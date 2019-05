Jasno sporočilo navijačev Olimpije: Milan, adijo. #video

Nogometaši Aluminija so se od sezone poslovili s skalpom Olimpije. Kidričani so dosegli najboljšo uvrstitev v prvoligaški zgodovini kluba, bili so šesti. Olimpija je sezono končala z drugim mestom in z ne najboljšo popotnico pred četrtkovo finalno tekmo pokala Slovenije proti Mariboru. Trener Safet Hadžić je sicer spočil nekaj članov udarne enajsterice in bržčas upa, da bodo Ljubljančani sezono končali vsaj s pokalno lovoriko.

Prvo priložnost na tekmi so imeli domači, v šesti minuti je Dejan Petrovič z roba kazenskega prostora meril mimo gola. Tri minute kasneje je Jan Andrejašič podal v kazenski prostor, a je le ogrel Luko Janžekoviča. V 11. minuti je Antonio Lukanović zadel za Olimpijo, a so sodniki njegov gol zaradi prepovedanega položaja razveljavili.

V 17. minuti je Nejc Vidmar ubranil dober strel Aljaža Ploja, pet minut kasneje se je na drugi strani moral izkazati Janžekovič, ko je nevarno v kazenski prostor iz kota podal Asmir Suljić.

Odločilni zadetek je dosegel Krajnc:

Sledili sta dve lepi priložnosti za Olimpijo. V 33. minuti je Suljić po protinapadu podal v kazenski prostor, Lukanović pa je streljal mimo desne vratnice. V 38. minuti je Oliver Kregar s kakšnih 18 metrov stresel prečko.

Tik pred odhodom na odmor med polčasoma pa so Kidričani prišli do zadetka. Strel Lucasa Maria Horvata je Vidmar s težavami odbil, vratar Olimpije in Jure Matjašič sta se borila za žogo, Alen Krajnc pa je odbito žogo spravil v gol.

V 55. minuti je imel priložnost za 2:0 Matjašič, Mirza Mujčić je v zadnjem trenutku odbil v kot. Lepo priložnost za izenačenje je imel v 61. minuti Marko Putinčanin, ki je prišel do strela z glavo, a je udaril čez gol.

V 75. minuti je Stefan Savić podal iz kota, rezervist Adam Jakupović je z glavo meril v Janžekoviča. V 76. minuti so domači oblegali gol Olimpije, a je obramba z Vidmarjem zdržala nalete. Igra se je nato umirila, gostujoči navijači pa so predsedniku kluba Milanu Mandariću namenili še vzklike "Milan, adijo."

Aluminij : Olimpija 1:0 (1:0) Športni park, sodniki: Šmajc, Brezar in Kalan. Strelec: 1:0 Krajnc (45.). Aluminij: Janžekovič, Ploj (od 78. Čermak), Petrovič, Horvat (od 92. Leko), Kontek, Krajnc, Marinšek, Muminović, Petek, Vrbanec, Matjašič (od 80. Flakus-Bosilj). Olimpija: Vidmar, Štiglec, Boakye, Mujčić, Andrejašič, Valenčič, Putinčanin (od 62. Jakupović), Suljić (od 46. Savić), Kregar, Lukanović (od 72. Kadrić), Kidrič. Rumeni kartoni: Hrovat, Petrovič; Štiglec, Lukanović.

Rdeči karton: /.