Bizarna težava Arsenala, ki je Čeferina spravila v hudo zadrego

Pri Arsenalu, enem izmed dveh angleških udeležencev letošnjega finala lige Europa, ki bo 29. maja v Bakuju, se bojijo, da na tekmi proti Chelseaju ne bodo mogli računati na Henrikha Mkhitaryana. Armenec v Azerbajdžan, ker sta ti dve državi že desetletja v vojni, verjetno ne bo odpotoval zaradi varnosti. Londončani so pred tekmo, ki jim lahko prinese ligo prvakov in okoli 70 milijonov evrov zaslužka, zelo nezadovoljni z Uefo, katere predsednik je Aleksander Čeferin.

Arsenal, ki je angleško prvenstvo končal na petem mestu in še drugič v dveh sezonah ostal brez lige prvakov, si lahko nastop v elitni evropski nogometni ligi v naslednji sezoni zagotovi z zmago v finalu lige Europa, ki je pred njim. Po grobih ocenah bi ekipi Unaija Emeryja zmaga v skorajšnjem finalu proti Chelseaju prinesla okoli 70 milijonov evrov, pred tekmo proti londonskemu velikemu rivalu pa Arsenalu velike skrbi povzroča bizarna težava.

Čeprav je zdrav, v finalu najverjetneje ne bo igral

Bo Unai Emery v finalu lahko računal na Armenca? Foto: Reuters Prav lahko se namreč zgodi, da v finalu ne bodo mogli računati na Henrikha Mkhitaryana, ki v tej sezoni sicer ni več redno član začetne enajsterice Arsenala, a je v Evropi edini ob grškem branilcu Sokratisu igral na enajstih tekmah, kar je največ v moštvu. Zbral je 671 minut igre, največ med vsemi vezisti londonskega moštva.

Še bolj pomembna bi bila prisotnost izkušenega nekdanjega vezista Manchester Uniteda, s katerim je pred dvema letoma v ligi Europa že zmagal, zaradi tega, ker ima trener Arsenala težave s sestavo zvezne vrste. Eden ključnih mož Aaron Ramsey je namreč poškodovan.

Čeprav je zdrav, pa Emery v finalu najverjetneje ne bo mogel računati niti na Mkhitaryana, in sicer iz bizarnih razlogov. Izkušeni 29-letni tehnično izjemno podkovani nogometaš, ki je v tej sezoni v 39 nastopih zabil šest golov za Arsenal in prispeval sedem asistenc, v Baku bržčas ne bo odpotoval zaradi varnosti. Ker je Armenec, Armenija pa je že več kot tri desetletja v vojni z Azerbajdžanom, se tako igralec kot preostali ljudje iz Arsenala bojijo za njegovo varnost, s strani Uefe pa niso dobili ustreznih zagotovil, da bo za Mikhitaryanovo varnost poskrbljeno v ustrezni meri.

Vojna, ki traja že več kot tri desetletja

Odnosi med Armenijo in Azerbajdžanom so napeti že več kot 30 let. Foto: Reuters



Napetosti so se začele leta 1988, po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 pa je izbruhnila vojna. Med letoma 1991 in 1994 je v spopadih umrlo okoli 30 tisoč ljudi, v vsem tem času pa je moralo svoje domove zapustiti več kot milijon ljudi. Od leta 1994 velja dogovor o premirju, ki pa ni rešil spora, zato med obema stranema občasno izbruhnejo novi spopadi, zato so razmere med obema državama zelo napete. Nazadnje je bilo krvavo leta 2016, ko je v oboroženih spopadih Armencev in Azerbajdžancev umrlo nekaj sto ljudi. Gorski Karabah, zaradi katerega vojno že tri desetletja bijejo Armenci in Azerbajdžanci, leži globoko znotraj Azerbajdžana, a na njem živijo predvsem armenski kristjani, medtem ko so Azerbajdžanci večinoma muslimani. Armenci, ki imajo Gorski Karabah pod nadzorom, trdijo, da ščitijo tamkajšnje Armence pred napadom Azerbajdžana, medtem ko ta vztraja, da je Armenija zasedla azerbajdžansko ozemlje.Napetosti so se začele leta 1988, po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 pa je izbruhnila vojna. Med letoma 1991 in 1994 je v spopadih umrlo okoli 30 tisoč ljudi, v vsem tem času pa je moralo svoje domove zapustiti več kot milijon ljudi. Od leta 1994 velja dogovor o premirju, ki pa ni rešil spora, zato med obema stranema občasno izbruhnejo novi spopadi, zato so razmere med obema državama zelo napete. Nazadnje je bilo krvavo leta 2016, ko je v oboroženih spopadih Armencev in Azerbajdžancev umrlo nekaj sto ljudi.

Pri Arsenalu so glas dvignili že pred časom

"Varnost naših igralcev je za nas ključnega pomena. Od Uefe želimo zagotovila, da bo potovanje Henrikha Mkhitaryana na finale lige Europa v Baku varno, česar si želita tako Arsenal kot igralec sam. Ustreznih zagotovil še vedno nismo dobili. Upamo, da se bo to zgodilo čim prej. Zelo smo zaskrbljeni, da zaradi prizorišča Micki v letošnjem finalu ne bo mogel igrati v finalu," so pri Arsenalu Uefo nagovorili že pred tednom dni, a ustreznih odgovorov za zdaj očitno niso dobili.

Iz Londona namreč še naprej prihajajo informacije, da ustreznih zagotovil o varnosti za Mkhitaryana niso dobili in kot kaže zdaj, Armenec v Baku ne bo odpotoval, kar bi bil velik udarec za nogomet in primer, ki bi dvignil veliko prahu. Seveda bi tak razplet v hudo zadrego spravil tudi Uefo in njenega predsednika Aleksandra Čeferina. Ta je ravno pred dnevi v eni izmed izjav dejal, da se v Azerbajdžanu obeta spektakularen finale, ki bo spektakel tako za navijače obeh finalistov kot tudi za gostitelja finala drugega najmočnejšega evropskega nogometnega pokala.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je ob težavah Arsenala zagotovo v zadregi. Foto: Reuters

Baku je kandidaturo vložil tik za tem, ko je Čeferin postal predsednik

Baku je v prvi odprti kandidaturi v zgodovini Uefe za gostitelja finala kandidaturo vložil decembra 2016, tri mesece za tem, ko je predsednik krovne evropske nogometne organizacije postal Čeferin. Devet mesecev pozneje, 14. septembra 2017, je bil izbran za gostitelja letošnjega finala lige Europa in v konkurenci premagal štadion Vodafone Park v Istanbulu in štadion Ramona Sancheza Pizjuana v Sevilli. Olimpijski štadion v Bakuju sicer sprejme 69.870 navijačev.

Naključje je hotelo, da bo Arsenal v Baku potoval še drugič v tej sezoni. V skupinskem delu lige Europa se je namreč dvakrat pomeril s Qarabagom, a Mkhitaryan na tekmo v Azerbajdžan v dogovoru s klubom ni odšel. Toda zdaj je situacija seveda povsem drugačna. Eno je tekma skupinskega dela, drugo pa velik finale, ki je za Arsenal pravzaprav z naskokom najpomembnejša tekma sezone.

Pri Arsenalu naj bi odločitev o tem, ali bo Mkhitaryan odpotoval na finale v Baku, sporočili v začetku naslednjega tedna.

