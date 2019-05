V Veliki Britaniji brezplačen ogled tekem iz Madrida in Bakuja

Anglijo že nekaj časa trese prava nogometna mrzlica. V celotno evforijo se je vključila tudi telekomunikacijska in televizijska hiša BT, ki ima na britanskih tleh ekskluzivno pravico do prenosov tekem v ligi prvakov in evropski ligi, ter napovedala brezplačen ogled obeh finalnih mednarodnih dvobojev iz Madrida in Bakuja v tem tednu.