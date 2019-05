Navdušenec nad številkami ima podatek, ki bo spremenil zgodovino Olimpije

Matjaž Homar, bolj znan pod imenom OptaŽabar , je profesor matematike, ki je zaljubljen v nogomet in številke. Velik navijač Olimpije in Chelseaja, ki ju ta teden čakata najpomembnejši tekmi sezone, že nekaj let bogati slovenski nogometni prostor z neverjetno bazo statističnih podatkov, ki jih je zbral o Ljubljančanih. Ob tem je skupaj s prijateljema ugotovil, da je letnica nastanka Olimpije drugačna od te, ki jo poznamo. To bodo razkrili tudi v knjigi o njegovi prvi nogometni ljubezni, ki bo izšla prihodnje leto.

"Številke obvladujejo življenje in so jedro sveta, v katerem bivamo. Brez njih ne bi mogli obstajati. Kamorkoli pogledamo, vidimo številke," je najprej povedal Matjaž Homar, ki je že od nekdaj zaljubljen v številke in nogomet, zato ne čudi, da je obe veliki ljubezni združil v eno.

"Glede na to, da sem matematik in imam veselje do številk, sem se odločil, da to spravim skupaj in ponudim kaj, kar je zanimivo za ljudi. Da malo obogatim slovensko nogometno sceno," je razložil 34-letni profesor matematike, ki slovenske nogometne scene z raznoraznimi podatki o Olimpiji ni obogatil malo, ampak kar precej. Pred tekmami, med njimi in po njih svojega ljubljenega slovenskega kluba ponuja številne zanimive statistične podatke in precejkrat opozori še na številne druge zanimivosti iz zgodovine Olimpije.

"Ko se je Olimpija vrnila v prvo ligo, sem si začel zapisovati podatke s tekem v svoj blok in sproti dodajal ocene, opombe, dogodke. Potem sem se leta 2015 odločil, da bi bilo super, če bi imel vse skupaj še v elektronski obliki in zdaj iz nje črpam statistične podatke. Pomagal sem si s podatki na spletu, iz časopisov, brskal sem po knjižnicah. Pomagal mi je tudi prijatelj Miha Zupan, s katerim sva si izmenjala podatke o tekmah iz nekdanje Jugoslavije. Potem sem vse skupaj združil v eno bazo. Obdelanih imam 2.940 tekem. Manjka mi le še šest tekem iz leta 1935," pravi velik nogometni fanatik, ki je nogomet začel spoznavati z Argentincem Diegom Armandom Maradono in svetovnim prvenstvom 1990 v Italiji, v Olimpijo pa je zaljubljen, odkar pomni.

Če bi šlo za življenje ali smrt, bi stavil na Argentinca

Lionel Messi je statistično za odtenek boljši od Cristiana Ronalda. Foto: Reuters Lionel Messi ali Cristiano Ronaldo. Zanimalo nas je, ali se je s tem vprašanjem, ki si ga postavljamo vsi, statistično pozabaval tudi sam in dobili pričakovan odgovor.



"Sem. Številke so pri obeh zelo podobne, a je Messi malenkost boljši, čeprav je res tudi to, da je Ronaldova statistika boljša, ko beseda nanese na evropska tekmovanja. Težko je povedati, kdo je boljši, saj gre za nogometaša, katerih številke so že več kot deset let neverjetne in skorajda nepojmljive, a bom povedal takole: če bi mi kdo prislonil pištolo na glavo in mi rekel, da je moje življenje odvisno od odgovora na vprašanje, za koga bi se odločil? Jaz bi se za Messija, saj so zaradi njega boljši tudi njegovi soigralci," je z zanimivo prispodobo na vprašanje o argentinskem in portugalskem superzvezdniku odgovoril Homar. Večna dilema, s katero se že desetletje ubada ves nogometni svet,ali. Zanimalo nas je, ali se je s tem vprašanjem, ki si ga postavljamo vsi, statistično pozabaval tudi sam in dobili pričakovan odgovor."Sem. Številke so pri obeh zelo podobne, a je Messi malenkost boljši, čeprav je res tudi to, da je Ronaldova statistika boljša, ko beseda nanese na evropska tekmovanja. Težko je povedati, kdo je boljši, saj gre za nogometaša, katerih številke so že več kot deset let neverjetne in skorajda nepojmljive, a bom povedal takole: če bi mi kdo prislonil pištolo na glavo in mi rekel, da je moje življenje odvisno od odgovora na vprašanje, za koga bi se odločil? Jaz bi se za Messija, saj so zaradi njega boljši tudi njegovi soigralci," je z zanimivo prispodobo na vprašanje o argentinskem in portugalskem superzvezdniku odgovoril Homar.

