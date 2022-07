V Evropi jim to še ni uspelo. Vse do danes?

V taboru Kopra pred povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo na čelu s trenerjem Zoranom Zeljkovićem ne skrivajo optimizma. Čeprav so prejšnji teden na Bonifiki v peklenski vročini ostali praznih rok (0:1), so prepričani, da jo lahko zvečer zagodejo Vaduzu in se v Slovenijo vrnejo z dvignjenimi rokami. V klubski zgodovini so se v Evropi že dvakrat znašli v podobnih težavah, iz katerih se jim ni uspelo rešiti. Bo tokrat drugače?

Pred nogometaši Kopra je zelo pomemben dan. Tekma v Vaduzu, danes bi si jo lahko na stadionu RheinPark z začetkom ob 20. uri ogledalo nekaj tisoč gledalcev, prinaša velik vložek, saj odloča o (ne)nadaljevanju evropske sezone. Pred povratnim srečanjem so v težjem položaju Koprčani, saj so prejšnji četrtek pokleknili na domači Bonifiki in proti ekipi iz ene najmanjših evropskih držav, ki nastopa v drugi švicarski ligi, vpisali nenadejan poraz (0:1). Čeprav so si slovenski pokalni zmagovalci priigrali kar nekaj priložnosti, žoga ni hotela v gol.

Zeljković pričakuje večjo učinkovitost

Na zadnji tekmi v 1. SNL so izgubili proti Šiškarjem (0:1), katerim so pred dvema mesecema v finalu pokalnega tekmvoanja preprečili nastop v Evropi. Foto: Nik Moder/Sportida Le nekaj dni pozneje so kanarčki s kombinirano zasedbo, najboljši igralci so namreč hranili moči za današnji spopad v kneževini, ostali praznih rok še v Ljubljani. Tudi tokrat niso razočarali v napadu, znova je nekajkrat še kako resno zadišalo po zadetku, a so bile strelske naprave nenatančne.

Koper je izgubil proti Bravu z 0:1, vodstvo kluba je lahko v boljšo vlogo spravljalo vsaj dejstvo, kako si je z oslabljeno postavo priigral več priložnosti od tekmeca. Znova je zmanjkalo le več natančnosti v zaključku napadov. To je pred današnjim spopadom v Vaduzu, na katerem bo Koper lovil pot do nujne zmage, če še želi razmišljati o nadaljevanju evropske sezone, poudaril tudi trener Zoran Zeljković.

"Dobro smo pripravljeni. Dobro smo analizirali tekmeca. Upam, da bomo nekatere stvari popravili, pričakujem zlasti malce več zbranosti v zaključkih napadov. Zelo bo pomembno, da dobro vstopimo v tekmo. Verjamem, da bomo imeli tudi svoje priložnosti in jih bomo izkoristili," je optimističen mladi strateg Kopra, ki je v prejšnji sezoni navdušil na stolčku primorskega kluba. V prvenstvu je osvojil drugo mesto, v pokalu šel do konca in postal zmagovalec. Koper si je tako zagotovil priložnost, da po sedmih letih znova zaigra v Evropi.

Edini strelec v tej sezoni podaljšal zvestobo

Andrej Kotnik ostaja v rojstnem mestu vsaj do poletja 2025. Foto: Ana Kovač Zeljković ima kot trener Kopra šele drugič v karieri opravka z nizom dveh zaporednih porazov na uradnih tekmah. Tako se mu je godilo le še lani septembra, ko je ostal doma praznih rok proti Bravu (0:1) in Aluminiju (1:3). No, zdaj ima opravka z nizom dveh tekem, na katerih so njegovi varovanci izgubili, hkrati pa niso dosegli niti enega zadetka.

V sezoni 2022/23 se je med strelce do zdaj vpisal zgolj Andrej Kotnik, ki je zadel dvakrat v polno proti Taboru. Koprčan je pred dnevi osrečil navijače s podaljšanjem pogodbe. Po novem bo kanarček do leta 2025, Koper pa bo za odmevnejše uspehe, tako doma kot tudi v Evropi, potreboval tudi zadetke njegovih soigralcev, zlasti napadalcev, ki so v preteklosti že blesteli v 1. SNL. Na Bonifiki čakajo tudi na vrnitev Maksa Barišića, s katero bi lahko Koprčani ponudili še večjo širino v napadu, a bo treba do tega slovesnega trenutka počakati še vsaj nekaj mesecev.

Proti Novakoviću doživeli najhujši evropski poraz

Koper ima z Evropo že kar nekaj bogatih izkušenj. V njej je nazadnje gostoval leta 2015 v Splitu in na Poljudu doživel hud poraz proti Hajduku (1:4).

Pred 16 leti se je med strelce na tekmi v Loveču proti Kopru vpisal tudi Milivoje Novaković. Foto: Reuters

Ni se zgodilo prvič, da bi Koprčani odprli evropsko sezono s tesnim domačim porazom. Tako se je godilo že v letih 2006 in 2008. Pred 16 leti so tako Koprčani v prvi tekmi kvalifikacij za pokal Uefa, zaradi neustreznosti Bonifike so jo gostili v Domžalah, izgubili proti bolgarskemu Litexu z 0:1. Za goste je igral tudi Milivoje Novaković, ki se je nato na povratni tekmi v Loveču tudi vpisal med strelce. Bolgari so zmagali kar s 5:0, Koper je doživel najhujši evropski poraz v svoji zgodovini.

Koper je začel z domačim porazom evropsko pot tudi leta 2008. Takrat je albansko Vllaznio pričakal v Novi Gorici. Kanarčkom sreče v Evropi ni prineslo niti mesto vrtnic. Uvodno tekmo kvalifikacij za pokal Uefa so proti tekmecu iz Skadra izgubili z 1:2. Častni zadetek za Koprčane je dosegel Mitja Viler. Na povratni tekmi v Albaniji ni bilo zadetkov (0:0), tako da je Primorcem znova spodletelo.

Če bi slovenski pokalni zmagovalci izločili Vaduz, bi se v 3. krogu najverjetneje pomerili s Konyasporjem, ki je v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo visoko premagal BATE Borisov (3:0). Foto: Grega Valančič/Sportida

Leto 2022 je postreglo z zgodovinskim dogodkom. Koper je prvič začel evropsko sezono s porazom na svoji Bonifiki, na povratno tekmo v Vaduz se je vseeno odpravil optimističen, prepričan v svoje zmožnosti in napredovanje, po katerem bi ga v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo najverjetneje čakal turški Konyaspor. Bo šlo Kopru v tretje v rado?