Agim Ibraimi se je spozabil, Uefa bi ga lahko hudo kaznovala #video

Stari znanec slovenskih zelenic Agim Ibraimi si je v torek privoščil veliko neumnost, zaradi katere bi ga lahko disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) hudo kaznovala. Makedonec s slovenskim potnim listom je v izdihljajih srečanja med Shkendijo in prvakom Luksemburga Dudelangom (1:1) izgubil živce, prišlo je do fizičnega stika s sodnikom.

Prvak Severne Makedonije Shkendija prihaja iz Tetova, večino priprav na sezono 2019/20 pa je opravil v Sloveniji. Zanj igrata dva znanca 1. SNL, Agim Ibraimi in Zeni Husmani. V evropsko sezono sta vstopila z visokimi cilji, nato pa doživela ekspresen izpad, ki ga je zaznamoval še incident nekdanjega zvezdnika Maribora. Ibraimi, 30-letni zvezni igralec, ki ima poleg makedonskega tudi slovenski potni list, je na gostovanju v Luksemburgu izgubil živce. Shkendija je izpadla proti prvaku Luksemburga Dudelangu (1:2 in 1:1), stresno tekmo pa končala z zgolj osmimi igralci.

Agim Ibraimi si je prislužil rdeči karton:

Rdeči karton so prejeli kar trije nogometaši, med njimi tudi Ibraimi, ki je bil v zadnjih sekundah srečanja tako nezadovoljen s sojenjem, da je "prislonil glavo" na čelo sodnika Iwana Griffitha in ga udaril. Delivec pravice iz Walesa, ki je le nekaj sekund pred tem pokazal rdeči karton Valjmirju Nafiuju, se ni obotavljal, ampak jeznemu Ibraimiju pokazal rdeči karton. To je nekdanjega nogometaša Olimpije, Nafte, Maribora in Domžal spravilo v še slabšo voljo, igrišče pa je po žolčnem negodovanju zapustil šele v spremstvu domačega nogometaša.

Kakšna bo kazen?

Pri Mariboru je igral do leta 2016. Foto: Urban Urbanc/Sportida Shkendija je tako doživela še drugo razočaranje v evropski sezoni. Najprej je v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izpadla proti estonskemu prvaku Nomme Kalju, nato pa morala priznati premoč še moštvu F91 Dudelange. Ibraimija bi lahko za omenjeni incident doletela huda kazen.

Evropska krovna zveza poskuša takšna dejanja izkoreniniti z nogometnih igrišč, zato bo izkušeni Makedonec, ki se je leta 2016 zapletel v odmevno afero s športnim direktorjem Maribora Zlatkom Zahovićem, najverjetneje primoran za dalj časa pozabiti na igranje evropskih tekem.