Navijači Olimpije ponoči poskrbeli za pravi šov #video

Nogometaše Olimpije danes čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Ljubljančane čaka težko delo, saj bodo poskušali na domačih tleh priti do preobrata proti romunskemu Sepsiju (1:3). Na pomoč svojim ljubljencem so na poseben način poskušali priskočiti tudi privrženci ljubljanskega kluba Green Dragons.

Olimpija si bo danes (19.00) v Stožicah reševala kožo, saj bo morala proti romunskemu Sepsiju nadoknaditi kar dva zadetka zaostanka, če bo želela računati na obstanek v evropskih kvalifikacijah. Kljub zgodnjemu vodstvu v gosteh so Ljubljančani prejšnji teden izgubili proti romunskim pokalnim prvakom, glede na pokazano pa so lahko zadovoljni, da imajo pred povratno tekmo le dva gola zaostanka. Matevž Vidovšek se je namreč izkazal s kar dvema ubranjenima enajstmetrovkama, kljub temu pa so člani romunskega kluba zadeli kar trikrat.

Da bi svojim ljubljencem vsaj nekoliko olajšali delo, pa so ponoči na poseben način poskušali pomagati Green Dragons, ki so pred Austria Trend Hotelom v Ljubljani, kjer so prespali člani Sepsija, uprizorili pravi pirotehnični šov z ognjemetom, s katerim so poskušali kratiti spanec gostom.

