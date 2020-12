Noro, kaj je napravil Francoz! Neymar zavil v črno Man Utd.

Nogometna sreda v ligi prvakov je ponudila najbolj zanimiv razplet v skupini H, kjer so pred zadnjim krogom Manchester United, PSG in RB Leipzig izenačeni na vrhu z devetimi točkami. Najprej so rdeči biki iz Nemčije v dramatični tekmi v Istanbulu premagali turškega prvaka s 4:3.

Kevin Kampl je odigral prvi polčas, nato pa po poročanju nemških medijev zaradi bolečin v mečni mišici ni nadaljeval dvoboja. Leipzig je dosegel zmagoviti zadetek prek mladega Norvežana Alexandra Soerlotha v sodnikovem podaljšku, gostiteljem pa ni pomagal niti izjemni trojček Irfana Cana Kahvecija. 25-letni turški reprezentant je dosegel vse tri gole po strelih z razdalje in s tem postal prvi strelec hat-tricka v ligi prvakov po Waynu Rooneju (2004), ki je vsakič zatresel mrežo po strelu izven kazenskega prostora.

Neymar je v 6. minuti popeljal PSG do vodstva na Old Traffordu, nato pa je v zadnjih minutah postavil še končni rezultat. Foto: Reuters

Sledil je napet obračun na Old Traffordu. Junak srečanja je postal dvakratni strelec Neymar. Brazilski zvezdnik je tako popeljal francoskega prvaka do drugega mesta v skupini. V ligi prvakov je na 64 tekmah do zdaj dosegel 38 zadetkov. Parižani bodo v zadnjem krogu gostili že odpisani Istanbul BB, Kamplov Leipzig pa bo pričakal rdeče vrage, ki so na Otoku ponižali nemškega predstavnika s kar 5:0.

United, ki je bil proti PSG nezadovoljen s sojenjem, saj je prepričan, da si Brazilec Fred ni zaslužil drugega rumenega kartona (le minuto po zadetku Marquinhosa za 2:1) potrebuje za napredovanje vsaj točko. Za najlepšo potezo na srečanju je poskrbel Urugvajec Edinson Cavani, a je njegov prefinjen lob zadel prečko, tako da je ostal izkušeni Urugvajec brez zadetka.

Francozinja se je vpisala v zgodovino, Borussia D. med 16

Stephanie Frappart si je prislužila pohvalo tudi Španca Alvara Morato, ki si s šestimi zadetki deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev lige prvakov. Foto: Reuters V skupinah E in G so bili vsi štirje potniki v osmino finala znani že pred 5. krogom. Slovenska reprezentanta Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) in Miha Blažič (Ferencvaroš) sta doživela prepričljiva poraza proti favoritoma, Barceloni in Juventusu. O tem, kdo bo tretji v skupini in si priigral nastop v 1/16 finala evropske lige, bosta odločala v medsebojnem dvoboju v zadnjem krogu.

Katalonci so na Madžarskem nastopili z močno oslabljeno zasedbo. Manjkal je tudi najboljši igralec Lionel Messi, a to Koemanovi četi ni preprečilo, da bi v Budimpešti vpisala novo zmago, s katero je zadržala stoodstotni izkupiček v Evropi. Miha Blažič je odigral vso tekmo. V Torinu je delila pravico Francozinja Stephanie Frappart. V zgodovino lige prvakov se je zapisala kot prva sodnica, ki so ji zaupali tako odgovorno nalogo na tekmi skupinskega dela. Med strelce se je vpisal tudi rekorder tekmovanja Cristiano Ronaldo, Benjamin Verbič pa je zapustil igrišče po 73 minutah.

Vedno manj neznank o potnikih v osmino finala je v skupini F, kjer je iz igre za napredovanje izpadel Zenit. Ruski prvak je ostal praznih rok v Bruggeu, tako da bi lahko belgijski prvak v zadnjem krogu še pokvaril načrte Laziu in se uvrstil v osmino finala. Po remiju v Dortmundu si je napredovanje že zagotovila Borussia Dortmund.

