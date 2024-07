Slovenski navijači v Nemčiji jasni: Zmagala bo Slovenija #video

Nekateri slovenski navijači so se v Nemčijo odpravili v nedeljo ali kakšen dan prej, več tisoč jih pride danes z avtomobili, navijaškimi avtobusi in vlaki. Vsi z istim ciljem: pospremiti slovensko nogometno reprezentanco na prvi tekmi v izločilnih bojih v zgodovini evropskih prvenstev.

Med tistimi, ki so bili v Frankfurtu že dan pred tekmo, je tudi simpatična skupina navijačev iz Štajerske. Sportalov poročevalec iz Nemčije Rok Plestenjak jo je vprašal o izidu večerne tekme med Slovenijo in Portugalsko, ki se bo na stadionu Deutsche Bank Park začela ob 21. uri. Dobil je enoten odgovor: Zmaga Slovenije. Med strelci so največkrat omenili Benjamina Šeška, ki na tem Euru še ni zadel.

Kakšen izid napoveduje skupina navijačev iz Štajerske?

Skupen prihod do stadiona Frankfurt Arena bo potekal od Fan cone do glavne železniške postaje. Od tam bo s peronov 14-23 do stadiona možen prihod z vlakom. Začetek "fan walka" bo ob 17. uri.

"Zadnje dni smo uživali v vsem tem, ampak se zavedamo, da še ni konec posla. Še vedno smo na tekmovanju in imamo svoje cilje. Proti Portugalski bo lepa tekma, v kateri lahko uživamo," pred večernim srečanjem, ki ga bo sodil Daniele Orsato, pravi vezist Adam Gnezda Čerin.

Nogometna vročica se spet seli na ulice slovenskih mest, a nogometni večer bi utegnila pokvariti slaba vremenska napoved

V več slovenskih mestih je predvideno spremljanje tekem na prostem, kar pa bi lahko otežilo napovedano slabo vreme. Foto: Ana Kovač

Nogometna vročica se bo z današnjo zgodovinsko tekmo slovenske reprezentance, ki se bo ob 21. uri prvič do zdaj merila v izločilnih bojih evropskega prvenstva in bo za vstop v četrtfinale poskušala premagati Portugalsko, z nemških stadionov znova preselila na slovenske ulice. Lep nogometni večer bi utegnila pokvariti le slaba vremenska napoved.

V Ljubljani je že ves čas evropskega prvenstva organiziran ogled tekem na velikem zaslonu na Pogačarjevem trgu, kjer bo tudi danes, tako kot že med prejšnjimi tremi tekmami izbrancev selektorja Matjaža Keka, urejena navijaška cona. V njej bodo vse od zgodnjega popoldneva do polnoči različne aktivnosti, za stopnjevanje vzdušja pa bo skrbel DJ. Ob tem organizatorji obiskovalce znova opozarjajo, da je vnos kakršnihkoli nevarnih predmetov, kamor sodijo tudi steklenice in pločevinke, prepovedan, ljubitelje nogometa prav tako pozivajo k strpnosti in medsebojnemu spoštovanju.

V najbolj nogometnem slovenskem mestu Mariboru je ogled tekem Eura 2024 omogočen na Grajskem trgu, ki se je v času prvenstva spremenil v nogometno središče.

V Kopru so prve tri tekme slovenske reprezentance na prostem predvajali na Ukmarjevem trgu, tokrat pa se evforija seli v Taverno. Mestna občina Koper zaradi velikega zanimanja za ogled tekme občane in druge obiskovalce prosi, da avtomobile parkirajo v Parkirni hiši Sonce oziroma na dostopnih parkiriščih na obrobju mesta.

V Murski Soboti bo tekmo s Portugalci v organizaciji mestne občine mogoče spremljati na velikem platnu na grajskem dvorišču, v Slovenj Gradcu pa na Trgu svobode.

Za organiziran ogled tekme na prostem so se tokrat odločili tudi v Celju, mestu aktualnih nogometnih državnih prvakov. Mestna občina Celje je za postavitev velikega ekrana tokrat izbrala Mestni park, in sicer v bližini teniških igrišč, ob tekmi Slovenije pa bodo tam že popoldne prenašali tudi tekmo med Francijo in Belgijo. Celjski organizatorji ob tem dodajajo, da bodo ogled tekme organizirali le v primeru lepega vremena, a je vremenska napoved za zdaj slaba. Že popoldne naj bi se namreč od severa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, pri čemer so mogoče tudi močnejše nevihte s točo in sunki vetra. Morda se bo do večera vreme vendarle že umirilo.

