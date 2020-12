V živo: Dramatičen zadnji večer. Iličiću je uspelo! Bo tudi Handanoviću in Oblaku?

Atalanta se je ob svojem drugem nastopu v ligi prvakov še drugič uvrstila v izločilne dele, potem ko je danes z 1:0 premagala Ajax v Amsterdamu, kjer Josip Iličić ni dobil priložnosti za igro. Za nami je tudi tekma med PSG in turškim Basaksehirjem, ki je bila zaradi incidenta z domnevnim rasizmom prekinjena. Parižani so ob hat-tricku Neymarja zmagali s 5:1. Za osmino finala se pravkar potegujeta tudi Jan Oblak z Atletico Madridom in Samir Handanović z milanskim Interjem.

Atalanta se je lani ob debiju v ligi prvakov prebila vse do četrtfinala, letos pa v Evropi spet navdušuje in se je prebila v osmino finala. V zadnjem krogu je Atalanta v Amsterdamu potrebovala zgolj točko, na koncu pa dobila vse tri. Marsikdo je na tej tekmi pričakoval spektakel, saj ekipi spadata med najbolj učinkovitimi v Evropi, a dobil bolj malo dobrega nogometa.

Vložek je bil enostavno prevelik, tako da smo na koncu na stadionu Johana Cruyffa videli taktično bitko, ki so jo na koncu dobili Italijani. Za zmago je z novim golom ob koncu tekme poskrbel Kolumbijec Luis Muriel. Josip Iličić je pri Atalanti tekmo začel in tudi končal na klopi.

Na drugi tekmi skupine je danski Midtjylland po točki, s katero je v prejšnjem krogu presenetil tudi Liverpool, s katerim je remiziral z 1:1. Je bilo pa že pred to tekmo jasno, da so Liverpoolčani prvi, Danci pa zadnji v skupini D.

Se bo Samir Handanović prvič na svoji bogati nogometni poti uvrstil v izločilne dele lige prvakov? Foto: Getty Images

Napredovanje lovita tudi Oblak in Handanović

Danes so na ogromni preizkušnji številni nogometni velikani. Na nitki visita tudi usodi madridskih predstavnikov, Atletica in Reala. Kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak z rdeče-belimi, s katerimi mu gre odlično v španskem prvenstvu, veliko manj pa je prepričljiv v Evropi, gostuje v Salzburgu. Če bi Los Colchoneros doživeli poraz, bi padli na tretje mesto in nadaljevali sezono v ligi Europa. To bi bilo veliko razočaranje za Simeonejevo četo, ki je imela v Madridu veliko težav z rdečimi biki. Po hudem boju jih je premagala s 3:2. Slovenski vratar je seveda v začetni enajsterici Madridčanov.

V skupini B so v igri za napredovanje še vse štiri ekipe, tako da se obeta dramatičen večer. Evropski rekorder Real Madrid potrebuje za napredovanje vsaj točko, obenem pa Šahtar v Milanu ne sme presenetiti Interja. Če bi beli baletniki ugnali Borussio Mönchengladbach, bi uresničili cilj in se uvrstili med 16 najboljših. Nemce bi lahko po drugi strani v osmino finala popeljal celo poraz v Španiji, a bi morala Inter in Šahtar v tem primeru remizirati v Italiji.

Želja črno-modrih iz Milana, pri katerih nosi kapetanski trak Samir Handanović, je seveda zmaga nad ukrajinskimi prvaki. Če bi jo dočakali, bi jim lahko napredovanje preprečil le remi v Madridu. Italijanski mediji se bojijo, da bi Real in Borussia sklenila morebitni dogovor, saj bi neodločen rezultat v Španiji oba kluba popeljal v izločilni del, a iz obeh klubov odgovarjajo, da so to zgolj govorice in neupravičeni strahovi.

Ronaldo z Juventusom do podviga pri Messiju

V torek je bilo vse v znamenju obračuna dveh velikanov v Barceloni. Juventus je prvi medsebojni dvoboj v Torinu z Barcelono izgubil z 2:0, zato je morala za prvo mesto v skupini na Camp Nouu zmagati s tremi zadetki razlike. Stara dama je povedla že v 13. minuti, ko je enajstmetrovko izsilil Cristiano Ronaldo in jo tudi sam zanesljivo izvedel. Vodstvo stare dame je sedem minut kasneje povišal Weston McKennie, končni izid pa je v drugem polčasu prek še ene najstrožje kazni postavil Ronaldo. Lionel Messi in druščina sta se trudila, veliko poskušala, a se izkušeni Gianluigi Buffon ni dal premagati in se izkazal s kar sedmimi obrambami.

Barcelona je zapravila nemogoče in padla na drugo mesto. Foto: Reuters

Na drugi tekmi v skupini G sta se za evropsko pomlad pomerila slovenska nogometaša Benjamin Verbič in Miha Blažič. V Kijevu se je po koncu bolj smejalo Verbiču, ki je s soigralci z 1:0 ugnal Ferencvaroš in si zagotovil nastop v ligi Europi. Blažičevi so nastope v tej sezoni končali.

Kampl šokiral United, škandal v Parizu

V skupini H si je kot prvi Slovenec osmino finala lige prvakov zagotovil Kevin Kampl, ki je s svojimi rdečimi biki šokiral rdeče vrage iz Manchestra. Leipzig je v izločilne boje vodila le zmaga in to je nemški ekipi tudi uspelo. Vodili so že s 3:0, na koncu pa je United le ublažil poraz in se, potem ko mu je po štirih krogih kazalo, da bo celo prvi v skupini, moral preseliti v drugorazredno evropsko tekmovanje.