Neverjetni Giroud ponižal Sevillo

Za najbolj mogočen dosežek večera je v Sevilli poskrbel Olivier Giroud. 34-letni napadalec Chelseaja je dosegel vse štiri zadetke za modre, ki so ponižali Andaluzijce s 4:0 in si s tem zagotovili prvo mesto v skupini.

Olivier Giroud si bo za vse večne čase zapomnil 2. december 2020. Foto: Reuters

Giroud je na tekmi, ki se bo vpisala v zgodovino kot prva, na kateri je sistem VAR potekal iz 1800 km oddaljenega mesta (Nyon v Švici), blestel do te mere, da je najprej vpisal klasični hat-trick, saj je dosegel zadetke z levo nogo, desno nogo in glavo, piko na i pa je postavil še z zadetkom z bele točke, dosojenim prav po prekršku nad njim. Giroud je pri 34 letih in 63 dnevih postal najstarejši strelec hat-tricka v 28-letni zgodovini lige prvakov.

🔝 Oldest player to score a hat-trick in Champions League era ✅



⚽️⚽️⚽️⚽️ FOUR goals for Olivier Giroud in Seville!#UCL pic.twitter.com/8jNsLfOPHp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020

V zgodovini celotnega tekmovanja je bil starejši strelec trojčka le sloviti Madžar Ferenc Puškaš, ki je leta 1965 zadel trikrat pri dobrih 38 letih!

Atletico prekinil rekordni niz Bayerna, a ni bil srečen

Jana Oblaka je z bele točko premagal Thomas Müller. Foto: Reuters Atletico bi si s torkovo zmago nad Bayernom lahko že zagotovil nastop v osmini finala, a mu je to po uspešno izvedeni enajstmetrovki v 86. minuti tekme preprečil izkušeni Thomas Müller. Slovenski vratar v vratih Madridčanov Jan Oblak je sicer krenil v pravo smer, a strel Nemca z bele točke je bil preveč natančen. Bavarci so le še potrdili prvo mesto v skupini A, Atletico pa bo v zadnjem krogu branil dve točki prednosti pred Salzburgom, ki je v Moskvi ugnal Lokomotivo in se ponovno vmešal v boj za izločilne boje. Bayern, ki je v Madridu nastopil z oslabljeno postavo, je prekinil rekordni niz 16 zaporednih zmag v ligi prvakov.

V skupini B se je zdelo praktično že vse odločeno, a po porazu Reala v Kijevu proti Šahtarju (0:2) in zmagi Interja v Mönchengladbachu (3:2) je pred sklepnim krogom še vse odprto. Med živimi so presenetljivo ostali tudi Samir Handanović in Milančani, ki so bili po dveh porazih proti Realu praktično že v izgubljenem položaju. Nemci so edini, ki ne morejo več pasti na zadnje, četrto mesto, kar pomeni, da bodo tudi v najbolj črnem scenariju evropsko pot nadaljevali v ligi Europa.

Real Madrid je v mizerni formi. V zadnjih petih tekmah je trikrat izgubil. Foto: Reuters

V skupini C je s točko na Portugalskem prvo mesto potrdil Manchester City, napredovanja v osmino finala pa se je razveselil tudi Porto. V obračunu z repa lestvice je Marseille po preobratu premagal Olympiakos in vendarle prekinil negativni rekord 13 zaporednih porazov v ligi prvakov.

V torek se je igralo še v skupini D. Liverpool si je po zmagi na Anfieldu proti Ajaxu (1:0) že zagotovil prvo mesto v skupini, Atalanta Josipa Iličića, ki je v igro vstopil ob polčasu, pa bo po remiju z Midtjyllandom (1:1) v zadnjem krogu v Amsterdamu branila točko prednosti proti nizozemskemu prvaku. Danci se bodo po skupinskem delu poslovili od Evrope.

Najboljši strelci lige prvakov: 6 - Olivier Giroud (Chelsea), Erling Braut Haaland (Borussia D.), Alvaro Morata (Juventus), Marcus Rashford (Man Utd),

5 - Alassane Plea (Borussia M.),

4 - Mergim Berisha (Salzburg), Diogo Jota (Liverpool), Romelu Lukaku (Inter),

...