Ugotovili so, da je letnica nastanka Olimpije napačna

Vas zanima, kdo je bil njen najmlajši ali najstarejši debitant? Kdo je zabil največ golov v prvem ali drugem polčasu? Kaj vse se je v zgodovini Olimpije zgodilo na današnji dan? Kdo je tisti, ki je v zelenem dresu na igrišče največkrat prišel s klopi? Ob katerih dnevih so Ljubljančani igrali največkrat? Morda tudi to, ob katerih urah? Pri njem lahko o ljubljanskem nogometnem ponosu izveste skoraj vse. "Beležim, kolikor je pri - v primerjavi s tujino skopimi podatki, ki so na voljo pri nas - mogoče beležiti. Okoli 50 različnih dogodkov. Odvisno od tega, kaj se dogaja. Izključitve, menjave," pravi navijač Olimpije.

"Klišejsko, ampak ta ljubezen obstaja, odkar pomnim," pravi o odnosu do Olimpije. Foto: Ana Kovač

O njej je že kot otrok napisal knjigo, dolgo deset strani. Zdaj se skupaj s prijateljema Miho Zupanom, še enim velikim navijačem Olimpije, in Timom D. Linhartom loteva veliko večjega projekta. "Lotevamo se knjige o Olimpiji, ki jo nameravamo izdati leta 2020. Kronologija kluba od njegovih korenin," je napovedal Homar in v nadaljevanju razkril nekaj zelo zanimivega.

"Ugotovili smo, da Olimpija ne izhaja iz Ilirije, ampak Primorja. Imamo tudi dokaze, ki to lahko pojasnijo. Letnica nastanka Olimpije torej ni 1911, ampak 1920. Zato tudi načrtujemo, da bomo knjigo izdali prihodnje leto. Napaka se je zgodila leta 1990, ko je izšla knjiga 80 let NK Olimpija, v kateri je bilo zapisano, da je bila predhodnica Olimpije Ilirija, ustanovljena leta 1911, kar je takratni predsednik kluba Ivan Zidar upošteval in prejšnjo letnico 1945 spremenil v zdajšnjo letnico nastanka, ki pa ni pravilna. O tem imamo tudi dokaze," je zanimivost, ki bi lahko spremenila zgodovino kluba, uradno ustanovljenega leta 1911, razkril Homar in dejal, da je s prijateljema ta podatek ljudem v klubu že predstavil, a na prevelik odziv niso naleteli. Morda se to spremeni prihodnje leto, ko naj bi knjiga zagledala luč sveta.

Vsak dan vsaj dve uri brska po številkah

"Trenutno sem v fazi zaključevanja podatkov o igralcih Olimpije od leta 1991. Skupaj jih je okoli 370, ukvarjam se z vsem. Od tega, od kod so prišli, kam so odšli, kdaj so zadeli, pod vodstvom katerih trenerjev so igrali, kdaj so odigrali prvo tekmo v Evropi, kdaj doma. Kdo je dal gol ob debiju, kdo je zabil avtogol, kdo je bil izključen. S tem se ukvarjam že štiri mesece," je nadaljeval oče treh otrok, ki zanimivemu hobiju nameni približno dve uri na dan.

"Skoraj vsak dan, če je le mogoče. Ob brskanju podatkov iz preteklosti skušam ponuditi tudi kakšne zanimivosti z današnjih tekem. To delo zabava tudi mene. Velikokrat naletim na podatke, ki me presenetijo. Nazadnje me je to, da je Olimpija proti Aluminiju odigrala že 28 tekem, a z njim še niti enkrat ni remizirala. Zanimivo, mar ne," pravi Homar, h kateremu se po podatke vse večkrat zatečejo tudi nogometni novinarji in komentatorji.