Kevin Kampl, ki je igral do 75. minute, je ponovno dokazal, kako pomemben je za ekipo Leipziga. Foto: Reuters

Na drugi tekmi skupine se je v Parizu zapletlo. PSG je gostil turški Basaksehir, že po 14 minutah pa je bila tekma prekinjena, potem ko je rezervno klop Turkov z domnevnimi rasističnimi opazkami razjezil četrti sodnik, ki naj bi ozmerjal pomočnika turške ekipe. Sprva je bila tekma prekinjena, potem pa so jo pri Uefi prestavili na sredo, ob tem pa pojasnili, da incident preiskujejo. Na igrišču potem ni bilo več zapletov, evropski podprvaki niso imeli težav in so zlahka odpravili turškega prvaka. V Parizu je odjeknila petarda, PSG je s "hat-trickom" Neymarja in dvema goloma Kyliana Mbappeja Turke odpihnil s 5:1 in osvojil prvo mesto v svoji skupini.

V skupini E je Chelsea kljub remiju proti Krasnodarju zadržal točko prednosti pred Sevillo, ki je premagala Rennes. Rusi bodo s petimi osvojenimi točkami evropsko pot nadaljevali v ligi Europa, Francozi pa se poslavljajo.

V skupinah F je z novo zmago prvo mesto le še potrdila Borussia Dortmund, drugo mesto pa si je po remiju proti Club Bruggeju zagotovil Lazio. Belgijci bodo evropsko pot nadaljevali v ligi Europa, Zenit maha v slovo.

Najboljši strelci lige prvakov: 6 - Erling Braut Haaland (Borussia D.), Alvaro Morata (Juventus), Marcus Rashford (Man Utd),

5 - Oliver Giroud (Chelsea), Ciro Immobile (Lazio), Alassane Plea (Borussia M.),

4 - Mergim Berisha (Salzburg), Bruno Fernandes (Man Utd), Diogo Jota (Liverpool), Romelu Lukaku (Inter), Youssef En Nesyri (Sevilla), Cristiano Ronaldo (Juventus)

...

1 - Josip Iličić (Atalanta)

Liga prvakov, skupinski del (6. krog):

Skupina A:

Sreda, 9. december:

Bayern München : Lokomotiv Moskva 0:0* (0:0)



Salzburg : Atletico Madrid 0:1* (0:1)

Hermoso 39.

Jan Oblak je v vratih Atletica.



*tekmi sta se začeli ob 21. uri.



Lestvica:

1. Bayern* 5 tekem – 13 točk

2. Atletico Madrid 5 – 6

3. Salzburg 5 – 4

4. Lokomotiv Moskva 5 – 3

Skupina B:

Sreda, 9. december:

Real Madrid : Borussia Mönchengladbach 2:0* (2:0)

Benzema 9., 32., Modrić 43.



Inter Milano : Šahtar Doneck 0:0* (0:0)

Samir Handanović je v vratih Interja.



*tekmi sta se začeli ob 21. uri.



Lestvica:

1. Borussia Mönchengladbach 5 – 8

2. Šahtar 5 – 7

3. Real Madrid 5 – 7

4. Inter 5 – 5

Skupina C:

Sreda, 9. december:

Manchester City : Marseille 0:0* (0:0)



Olympiakos : Porto 0:1* (0:1)

Otavio 10./11m



*tekmi sta se začeli ob 21. uri.



Lestvica:

1. Manchester City* 5 – 13

2. Porto* 5 – 10

3. Olympiakos 5 – 3

4. Marseille 5 – 3

Skupina D:

Sreda, 9. december:

Ajax Amsterdam : Atalanta 0:1 (0:0)

Muriel 85.; R.K.: Gravenberch 79./Ajax

Josip Iličić je tekmo presedel na klopi Atalante.



Midtjylland : Liverpool 1:1 (0:1)

Scholz 62./11m; Salah 1.



*-tekmi sta se začeli ob 18.55



Lestvica:

1. Liverpool* 6 – 13

2. Atalanta* 6 – 11

3. Ajax 6 – 7

4. Midtjylland 6 – 2

Skupina E:

Torek, 8. december:

Chelsea : Krasnodar 1:1 (1:1)

Jorginho 27./11-m; Cabella 24.



Rennes : Sevilla 1:3 (0:2)

Rutter 86./11-m; Kounde 32., El Nesyri 45.+2, 81.



Lestvica:

1. Chelsea* 6 – 14

2. Sevilla* 6 – 13

3. Krasnodar 6 – 5

4. Rennes 6 – 1

Skupina F:

Torek, 8. december:

Lazio : Club Brugge 2:2 (2:1)

Correa 12., Immobile 27./11-m; Vormer 15., Vanaken 76.; R.K.: Sobol 39./Brugge



Zenit St. Peterburg : Borussia Dortmund 1:2 (1:0)

Driussi 16.; Piszczek 68., Witsel 78.



Lestvica:

1. Borussia Dortmund* 6 – 13

2. Lazio* 6 – 10

3. Club Brugge 6 – 8

4. Zenit 6 – 1

Skupina G:

Torek, 8. december:

Dinamo Kijev : Ferencvaroš 1:0 (0:0)

Popov 60.

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) je igral do 86. minute.

Miha Blažič (Ferencvaroš) je igral vse srečanje in prejel rumeni karton.



Barcelona : Juventus 0:3 (0:2)

Ronaldo 13./11-m., 52./11-m, McKennie 20. Lestvica:

1. Juventus* 6 – 15

2. Barcelona* 6 – 15

3. Dinamo Kijev 6 – 4

4. Ferencvaroš 6 – 1 1. Juventus* 6 – 152. Barcelona* 6 – 153. Dinamo Kijev 6 – 44. Ferencvaroš 6 – 1

Skupina H: