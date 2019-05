Uefa zavrnila prošnjo Arsenala

Pri Arsenalu, ki ga v sredo v Bakuju čaka finale evropske lige proti mestnemu tekmecu Chelseaju, pred tem dvobojem igralcev na ogrevanju ne bodo opremili z dresi svojega nogometaša Henrikha Mkhitaryana, poroča časnik Daily Mail. Pri Arsenalu so želeli s to potezo opozoriti na položaj Armenca, ki zaradi varnostnih skrbi ni pripotoval v Azerbajdžan.

Zaradi političnih napetosti med Azerbajdžanom in Armenijo so se pri Arsenalu odločili, da v Bakuju Mkhitaryan ne bo igral. Za to so se odločili po pogovoru z nogometašem in njegovo družino, čeprav sta krovna evropska zveza Uefa in politični vrh Azerbajdžana zatrdila, da lahko zagotovijo ustrezno varnost za nogometaša.

Pri Arsenalu so zato želeli na zaplet opozoriti na poseben način, saj bi vsi nogometaši na ogrevanju pred tekmo nosili drese s številko in imenom svojega soigralca. A Uefa je prošnjo za takšno akcijo zavrnila, sklicevala se je na svoje pravilo, ki ne dovoljuje nošenja oblačil, ki vsebujejo napise s "politično, rasistično ali versko vsebino".

