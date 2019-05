Slovenski sindikat piše Čeferinu: plačajte plesalcem pred finalom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čez malo manj kot 14 dni bo v Madridu eden od športnih vrhuncev letošnjega leta – finale nogometne lige prvakov. Za odprtje slovesnosti Evropske nogometne zveze (Uefa), ki na leto obrne več kot dve milijardi evrov, iščejo 200 prostovoljcev, ki pa za to ne bodo plačani.

Uefa, na čelu katere sedi Slovenec Aleksander Čeferin, bo 1. junija organizirala sklepno dejanje nogometne lige prvakov, ki ga bo gostil Madrid.

Za to prek agencije v Španiji iščejo tudi 200 prostovoljnih plesalcev, ki bodo nastopili na odprtju pred tekmo med Liverpoolom in Tottenhamom. V oglasu piše, da jim ponujajo priložnost, ki jo človek dočaka enkrat v življenju, da bodo pridobili pomembne izkušnje in da bodo del nepozabnega spektakla.

"Ne iščejo prostovoljcev, ampak delavce"

Oglas španske agencije je naletel na oster odziv v španski javnosti, Cesar Casares, ki sodeluje z ministrstvom za delo, pa meni, da ne gre za prostovoljstvo, ampak za delo.

"Iščejo ljudi, ki znajo plesati in bodo dva tedna trenirali, torej bodo naredili selekcijo. Ne iščejo prostovoljcev, niso šli na mladinsko nogometno šolo, ampak iščejo delavce," je za špansko spletno stran eldiario.es dejal Casares. Dodaja, da Uefa ni organizacija, ki bi bila v finančnih težavah. Finale lige prvakov si bo ogledalo več kot 180 milijonov ljudi, televizijske pravice in druge sponzorske pogodbe pa jim letno navržejo več kot dve milijardi evrov.

Hoy #DiaDelTrabajador quiero publicar una oferta que me ha horrorizado. La @UEFA está buscando 200 personas a las que explotar sin ningún tipo de beneficio más allá de la VISIBILIDAD. Los trabajadores, y el arte concretamente en este caso, no valen nada. pic.twitter.com/e4syTw7Raj — Mierda Jobs (@JobsMierda) May 1, 2019

Glosa: Delavec je vreden svojega plačila

Na oglas so se odzvali tudi v slovenskem sindikatu kulture in narave Glosa. Na prvega moža Uefe Čeferina so naslovili pismo.

"Delavec je vreden svojega plačila. Skrajno ignorantsko in sprevrženo bi bilo, če ugledna in vplivna organizacija, kateri tako uspešno načelujete, ne bi ostala zavezana najvišjim nravstvenim, moralnim in pravnim vrednotam," je v odzivu na oglas zapisal predsednik Glose Mitja Šuštar.

Čeferina pozivajo, da naj bodo ob "nogometaših, sodnikih, delegatih in drugih pomembnežih primerno nagrajeni vsi sodelujoči, tudi tisti v otvoritvenem (umetniškem) delu skorajšnjega vrhunca najprestižnejšega klubskega tekmovanja".