Podatke o Olimpiji hrani v skrbno urejenih Excelovih datotekah na računalniku. Foto: Ana Kovač

Najprej so bili previdni, zdaj ga resno povzemajo

"Zdi se mi, da so bili na začetku še malce previdni, saj niso vedeli, ali so podatki verodostojni. Zdaj je drugače. Pogostokrat vidim, da je kdo uporabil moje podatke. Zadnjič, ko je Milan Tučić zabil hat-trick v Stožicah, sem na Twitterju takoj čivknil, da je to proti Olimpiji nazadnje uspelo Damirju Pekiću leta 2003. Pet minut za tem je ta podatek v televizijskem prenosu navrgel tudi komentator. Včasih ljudje omenijo, kje so ta podatek dobili, včasih se zgodi, da ne. Glede na to, da so to podatki, ki jih lahko izbrska vsak, se ne morem pritoževati, a sem seveda zelo vesel, če me omenijo," je povedal in dodal, da je za podatke, ki jih navaja, pripravljen dati roko v ogenj. "Preden karkoli objavim, vse vsaj trikrat preverim. Če nisem stoodstoten, raje ne objavim. Vsi podatki, ki jih objavim, so zagotovo točni," je povedal z odločnim glasom.

"Dogaja pa se, da so napake na uradnih straneh. Pred časom smo, na primer, našli, da je bilo na spletni strani Prve lige Telekom Slovenije zapisanih šest igralcev, ki naj bi nastopili za Olimpijo, čeprav nikoli niso. Opozorili smo na napako in so jo odpravili. Včasih se zgodi, da je kot začetek tekme napisana 16. ura, tekma pa je bila v resnici ob 17. uri," je dal Homar vedeti, da se ubada tudi z najbolj banalnimi podatki, ki zadevajo njegov ljubljeni nogometnega kluba. "Vsi ti podatki imajo zame neprecenljivo vrednost. Ker vem, koliko dela je bilo vloženega vanje, jih ne bi prodal za nič na svetu," je povedal ob tem.

Naj pri Olimpiji:

V zdajšnji zasedbi Olimpije se najbolj poistoveti z Nejcem Vidmarjem. Foto: Vid Ponikvar Najlepši trenutek vseh časov:

"Lovorika, na katero smo čakali res dolgo časa. Naslov državnega prvaka iz leta 2015, na katerega smo čakali kar 21 let. To so bili trenutki, ko so ljudje spet začutili Olimpijo. Lepo je bilo tudi, ko smo se prebijali iz pete v najvišjo ligo. Ko je stara garda igralcev, starih okoli 40 let, pomagala na poti do stare slave. To so fantje, ki si zaslužijo globok poklon. Vsakemu bi pred štadionom postavil kip."



Najboljši igralec vseh časov:

"Skozi Olimpijo je šlo veliko sijajnih nogometašev, kot so Branko Oblak, Vili Ameršek, Radoslav Bečejac, Danilo Popivoda in še marsikdo, a moj najljubši je na žalost že pokojni Zoran Ubavić. Najboljši strelec Olimpije, kralj kazenskih prostorov, ki je name naredil res globok vtis. Je tudi kralj hat-trickov. Dosegel jih je največ v zgodovini klubov, kar 12."



Najboljši igralec zdajšnje zasedbe:

"Tukaj odgovor ni prav zahteven, saj se je v zdajšnji Olimpiji, v kateri se nogometaši menjajo tako hitro, z njimi težko identificirati. Najbolj se poistovetim z Nejcem Vidmarjem, ki je Žabar od glave do pet. Pravi kapetan." "Lovorika, na katero smo čakali res dolgo časa. Naslov državnega prvaka iz leta 2015, na katerega smo čakali kar 21 let. To so bili trenutki, ko so ljudje spet začutili Olimpijo. Lepo je bilo tudi, ko smo se prebijali iz pete v najvišjo ligo. Ko je stara garda igralcev, starih okoli 40 let, pomagala na poti do stare slave. To so fantje, ki si zaslužijo globok poklon. Vsakemu bi pred štadionom postavil kip.""Skozi Olimpijo je šlo veliko sijajnih nogometašev, kot so Branko Oblak, Vili Ameršek, Radoslav Bečejac, Danilo Popivoda in še marsikdo, a moj najljubši je na žalost že pokojni Zoran Ubavić. Najboljši strelec Olimpije, kralj kazenskih prostorov, ki je name naredil res globok vtis. Je tudi kralj hat-trickov. Dosegel jih je največ v zgodovini klubov, kar 12.""Tukaj odgovor ni prav zahteven, saj se je v zdajšnji Olimpiji, v kateri se nogometaši menjajo tako hitro, z njimi težko identificirati. Najbolj se poistovetim z Nejcem Vidmarjem, ki je Žabar od glave do pet. Pravi kapetan."

