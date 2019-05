Hud udarec za Arsenal, Uefo in Čeferina. Bo finale sploh regularen?

"Zelo smo razočarani, ker moramo sporočiti, da Henrikh Mkhitaryan ne bo potoval z ekipo na finale lige Europa proti Chelseaju. Dodobra smo proučili vse možnosti, a na koncu po pogovoru z njim in njegovo družino skupaj prišli do sklepa, da ne bo odpotoval z nami. Uefi smo pisali zaradi zaskrbljenosti nad tem položajem. Micki je bil eden od ključnih mož naše ekipe na poti do finala, zato je njegova odsotnost za nas velika izguba. Zelo smo žalostni, da bo igralec zaradi okoliščin, ki se zgodijo redko, izpustil tako pomembno tekmo. Z nami bo treniral do odhoda v Baku ob koncu tedna," so zapisali v izjavi za javnost pri Arsenalu.

Javil se je tudi nogometaš. "Po proučitvi vseh možnosti smo morali sprejeti odločitev, da z ekipo ne potujem na finale proti Chelseaju. Pred nami je tekma, ki je nogometaši ne doživimo ravno pogosto, zaradi česar me zelo boli, ker me ne bo zraven. Bom pa navijal za svoje soigralce! Prinesite lovoriko domov, Arsenal," je na Twitterju zapisal Henrikh Mkhitaryan, ki v tej sezoni sicer ni več redno član začetne enajsterice Arsenala, a je v Evropi edini ob grškem branilcu Sokratisu igral na 11 tekmah, kar je največ v moštvu. Zbral je 671 minut igre, največ med vsemi vezisti londonskega moštva.

Še bolj pomembna bi bila prisotnost izkušenega nekdanjega vezista Manchester Uniteda, s katerim je pred dvema letoma v ligi Europa že zmagal, zaradi tega, ker ima trener Arsenala težave s sestavo zvezne vrste. Eden od ključnih mož Aaron Ramsey je namreč poškodovan.

Mkhitaryan, ki je iz podobnih razlogov izpustil že tekmo skupinskega dela lige Europa v Bakuju proti tamkajšnjemu Qarabagu, v Azerbajdžan ne bo odpotoval iz političnih razlogov, saj je Armenec, Armenija pa je že več kot tri desetletja v vojni z Azerbajdžanom.

Vojna, ki traja že več kot tri desetletja

Odnosi med Armenijo in Azerbajdžanom so napeti že več kot tri desetletja. Foto: Reuters



Napetosti so se začele leta 1988, po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 pa je izbruhnila vojna. Med letoma 1991 in 1994 je v spopadih umrlo okoli 30 tisoč ljudi, v vsem tem času pa je moralo svoje domove zapustiti več kot milijon ljudi. Od leta 1994 velja dogovor o premirju, ki pa ni rešil spora, zato med obema stranema občasno izbruhnejo novi spopadi, razmere med obema državama so zelo napete. Nazadnje je bilo krvavo leta 2016, ko je v oboroženih spopadih Armencev in Azerbajdžancev umrlo nekaj sto ljudi. Odnosi med Armenijo in Azerbajdžanom so napeti že več kot 30 let. Gorski Karabah, zaradi katerega vojno že tri desetletja bijejo Armenci in Azerbajdžanci, leži globoko v Azerbajdžanu, a na njem živijo predvsem armenski kristjani, medtem ko so Azerbajdžanci večinoma muslimani. Armenci, ki imajo Gorski Karabah pod nadzorom, trdijo, da ščitijo tamkajšnje Armence pred napadom Azerbajdžana, medtem ko ta vztraja, da je Armenija zasedla azerbajdžansko ozemlje.Napetosti so se začele leta 1988, po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 pa je izbruhnila vojna. Med letoma 1991 in 1994 je v spopadih umrlo okoli 30 tisoč ljudi, v vsem tem času pa je moralo svoje domove zapustiti več kot milijon ljudi. Od leta 1994 velja dogovor o premirju, ki pa ni rešil spora, zato med obema stranema občasno izbruhnejo novi spopadi, razmere med obema državama so zelo napete. Nazadnje je bilo krvavo leta 2016, ko je v oboroženih spopadih Armencev in Azerbajdžancev umrlo nekaj sto ljudi.

Uefa in Aleksander Čeferin na udaru

Pred Arsenalom, ki letos prvič po 19 sezonah ni igral v ligi prvakov, je sicer tekma sezone, ki naj bi bila zanj vredna približno 70 milijonov evrov. Londončani namreč tudi v pravkar končani sezoni angleške premier lige spet niso končali med najboljšo četverico, ki bo v naslednji sezoni igrala v ligi prvakov, si pa lahko nastop v elitni evropski klubski ligi zagotovijo z zmago v finalu lige Europa.

Aleksander Čeferin se novice, ki je prišla iz Londona, prav gotovo ni razveselil. Foto: Reuters

Uefa in Aleksander Čeferin so se na udaru v tem primeru znašli zaradi izbora prireditelja letošnjega finala. Ne samo iz političnih razlogov, temveč tudi in predvsem zaradi precejšnje oddaljenosti in infrastrukture transporta, zaradi česar bo v Bakuju precej manj navijačev Arsenala in Chelseaja, kot bi jih bilo sicer. Zdaj, po primeru Mkhitaryan, so puščice, ki letijo proti vodilnim ljudem evropskega nogometa, še toliko bolj strupene, nekateri pa so celo prepričani, da je regularnost letošnjega finala postavljena pod velik vprašaj.

Baku je v prvi odprti kandidaturi v zgodovini Uefe za gostitelja finala kandidaturo vložil decembra 2016, tri mesece za tem, ko je predsednik krovne evropske nogometne organizacije postal Čeferin. Devet mesecev pozneje, 14. septembra 2017, je bil izbran za gostitelja letošnjega finala lige Europa in v konkurenci premagal štadion Vodafone Park v Istanbulu in štadion Ramona Sancheza Pizjuana v Sevilli. Olimpijski štadion v Bakuju sicer sprejme 69.870 navijačev. Na štadionu naj bi bilo vsega šest tisoč navijačev Arsenala in šest tisoč Chelseaja.

Ambasador je zagotovil, da bo varen

Primer Mkhitaryana je na Otoku dvignil precej prahu, na to temo se je pred dnevi javil tudi azerbajdžanski ambasador v Veliki Britaniji Tahir Taghizadeha in nogometašu Arsenala zagotovil, da bo za njegovo varnost v Bakuju poskrbljeno. Zanimivo je, da se britanska ambasadorka v Azerbajdžanu Carole Crofts ni odzvala …

