Turki veliki optimisti, navijači Olimpije kupili že sedem tisoč vstopnic

Malatyaspor danes piše zgodovino. Prvič, odkar nastopa, bo odigral tekmo v Evropi v gosteh, v klubskih almanahih pa bo ostalo za vse čase ovekovečeno, da se je to zgodilo prav v Stožicah. Turški klub je v Slovenijo pripotoval v sredo, opravil uradni trening, trener Sergen Yalcin pa ostaja prepričan, da so njegovi izbranci po 2:2 na prvi tekmi zmožni izločiti Olimpijo. Danes v Stožicah pričakujejo blizu deset tisoč gledalcev.

Prva tekma se je končala brez zmagovalca (2:2). Olimpija je dosegla prvi in zadnji gol na tekmi, imela še nekaj zrelih priložnosti, a se je dvoboj končal z remijem. Ljubljančanom za napredovanje zadošča že začetni rezultat 0:0, gostje pa morajo, če želijo razmišljati o preboju v 3. krog kvalifikacij za ligo Europa, doseči vsaj en zadetek.

Yalcin: Ne smemo biti pesimistični

Sergen Yalcin je nekdanji turški zvezdnik. Zaigral je za vse štiri najmočnejše turške klube. Foto: Reuters "Olimpija ni ekipa, ki je ne moremo premagati. Zaigrali bomo drugače kot prejšnji teden, ko smo si privoščili preveč napak. V nasprotju s prvo tekmo bomo v začetni enajsterici zamenjali tri ali štiri igralce. Želimo se uvrstiti v naslednji krog. Čeprav nam rezultat 2:2 na prvi tekmi ne ustreza najbolj, je to po mojem mnenju rezultat, ki nam vseeno omogoča napredovanje. Ne smemo biti pesimistični. Lahko premagamo Olimpijo in se vrnemo v Turčijo z zadovoljnimi obrazi," pred srečanjem, ki spada v klubsko zgodovino "tigrov z Vzhoda", razmišlja njihov trener Sergen Yalcin.

Še enkrat je ponovil, kako težavno je vstopiti v sezono, polno novincev, ki jih je treba predhodno uigrati. Turško prvenstvo se bo začelo šele čez dva tedna, do takrat pa pričakuje dvig forme. Navijačem "tigrov" obljublja že danes boljšo predstavo, kot so jo njegovi izbranci prikazali prejšnji četrtek v Malatyi. Da lahko računa na izjemne posameznike, dokazujejo pohvale iz ust trenerja Olimpije Safeta Hadžića, ki je to pred evropskim izpitom sezone v Ljubljani že večkrat poudaril.

Brkati turški trener ima ogromno izkušenj, kot nogometaš je igral za vse štiri največje turške klube, priljubljen je tudi kot strateg. V Ljubljani pričakuje ogromno tudi od nekdanjega reprezentanta Severne Makedonije Adisa Jahovića.

"Če bomo na igrišču pokazali tisto, kar zahteva od nas trener, bomo izločili Olimpijo," je poln optimizma izkušeni napadalec, ki ga je pred leti kratek čas na Reki vodil tudi zdajšnji slovenski selektor Matjaž Kek, na prvi tekmi pa je premagal Nejca Vidmarja s strelom z bele točke.

Prodanih že sedem tisoč vstopnic

Dvoboj se bo začel ob 20. uri, zanimanje zanj po dobrih rezultatih, še bolj pa všečnih predstavah Olimpije, ki vodi v Prvi ligi Telekom Slovenije, pa raste.

Navijači Olimpije so v nedeljo spodbujali zmaje v Ljudskem vrtu, danes pa jim bodo poskušali pomagati do evropskega napredovanja v Stožicah. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Do včeraj je za dvoboj pošlo sedem tisoč vstopnic, tako da se obeta večji obisk, kot je bil v nedeljo na večnem derbiju v Ljudskem vrtu med Mariborom in Olimpijo (0:0). Ker bo veliko vstopnic prodanih tudi na dan tekme, bo nogometaše Olimpije spremljalo na delu v tej sezoni rekordno število gledalcev, to pa je tisto, za kar si je Hadžić ves čas, odkar vodi zeleno-bele, najbolj prizadeval. Zagotovo bo to vplivalo na še boljšo voljo v domačem taboru.

Če bi zmaji danes ponovili rezultat iz Ljudskega vrta, bi podaljšali evropsko sezono. Danes bodo slovenske barve v kvalifikacijah za ligo Europa branile tudi Domžale.