Slovenija je 15 let za Anglijo, ta pa je 15 let za ZDA

Nad tem, kolikšen pomen številkam in statistiki dajemo v slovenskem prostoru, ni ravno navdušen, a zadovoljno ugotavlja, da gre na bolje. "Ogromno je prostora za napredek, s številkami je mogoče šport narediti veliko bolj zanimiv. Statistika bogati šport, česar se v tujini zavedajo veliko bolj, kot se zavedamo pri nas. Napredek je sicer viden tudi v Sloveniji, saj je na voljo vse več podatkov, a v primerjavi z Angleži, ki jih podrobno spremljam, smo vsaj 15 let v zaostanku, oni pa za 15 let zaostajajo za Američani. Oni so res nori na številke. Kdor spremlja severnoameriške športe, to dobro ve. Veseli me, da počasi to prihaja tudi v Slovenijo," je povedal možakar, ki se s številkami ubada za hobi, medtem ko na svetu obstaja precej podjetij, ki to počnejo zelo profesionalno.

Ob Olimpiji pesti stiska še za Chelsea. Na sploh se z angleško nogometno kulturo močno identificira. Foto: Ana Kovač

"Samo OptaJoe, nosilec organizacije Opta iz Anglije, ki se ukvarja z nogometno statistiko in ima v svetu športne statistike verjetno najbolj znan profilna Twitterju, ima okoli 1.500 zaposlenih. Ukvarjajo se z vsem, kar si lahko zamislite, in v živo obdelujejo več kot tisoč dogodkov na tekmo. Potem je OptaPaolo, ki skrbi za Italijo, OptaJean za Francijo in tako naprej … Štajercem sem predlagal, da naredijo profil OptaJoža," se je zasmejal človek, ki na Twitterju upravlja s profilom OptaŽabar, a to ni uraden Opta profil. "Ne, kje pa. Za kaj takega moraš biti del njihovega sistema," je pojasnil in dodal, da prejema precej pohval na račun svojega dela. "Vesel sem, ko vidim, da so odzivi na moje delo dobri, a se zaradi tega ne počutim nič posebnega. Ne delam ničesar takega, česar ne bi mogel početi vsak. To niso zapletene zadeve, samo vesten moraš biti in seveda moraš imeti rad številke," je dejal Homar, pred katerim je teden, v katerem bosta njegova najljubša kluba igrala tekmi sezone.

Najprej Chelsea in sredin finale lige Europa v Bakuju proti londonskemu tekmecu Arsenalu. "V Chelsea sem se zaljubil leta 1998, ko je z Gianluco Viallijem v evropskem superpokalu premagal favorizirani Real Madrid s Fernandom Hierrom, Robertom Carlosom, Raulom Gonzalezom, Predragom Mijatovićem … Tik pred koncem tekme je zabil Gustavo Poyet in poskrbel za veliko presenečenje. To je bila ekipa, v kateri so igrali Gianfranco Zola, Pierluigi Casiraghi, Roberto Di Matteo, Marcel Desailly … Takoj so mi prirasli k srcu in zaljubil sem se v njih," je povedal eden od ustanoviteljev slovenskega kluba navijačev Chelseaja, ki nad zdajšnjo ekipo s Stamford Bridgea oziroma predvsem njegovim trenerjem Mauriziem Sarrijem ni najbolj navdušen.