1 - Josip Iličić (Atalanta)

Liga prvakov, skupinski del (5. krog):

Skupina A:

Torek, 1. december:

Lokomotiva Moskva : Salzburg 1:3 (0:2)

Mirančuk 79.; Berisha 28., 41., Adeyemi 81.



Atletico Madrid : Bayern München 1:1 (1:0)

Joao Felix 26.; Müller 86./11-m

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



Lestvica:

1. Bayern* 5 tekem – 13 točk

2. Atletico Madrid 5 – 6

3. Salzburg 5 – 4

4. Lokomotiva Moskva 5 – 3

Skupina B:

Torek, 1. december:

Šahtar Doneck : Real Madrid 2:0 (0:0)

Dentinho 57., Solomon 83.



Borussia Mönchengladbach : Inter 2:3 (1:1)

Plea 45.+1, 76..; Darmian 17., Lukaku 64., 73.

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo.



Lestvica:

1. Borussia Mönchengladbach 5 – 8

2. Šahtar 5 – 7

3. Real Madrid 5 – 7

4. Inter 5 – 5

Skupina C:

Torek, 1. december:

Porto : Manchester City 0:0 (0:0)



Marseille : Olympiakos 2:1 (0:1)

Payet 55./11-m, 75./11-m; Camara 33.



Lestvica:

1. Manchester City* 5 – 13

2. Porto* 5 – 10

3. Olympiakos 5 – 3

4. Marseille 5 – 3

Skupina D:

Torek, 1. december:

Atalanta : Midtjylland 1:1 (0:1)

Romero 79.; Scholz 13.

Josip Iličić (Atalanta) je v igro vstopil v 46. minuti.



Liverpool : Ajax 1:0 (0:0)

Jones 58.



Lestvica:

1. Liverpool* 5 – 12

2. Atalanta 5 – 8

3. Ajax 5 – 7

4. Midtjylland 5 – 1

Skupina E:

Sreda, 2. december:

Krasnodar : Rennes 1:0 (0:0)

Berg 71.



Sevilla : Chelsea 0:4 (0:1)

Giroud 8., 54., 74., 83./11-m



Lestvica:

1. Chelsea* 5 – 13

2. Sevilla* 5 – 10

3. Krasnodar 5 – 4

4. Rennes 5 – 1

Skupina F:

Sreda, 2. december:

Borussia Dortmund : Lazio 1:1 (1:0)

Guerreiro 43.; Immobile 67./11-m



Club Brugge : Zenit 3:0 (1:0)

De Ketelaere 33., Vanaken 58./11-m, Lang 73.



Lestvica:

1. Borussia Dortmund* 5 – 10

2. Lazio 5 – 9

3. Club Brugge 5 – 7

4. Zenit 5 – 1

Skupina G:

Sreda, 2. december:

Ferencvaroš : Barcelona 0:3 (0:3)

Griezmann 14., Braithwaite 21., Dembele 28./11-m

Miha Blažič (Ferencvaroš) je odigral vso tekmo.



Juventus : Dinamo Kijev 3:0 (1:0)

Chiesa 21., Ronaldo 57., Morata 66.

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) je odigral 73 minut. Lestvica:

1. Barcelona* 5 – 15

2. Juventus* 5 – 12

3. Dinamo Kijev 5 – 1

Skupina H:

Sreda, 2. december:

Istanbul Basaksehir : RB Leipzig 3:4 (1:2)

Kahveci 45.+3, 72., 85.; Poulsen 30., Mukiele 43., Olmo 66., Soerloth 90.+2

Kevin Kampl (RB Leipzig) je odigral uvodnih 45 minut.



Manchester United : PSG 1:3 (1:1)

Rashford 32.; Neymar 6., 90., Marquinhos 69.; R.K.: Fred 70./Man Utd



Lestvica:

1. Manchester United 5 – 9

2. PSG 5 – 9

3. RB Leipzig 5 – 9

4. Istanbul Basaksehir 5 – 3



*že v izločilnih bojih