund – Hertha Berlin Nedelja:

13.30 Werder Bremen – Wolfsburg

15.30 Union Berlin – Schalke

18.00 Augsburg – Köln

Lestvica: 1. Bayern München 30 tekem – 70 točk

2. Borussia Dortmund 29 – 60

3. RB Leipzig 30 – 59

4. Borussia Mönchengladbach 30 – 56

5. Bayer Leverkusen 30 – 56

6. Hoffenheim 30 – 43

7. Wolfsburg 29 – 42

8. Freiburg 30 – 41

9. Hertha Berlin 29 – 38

10. Schalke 29 – 37

11. Eintracht Frankfurt 30 – 35

12. Köln 29 – 34

13. Augsburg 29 – 31

14. Union Berlin 29 – 31

15. Mainz 30 – 31

16. Fortuna Düsseldorf 30 – 28

17. Werder Bremen 29 – 25

18. Paderborn 30 – 20