Naj pri Chelseaju:

"Samo eden je Frank Lampard," pravi o najboljšem strelcu v zgodovini Chelseaja. Foto: Reuters Najlepši trenutek vseh časov:

"Zelo lep je seveda spomin na evropski naslov iz leta 2012, a meni še ljubši je naslov angleškega prvaka pod vodstvom Joseja Mourinha iz leta 2005, ko smo prvaki postali po dolgih 50 letih čakanja."



Najboljši igralec vseh časov:

"Čeprav v srcu seveda nosim tudi Didierja Drogbaja, ki bi ga še kako potrebovali tudi tokrat, saj je na tekmah proti Arsenalu redno zabijal gole, je moj najljubši nogometaš Chelseaja Frank Lampard, ki sem ga imel tudi čast spoznati in je poziral s šalom Chelseajevih navijačev Slovenije."



Najboljši igralec zdajšnje zasedbe:

"Eden Hazard je fantastičen, a zdaj je že jasno kot beli dan, da nas na žalost zapušča. Razumem ga, da je tako." "Zelo lep je seveda spomin na evropski naslov iz leta 2012, a meni še ljubši je naslov angleškega prvaka pod vodstvom Joseja Mourinha iz leta 2005, ko smo prvaki postali po dolgih 50 letih čakanja.""Čeprav v srcu seveda nosim tudi Didierja Drogbaja, ki bi ga še kako potrebovali tudi tokrat, saj je na tekmah proti Arsenalu redno zabijal gole, je moj najljubši nogometaš Chelseaja Frank Lampard, ki sem ga imel tudi čast spoznati in je poziral s šalom Chelseajevih navijačev Slovenije.""Eden Hazard je fantastičen, a zdaj je že jasno kot beli dan, da nas na žalost zapušča. Razumem ga, da je tako."

"Razkol med njim in navijači je velik. Tudi meni ni všeč. Ne vem, ali je pravi trener za Chelsea. Preveč je trmast. Ne bi imel nič proti, če bi po koncu sezone odšel," je okrcal italijanskega trenerja, ki je v Londonu manj kot eno leto, a je vprašanje, koliko časa bo tam zdržal. Morda bo njegova usoda odvisna prav od sredinega finala lige Europa, od katerega naš sogovornik seveda pričakuje zmago.

"Kaj pa drugega. Tekma bo izenačena, na koncu pa bo zmagal Chelsea, in sicer po podaljških," je napovedal razplet sredine tekme v Bakuju, ki si jo bo skupaj s preostalimi slovenskimi navijači Chelseaja ogledal prek televizijskih zaslonov. Nogometne tekme na Otoku sicer redno obiskuje, tam ima tudi veliko prijateljev, napisal pa je tudi nekaj člankov za Chelseajev fanzine (revijo navijačev Chelseaja).

Pred 34-letnikom je pomemben teden, v katerem lahko njegova kluba osvojita pomembni lovoriki. Foto: Ana Kovač

Predsednika Chelseaja in Olimpije sta podobna

Drugače bo dan pozneje, ko ga čaka drugi vrhunec nogometno zelo obarvanega tedna. Finale slovenskega pokala med Olimpijo in Mariborom v Celju, ki si ga bo ogledal s tribun. "Olimpija in Chelsea sta precej podobna kluba. Bila sta speča velikana, ki sta se prebudila. Za nameček sta navduševala v sedemdesetih in precej padla v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Precej podobna sta tudi njuna predsednika. Tako Roman Abramovič kot Milan Mandarić trenerje menjata kot po tekočem traku, a s tem, da je naš predsednik pri tem početju še nekoliko bolj vesten," je povlekel zanimivi vzporednici med kluboma iz Londona in Ljubljane, za katera navija in napovedal, da bo po Chelseaju zmagala tudi Olimpija.

Pet statističnih posladkov OptaŽabarja pred finalom lige Europa:

Arsenal in Chelsea se bosta v finalu lige Europa udarila v sredo ob 21. uri v Bakuju. Foto: Reuters



- To bo šele drugi angleški finale v tem tekmovanju. Prvič sta se Angleža srečala leta 1972, ko je Tottenham premagal Wolverhampton 3:2 v skupnem seštevku dveh finalnih tekem.



