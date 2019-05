O očitkih, ki letijo na račun gostitelja letošnjega finala nogometne lige Europa, Bakuja, z izborom katerega sta se na udaru znašla tudi Uefa in njen predsednik Aleksander Čeferin, smo se pogovarjali z enim izmed azerbajdžanskih novinarjev. "Vsak, ki bo prišel na finale v Baku, ga bo zapustil s polnim srcem in nasmejan," pravi Habib Aslan.

Habib Aslanov Foto: Facebook

"Mislim, da je vse bolj ali manj konstrukt angleških medijev, ki tako kot vedno pretiravajo. Britanci imajo radi samo sebe in mislijo, da so številka ena na svetu. Mislijo, da mora biti vse tako, kot si želijo oni. Najlažje zanje. Vedo, da Azerbajdžan ni najbolj priljubljen v Evropi, zato želijo to zdaj izkoristiti. Ne zdi se mi prav, da je tako. Azerbajdžan se dolgo časa trudi, da bi pustil pečat v Evropi in evropskem nogometu. V azerbajdžanski nogomet je bilo v zadnjem desetletju vloženega ogromno denarja. Napredek je očiten. Ljudje se trudijo in zdaj so dobili, kar so zaslužili. Zakaj zdaj to spodbijati. Mislim, da to ni pošteno. Prav tako se mi zdi, da so nekatere stvari, ki se dogajajo zdaj, morda celo načrtne," nam je, novinar azerbajdžanskega nogometnega časopisa Futbol+, predstavil glas ožigosanega Bakuja.

Aleksander Čeferin se je prepričal na lastne oči

Nekaj besed je namenil tudi tistim, ki so odgovorni za to, da je bil Baku pred dvema letoma izbran za gostitelja letošnjega finala lige Europa, Uefi in njenim vodilnim ljudem na čelu z Aleksandrom Čeferinom.

Aleksander Čeferin in ljudje z Uefe so večkrat obiskali Baku in se prepričali, da je pripravljen na finale. Foto: Reuters

"Večkrat so bili v Bakuju in se na lastne oči prepričali, da je Azerbajdžan pripravljen na tak izziv. Tudi Čeferin, ki ima odlične odnose s predsednikom in sekretarjem azerbajdžanske nogometne zveze, je bil večkrat tukaj. Brez skrbi, da takšne odločitve niso sprejeli kar tako, ampak so se najprej pošteno prepričali, da je takšna odločitev pravilna. Imamo velik, moderen štadion. Azerbajdžanci obožujejo nogomet, tudi naši klubi so v Evropi vse bolj konkurenčni. Res je, da je Baku precej daleč od Londona in večjega dela Evrope, a tudi mi moramo, ko igramo v gosteh, na dolga potovanja," je govoril Aslan.

V Azerbajdžanu so gostovali številni evropski velikani in bili zadovoljni

"Qarabag, ki je v zadnjih letih naš najuspešnejši klub, je nastopal v ligi prvakov, več let je igral tudi v ligi Europa, tam so nastopali še nekateri azerbajdžanski klubi. V Bakuju so igrali madridski Atletico, Chelsea, Arsenal, Inter in še marsikdo, pa se nihče ni pritoževal," je še povedal.

Takole je videti nočna panorama Bakuja in njegovih znamenitih ognjenih stolpnic, ki v višino merijo 182 metrov in so bile zgrajene leta 2007. Foto: Getty Images

"Azerbajdžan in Baku se že več mesecev pripravljata na sredin finale. Skoraj vsak teden v zadnjih mesecih so ga obiskale razne delegacije Uefe in pomembneži, ki so do potankosti preverili vsako najmanjšo podrobnost. Za vse bo poskrbljeno, tako kot bi si lahko le želeli. Naša vlada je naredila vse, da bo finale spektakularen, turisti pa bodo z vsem, kar jih bo tukaj pričakalo, zelo zadovoljni. Bodite prepričani, da bo vsak, ki ga bo obiskal, Baku zapustil s polnim srcem in nasmejan," je prepričan Aslan.

Eno je šport, nekaj povsem drugega pa politika

Ilham Aliyev v Azerbajdžanu uživa veliko podporo. Foto: Reuters Ne samo zaradi dolge poti, infrastrukture in nogometne tradicije, še bolj je izbor Bakuja za gostitelja najpomembnejše tekme sezone v drugem najpomembnejšem evropskem nogometnem pokalu prah dvignil zaradi kršenja človekovih pravic, ki ga očitajo Azerbajdžanu, in v zadnjih dneh še zaradi razpleta zgodbe o Henrikhu Mkhitaryanu. Zvezdnika londonskega Arsenala iz Armenije, ki je v vojni z Azerbajdžanom, zaradi česar se je Mkhitaryan, ker se boji za svoje življenje, odločil, da na finale ne bo potoval.

"Dejstvo je, da Azerbajdžanci Armencev ne maramo. Oni so naši sovražniki, zato se nas bojijo, ampak eno je šport, nekaj povsem drugega pa politika. Tega nikakor ne smemo mešati. Če bi prišel, ne bi imel niti najmanjših težav. V preteklosti je Azerbajdžan obiskalo že veliko armenskih športnikov, pa nihče od njih ni imel težav. Tudi z armenskimi zastavami so pozirali sredi Bakuja in izzivali, ampak se jim ni zgodilo čisto nič," o Mkhitaryanu pravi Aslan.

Medtem ko so njegovi soigralci odpotovali v Baku, je Henrikh Mkhitaryan ostal v Londonu. Foto: Reuters

Henrikhu Mkhitaryanu se v Bakuju ne bi zgodilo čisto nič

"Prišel bi na štadion, v hotel. Čisto nič se mu ne bi zgodilo. Dobil je zagotovila azerbajdžanske vlade in Uefe, da lahko pride in da bo za njegovo varnost poskrbljeno. To je finale lige Europa, ki Azerbajdžanu veliko pomeni. Državi in našemu nogometu. Če bi se komurkoli karkoli zgodilo, bi bil to velik minus za Azerbajdžan. Seveda si česa takega ne bi dovolili. Zakaj se je Mkhitaryan odločil tako, kot se je, ne vem. Morda zanalašč, da bi skupaj z Angleži dodatno očrnil Azerbajdžan, ali pa morda nima čiste vesti," je azerbajdžanski novinar usmeril nekaj strupenih puščic k zvezdniku Arsenala in nekaj besed za konec namenil še življenju v Azerbajdžanu.

"Živimo svoja življenja in se ne obremenjujemo s tem, kar si ljudje mislijo o nas. Živimo fantastično. Denarja ne manjka, na ulicah vlada mir, smo zelo ljubeznivi in odprti do vsakogar, ki nas obišče. To bodo v teh dneh spoznali tudi navijači Arsenala in Chelseaja oziroma vsi, ki bodo pripotovali v Baku. Res pa je, da Armencev ne maramo. Če predsednik danes ukaže, da gremo v vojno, bomo šli," je za konec povedal Aslan in med vrsticami dal vedeti, kako zelo so Azerbajdžanci zvesti svojemu predsedniku, kontroverznemu Ilhamu Aliyevu, ki ga večji del Evrope označuje za diktatorja, v svoji državi pa ima skoraj stoodstotno podporo. Na zadnjih volitvah je predsednik, ki je na čelu države že 15 let, zmagal s 86-odstotno podporo.