Domžalčani po tednu počitka na Švedsko brez bele zastave #video

Domžale so uspešno začele svojo evropsko pot. V prvem krogu kvalifikacij so bile tako v gosteh kot na domačem igrišču boljše od malteškega Balzana, v drugem krogu pa se merijo s švedskim Malmöjem. Na prvem srečanju v domžalskem športnem parku so Domžale pokazale dobro predstavo, a se je obračun končal z ne preveč ugodnim izidom za slovenske predstavnike. Ekipi sta se razšli z izidom 2:2, zato bodo morali Domžalčani na Švedskem v vsakem primeru zadeti vsaj enkrat. Domžalčani so imeli za pripravo ves teden, saj je bila njihova tekma z Muro zaradi evropskih obveznosti prestavljena na september.

Simon Rožman pred povratno tekmo (video: Planet):

"Zelo sem zadovoljen s tem, kar smo opravili v preteklem tednu. Pri igralcih čutim neverjetno energijo. Teden smo izkoristili za počitek od napornega ritma tekem in potovanj, prav tako nimamo težav s poškodbami, saj so vsi fantje pripravljeni na igro. Pozornost smo usmerili na stil igre Malmöja, ki je povsem drugačen od našega. Potrebovali bomo tudi nekaj športne sreče. Nastopili bodo tisti nogometaši, ki jim bom v danem trenutku najbolj zaupal," je na novinarski konferenci pred odhodom na sever Evrope povedal trener Domžal Simon Rožman, ki verjame, da Domžalam lahko uspe veliki met.

"Na prvem medsebojnem obračunu smo igrali dobro, v kratkem času smo se prilagodili na njihovo igro, a se tekma ni končala z ugodnim izidom za nas. Po igri, ki sta jo prikazali obe ekipi, mislim, da rezultat ni bil realen, in to nas navdaja z optimizmom, da gremo na povratno srečanje izjemno motivirani, tudi taktično smo odlično pripravljeni. Še vedno pa mislim, da so nogometaši Malmöja veliki favoriti, igrali bodo pred domačimi gledalci, zagotovo nas čaka izjemna kulisa, v kateri moramo uživati. Mislim, da smo našli rešitve in bi lahko pripravili eno veliko presenečenje," je prepričan 36-letni nogometni strokovnjak.

Rezerve v obrambi

Na začetku sezone so Domžalčani neprepričljivi predvsem v obrambi, v prvi ligi so na dveh tekmah prejeli kar šest zadetkov in so po dveh krogih samo pri točki, v kvalifikacijah za drugo najmočnejše evropsko tekmovanje pa so na treh obračunih prejeli pet zadetkov. Da imajo v fazi obrambe še ogromno rezerv, se zaveda tudi eden izmed nosilcev igre Domžal Adam Gnezda Čerin. Zagotovo pa Domžalčanov na Švedskem ne čaka lahka naloga, saj je Mälmo po 18 krogih švedskega prvenstva pred vsemi zasledovalci.

Gnezda Čerin pred povratno tekmo:

"Nekaj rezerve imamo zagotovo še v obrambi, kar kažejo vsi goli, ki smo jih prejeli na dozdajšnjih tekmah. Mislim, da smo sposobni prikazati boljšo predstavo. Tudi v fazi napada imamo še veliko možnosti za napredek. Imeli smo že veliko priložnosti, za katere zdaj upamo, da jih bomo uresničili. Zagotovo bomo prihajali do priložnosti, zdaj pa je na nas, da to izkoristimo. Mislim, da ni razloga za skrb, in če bomo odigrali popolno tekmo, je vse mogoče," je prepričan Gnezda Čerin.

Navijaški pekel na Švedskem

Švedski nogometaši bodo imeli na povratni tekmi tudi ogromno podporo s tribun, saj stadion v Malmöju sprejeme kar 21 tisoč gledalcev. "Nervoze ni, ravno nasprotno, vsi komaj čakamo tekmo. Vemo, da smo za to delali vse leto, takšnih tekem ne igramo vsak dan. Res smo sproščeni in komaj čakamo tekmo. Tudi vzdušje na štadionu bo za nas nekaj novega, vem, da bomo uživali in pokazali vse, kar znamo. Vemo, kaj je naš cilj in kakšna naloga nas čaka. Na to smo pripravljeni in gremo samozavestno na Švedsko," je samozavestno dejal Gnezda Čerin, ki se je skupaj s soigralci zelo razveselil prostega konca tedna, ki so ga izkoristili za dodaten počitek.

Rožman o napakah v igri:

"Prosti konec tedna nam je prišel zelo prav. Mura nam je naredila uslugo, zdaj smo se spočili, zbrali energijo in se na Švedsko odpravljamo stoodstotni. Na prvi tekmi smo sicer zapravili nekaj priložnosti, ki bi nam dale bolj ugoden rezultat, kot smo ga dosegli, a ne smemo gledati nazaj. Vsem smo pokazali, da se lahko kosamo z njimi in da smo enakovredni, zato bo veliko odvisno tudi od nas in naše igre. Če bomo ponovili predstavo iz Domžal in ob tem še popravili nekaj stvari, lahko iztržimo dober rezultat," je še prepričan 20-letni vezni nogometaš.