- Igralci Chelseaja so letos v tem tekmovanju dosegli 32 zadetkov, kar je največ med vsemi. Rekord je še vedno v rokah Porta, ki jih je v sezoni 2010/11 dosegel 37.



- Chelsea ima v finalih evropskih pokalov pet zmag in tri poraze, Arsenal pa eno zmago in pet porazov.



- Prvi evropski naslov je Chelsea osvojil že leta 1971, ko je v pokalu pokalnih zmagovalcev premagal Real iz Madrida. Do prvega naslova je tako prišel dve leti pred Liveproolom, ki sicer velja za klub z veliko bogatejšo zgodovino. - Arsenal v evropskih tekmovanjih v šestih tekmah ni nikoli premagal angleških predstavnikov v evropskih tekmovanjih. Dvakrat je remiziral in štirikrat izgubil.- To bo šele drugi angleški finale v tem tekmovanju. Prvič sta se Angleža srečala leta 1972, ko je Tottenham premagal Wolverhampton 3:2 v skupnem seštevku dveh finalnih tekem.- Igralci Chelseaja so letos v tem tekmovanju dosegli 32 zadetkov, kar je največ med vsemi. Rekord je še vedno v rokah Porta, ki jih je v sezoni 2010/11 dosegel 37.- Chelsea ima v finalih evropskih pokalov pet zmag in tri poraze, Arsenal pa eno zmago in pet porazov.- Prvi evropski naslov je Chelsea osvojil že leta 1971, ko je v pokalu pokalnih zmagovalcev premagal Real iz Madrida. Do prvega naslova je tako prišel dve leti pred Liveproolom, ki sicer velja za klub z veliko bogatejšo zgodovino.

"Pričakujem dve zmagi svojih ekip, a bo napeto. Živci bodo napeti, a na koncu bom vesel. Olimpija vedno, ko ni favorit in ni obremenjena, zmaguje. Nimamo česa izgubiti, zato bomo zmagali. Tudi zaradi trenerja Safeta Hadžića, ki se je na klopi Olimpije odlično znašel. Optimističen sem tudi zaradi tega, ker je Celje za Olimpijo srečen kraj. Tam smo pokal osvojili že leta 2003," je napovedal tekmo, v kateri bodo Ljubljančani lovili šesto pokalno lovoriko. No, marsikdo bo rekel šele drugo.

Govorijo lahko, kar hočejo

Tako seveda govorijo tisti, pretežno Štajerci, ki so prepričani, da zdajšnja Olimpija, ustanovljena leta 2005, nima nič skupnega s tisto, ki je močan pečat na področju nekdanje Jugoslavije pustila v desetletjih pred tem.

"Lahko govorijo, kar hočejo, a to ne gre tako. Nekaj je pravna razlaga, drugo pa je realnost in ta pravi, da ima Olimpija stoletno tradicijo. Takšno, kot je Maribor, ki mu sicer zavidam stabilnost in pragmatičnost, niti približno nima," je odločno sklenil temo o derbiju in ob tem v smehu navrgel tudi to, da ga čudi, kako klub, ustanovljen leta 2005, na tribune vedno privleče toliko navijačev Maribora.

Skupaj s prijateljema pripravlja tudi knjigo o Olimpiji, v kateri bo pojasnjeno, da je letnica nastanka kluba 1920 in ne 1911. Foto: Ana Kovač

S številkami je mogoče pošteno manipulirati

Ob koncu enournega pogovora smo, kot se za takšnega navdušenca nad številkami spodobi, še nekaj besed namenili številkam in ga zbodli s pregovorom, ki pravi, da je statistika kot bikini. Razkriva vse, a tistega najpomembnejšega ne pove.

"Odvisno je predvsem od tega, kdo se s številkami zabava in kaj želi z njimi narediti. Dejstvo je, da je mogoče s številkami pošteno manipulirati. Lep primer je statistika podaj. Imaš nogometaša, ki podaja z 90-odstotno uspešnostjo, a če so te podaje nekomu dva metra levo ali desno od njega, so njegove podaje veliko manj pomembne, kot so podaje nekoga, ki podaja s 70-odstotno uspešnostjo, a so njegovi soigralci po treh njegovih podajah prišli sami pred nasprotnikova vrata in zabili gol," se je razgovoril velik navdušenec nad številkami, ki pravi, da se statistike nikoli ne bo naveličal, in ob tem dodaja, da bo ta v prihodnosti v življenjih vseh nas vse pomembnejša.

