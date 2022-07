Misija nemogoče za dosežek, ki ji je do zdaj uspel samo trikrat

Nogometnemu klubu Olimpija grozi, da bo še četrto leto zapored evropsko poletje sklenila že po drugem dvoboju, torej po štirih tekmah. Povratno tekmo drugega predkroga konferenčne lige sicer v četrtek zvečer igra v domačih Stožicah, a mora nadoknaditi zaostanek s prve tekme 1:3. Lani je bila za zeleno-bele v tretjem predkrogu (kvalifikacije so začeli v drugem) usodna portugalska Santa Clara.

Nasprotnik Olimpije je ekipa, ki je lansko romunsko prvenstvo končala na skromnem sedmem mestu. Sepsi OSK. Na začetku letošnjega ima zmago in remi. Ljubljančani so medtem slovensko ligo prvakov kot edini začeli z dvema zmagama. Trener Albert Riera in kapetan Timi Max Elšnik sta pred uradnim treningom v Stožicah poudarila, da v slačilnici verjamejo v napredovanje. Popraviti bo treba le realizacijo priložnosti.

Riera: Z visoko intenzivnostjo in samozavestjo se bomo borili na igrišču

Branilec Goran Milović je proti Differdangu zabil na prvi in na povratni tekmi. Foto: Grega Valančič/Sportida "Ustvarjamo si veliko priložnosti, vendar nam realizacija ne gre najbolje. Moramo biti bolj zbrani," je na novinarski konferenci dejal Elšnik. "Igranje v konferenčni ligi je pravzaprav nagrada tako za klub kot tudi za nas. Po napornih potovanjih iz Luksemburga in Romunije smo kljub zapletom igralci odnesli veliko pozitivnega. Kot ekipa smo se še bolj povezali, res smo prava klapa. Večja povezanost med igralci je zelo pomembna za boljše sodelovanje tudi na igrišču."

"Tukaj sem, da zmagujemo. Z visoko intenzivnostjo in samozavestjo se bomo borili na igrišču. Sepsi v svoji ligi igra dobro, mislim, da ne bodo veliko spreminjali," pred tekmo razmišlja španski strateg na klopi Olimpije. "Kljub sodniškim napakam na prvi tekmi, zaradi katerih smo ostale brez dveh enajstmetrovk, sem optimist. Pomembno je, da so naši igralci res lačni zmage in polni samozavesti. Seveda je naporno igrati v ritmu četrtek-nedelja, a nimajo vsi klubi privilegija igrati v Evropi, zatorej bomo skušali izkoristiti tak ritem čim dlje."

Samo enkrat odigrali štiri evropske dvoboje

Pred štirimi leti jim je evropsko jesen vzel Spartak iz slovaške Trnave. Foto: Urban Urbanc/Sportida Čeprav je Olimpija stalnica v vrhu slovenske lige in s tem tudi v evropskih kvalifikacijah, pa je v teh že tradicionalno neuspešna. Evropske jeseni si ni še nikoli priigrala. V obdobju pred letom 2005 (izpad v peto ligo) je samo enkrat odigrala tri evropske dvoboje. To je bilo v sezoni 1996/1997, ko je premagala Levski iz Sofije ter danski Aarhus, nato pa izpadla proti AEK iz Aten.

Nova Olimpija se je v Evropo vrnila poleti 2010, a do zdaj le dvakrat odigrala tri kvalifikacijske dvoboje ali več. V sezoni 2011/2012 je bila v tretjem predkrogu evropske lige usodna Austria z Dunaja, leta 2018 pa je brez evropske jeseni ostala zaradi nogometašev slovaškega Spartaka. To je bil vrhunec predsedovanja Milana Mandarića. Kot prvaki so v kvalifikacijah za ligo prvakov sicer izpadli že v prvem krogu, ko jih je premagal azerbajdžanski Qarabag. Nato so v drugem oziroma tretjem predkrogu evropske lige premagali irske Crusaderse in finski HJK. Na zadnji stopnički pa so bili torej boljši nogometaši iz Trnave.

V lani ustanovljeni konferenčni ligi, tretji najmočnejši evropski ligi, bi morala biti pot za slovenske klube to evropske jeseni lažja. A za Olimpijo očitno ni. Pa vendarle, ne odpišimo zeleno-belih prehitro. Spomnimo: v prvem krogu so se prodi Differdangu rešili v podaljšku, ko je za napredovanje zabil Goran Milović.