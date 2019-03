Ne le Čeferin, izjemne časti bo v finalu lige prvakov deležen še en Slovenec!

Ko sta se lani v finalu lige prvakov v Kijevu udarila Real Madrid in Liverpool, na oziroma ob zelenici olimpijskega stadiona v ukrajinski prestolnici ni manjkalo Slovencev.

Od glasbenika do kontrolorja

Lani je v finalu lige prvakov izvedel himno duo 2Cellos, ki ga sestavljata Slovenec Luka Šulić in Hrvat Stjepan Hauser. Foto: Morgan Kristan/Sportida Član sodniškega odbora Uefe in predsednik Združenja nogometnih sodnikov Slovenije Vlado Šajn je bil že tretjič kontrolor sojenja na finalni tekmi lige prvakov, pred tekmo je himno lige prvakov v živo izvedel svetovno znani duo 2Cellos, ki ga sestavlja tudi slovenski violončelist Luka Šulić, kapetanu Reala Sergiu Ramosu pa je zmagovalni pokal znova predal v roke predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Odvetnik iz Grosupljega je letos vstopil v novi predsedniški mandat, kot prvi mož evropskega nogometa pa bo častno predajo najbolj zaželene trofeje v klubskem nogometu izvedel tudi v Madridu. Prvega junija pa bo na zelenico stadiona Wanda Metropolitano, ki jo odlično pozna slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, stopil še en Slovenec. Oziroma Slovenka. Za zdaj še ni jasno, kdo, kandidatov oziroma kandidatk pa zagotovo ne manjka.

Slovenija prvič v zgodovini v izboru

Tako so lani v Kijevu mladi ljubitelji nogometa uživali v druščini zvezdnikov Reala in Liverpoola. Foto: Reuters Družba Mastercard, ki že 25. leto zapored skrbi za spremljevalce nogometašev na finalnih tekmah lige prvakov, ponosno predstavlja nacionalno nagradno igro, v kateri lahko sodelujejo vsi Slovenci (in Slovenke), ki bodo na dan finala stari od sedem do devet let, ter visoki med 105 in 135 centimetrov. Prvič v zgodovini lige prvakov bo v finalu eden izmed spremljevalcev tudi Slovenec. Med 22 spremljevalci bo torej tudi mlajši Čeferinov rojak.

Če ga bo spremljala sreča in bo izžrebal v nagradni igri, bo s staršema odpotoval v Madrid, tam pa bo uresničil sanje in v soju žarometov, pred številnimi milijoni nogometnih navdušencev, ki bodo spremljali tekmo po vsem svetu, prikorakal na igrišču z roko v roki z enim izmed velikih zvezdnikov. Teh v finalu ne bo manjkalo. V boju za evropsko krono so ostali še Ajax, Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Porto in Tottenham.

Kdaj bo izbran srečni nagrajenec? Srečen izžrebanec bo 1. junija odkorakal na igrišče pred več kot 60 tisoč gledalci na Wandi Metropolitanu. Foto: Guliver/Getty Images ''Otroci, stari od 7 do 9 let, lahko v nagradni igri sodelujejo s prijavo na uradni spletni strani Mastercard – www.mastercard.si. Izmed vseh prijavljenih bomo z naključnim žrebom določili zmagovalca, ki bo razglašen 11. maja na večnem derbiju Prve lige Telekom Slovenije med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu." "Na uradni spletni strani Mastercard pa se lahko za ogled finala potegujejo tudi odrasli, saj bomo dva srečneža nagradili z dvema vstopnicama in potovanjem v Madrid,'' pojasnjuje Aleš Petejan, vodja marketinga pri družbi Mastercard Slovenija.

Bo Skomina dopolnil zbirko?

Bi lahko Damir Skomina letos sodil finale lige prvakov? Foto: Reuters Slovenska druščina bi lahko bila na madridski zelenici še bolj zajetna. Ponovno bi lahko odgovorna vloga doletela katerega izmed slovenskih nogometnih funkcionarjev, ni pa izključena niti možnost, da bi na dvoboju vseh dvobojev delili pravico slovenski sodniki.

Damir Skomina že več let spada med najboljše sodnike na svetu, v finalu lige prvakov pa ni še nikoli sodil. V superpokalu evropske lige oziroma superpokalu se je že izkazal. Za zdaj pa je gotovo to, da bosta 1. junija na zelenico stopila vsaj dva.

V tej sezoni je branil naslov Real Madrid, ki pa je v osmini finala senzacionalno izpadel proti Ajaxu, tako da je zapravil priložnost za četrti zaporedni naslov. Foto: Sandi Fišer/Sportida

Mladi junak, ki bo z roko v roko z enim izmed zvezdnikov prikorakal na igrišče, ter predsednik Čeferin, ki je s prevzemom predsedniške funkcije pri Uefi poskrbel za enega od najbolj odmevnih podvigov v zgodovini slovenskega športa.