Pet statističnih posladkov OptaŽabarja pred finalom slovenskega pokala:

Maribor in Olimpija se bosta za pokalno lovoriko udarila v sredo ob 20.15 v Celju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida



- Olimpija je v pokalu neporažena na 11 zaporednih tekmah. Zadnji poraz so Ljubljančani v pokalnem tekmovanju doživeli maja 2017, ko so jih v finalu premagali Domžalčani. Od takrat naprej je Olimpija zabila 33 golov, kar znese natanko tri na tekmo, in jih prejela le sedem.



- Maribor Olimpije ni premagal na zadnjih petih pokalnih tekmah, ki jih je odigral proti njej. Trikrat je remiziral in dvakrat izgubil.



- Tokrat se bosta Maribor in Olimpija prvič pomerila na nevtralnem igrišču v finalu pokala.



- Olimpija in Maribor sta se do zdaj 11-krat pomerila v finalu republiškega pokala v obdobju nekdanje Jugoslavije. Olimpija je zmagala sedemkrat, Maribor pa štirikrat. Skupaj sta se v finalih pokalov pomerila v 14 tekmah, njuna statistika pa je izenačena. Oba sta zmagala po sedemkrat. - Olimpija je dva pokalna naslova osvojila v Celju, enega junija 1993 in drugega maja 2003.- Olimpija je v pokalu neporažena na 11 zaporednih tekmah. Zadnji poraz so Ljubljančani v pokalnem tekmovanju doživeli maja 2017, ko so jih v finalu premagali Domžalčani. Od takrat naprej je Olimpija zabila 33 golov, kar znese natanko tri na tekmo, in jih prejela le sedem.- Maribor Olimpije ni premagal na zadnjih petih pokalnih tekmah, ki jih je odigral proti njej. Trikrat je remiziral in dvakrat izgubil.- Tokrat se bosta Maribor in Olimpija prvič pomerila na nevtralnem igrišču v finalu pokala.- Olimpija in Maribor sta se do zdaj 11-krat pomerila v finalu republiškega pokala v obdobju nekdanje Jugoslavije. Olimpija je zmagala sedemkrat, Maribor pa štirikrat. Skupaj sta se v finalih pokalov pomerila v 14 tekmah, njuna statistika pa je izenačena. Oba sta zmagala po sedemkrat.

Številke bodo v prihodnosti še bolj pomembne

"Življenje in stvari v njem se ponavljajo. Na podlagi dovolj velike statistične analize je mogoče napovedati marsikaj. Številke bodo glede na razvoj tehnologije, ki eksponentno raste, v prihodnosti vse pomembnejše. Ni več daleč dan, ko bodo igrale pomembno vlogo v življenjih vseh, a brez skrbi, nekaj negotovosti bo še ostalo. V življenju so tudi stvari, ki se jih ne da napovedati. V nogometu prav tako. Od vseh športov morda še najbolj. V skoraj nobenem športu se ne more zgoditi to, kar se v nogometu dogaja pogosto. Da neki palček premaga velikana. Morda je prav zaradi tega tako zelo zanimiv," je prijeten pogovor v nogometnih tonih sklenil Homar, čigar najljubša številka je sedmica.

"V osnovni šoli sem bil v svojem razredu sedmi po abecednem vrstnem redu, rojen sem julija, v času odraščanja sem živel na hišni številki 77. Sedmica je številka, ki me spremlja že od nekdaj," je pojasnil, a takoj dodal, da je v nogometu najpomembnejša samo ena številka. "Desetica. V nogometu se vse konča in začne pri številki 10," se je za konec priklonil Lionelu Messiju, Diegu Armandu Maradoni, Zinedinu Zidanu, Peleju, Ronaldinhu, Michelu Platiniju in ne nazadnje tudi zdajšnjemu športnemu direktorju velikega rivala njegove Olimpije, Zlatku Zahoviću.

