Liverpool v skrbeh, Handanović navija za Barcelono

Najboljše evropske klube čaka zadnji krog skupinskega dela lige prvakov, po katerem bodo znani še štirje zadnji udeleženci osmine finala. Napredovanje si je od slovenskih udeležencev tekmovanja že zagotovil Jan Oblak (Atletico), Samir Handanović (Inter) pa bo še trepetal za usodo milanskega velikana. Oba slovenska vratarja bosta na delu v torek, ko bo največje pozornosti deležen spopad Liverpoola in Napolija, v sredo pa si bo moskovski CSKA reševal kožo pri branilcu naslova Realu.

Torek v ligi prvakov prinaša razburljivo dogajanje zlasti v skupini C, kjer bo brez napredovanje ostal eden izmed evropskih velikanov. Aktualni podprvak Liverpool si je zagrenil življenje, saj nujno potrebuje zmago nad Napolijem, ki bo držal pesti za Crveno zvezdo. Če bi srbski prvak presenetil Parižane, za katere naj bi nastopil tudi povratnik Neymar, bi pomagal tako Liverpoolu kot Napoliju.

Kombinacij je kar nekaj, ni izključena niti možnost, da bi na koncu o dveh vstopnicah za osmino finala odločal trikotnik med klubi z devetimi osvojenimi točkami, kjer bi se najbolj smejalo Liverpoolu, najmanj pa privržencem Napolija. Motiva ne manjka niti Beograjčanom, saj bi z zmago ob neuspehu Liverpoola osvojili tretje mesto in nadaljevali sezono spomladi v ligi Europa. Dvoboj na Anfieldu bo sodil Damir Skomina.

Handanović lovi drugo, Oblak želi zadržati prvo mesto

Jan Oblak je v zadnjem evropskem nastopu ohranil mrežo nedotaknjeno proti Monacu. Foto: Reuters V skupini B bo Samir Handanović z Interjem skušal v Milanu preskočiti nizozemsko oviro (PSV Eindhoven), hkrati pa upati, da Tottenham na Camp Nouu ne premaga Barcelone. V tem primeru bi Inter osvojil drugo mesto in napredoval, na njegovo žalost pa so si Katalonci že zagotovili prvo mesto, tako da bi lahko na dvoboju z Londončani spočili kar nekaj prvokategornikov.

Drugi slovenski vratar, ki bo v ligi prvakov branil v torek, je Jan Oblak. V zadnjem krogu namerava ubraniti dve točke prednosti pred Borussio Dortmund in s tem kljub visokemu porazu v Nemčiji (0:4) končati skupinski del na prvem mestu. Rdeče-beli iz španske prestolnice bodo gostili Club Brugge.

Slovenski najstnik pri evropskih prvakih

V sredo bo izmed klubov s slovenskimi legionarji dejaven moskovski CSKA. Ruski podprvak bo gostoval pri evropskem prvaku Realu, ki so ga Jaka Bijol, Nikola Vlašić in druščina v tej sezoni že premagali. Če bi presenetili bele baletnike tudi v gosteh in v zadnjem krogu osvojili več točk kot Viktoria doma proti Romi, bi Bijol spomladi nadaljeval evropsko sezono v ligi Europa.

Jaka Bijol bo v sredo gostoval na štadionu Santiago Bernabeu, kjer je v soboto potekal južnoameriški superklasični spopad. Foto: Getty Images

V skupini F bo Šahtar v Ukrajini lovil domačo zmago nad Lyonom, s katero bi se uvrstil med 16 najboljših. To je edina skupina, v kateri se bo iskal udeleženec osmine finala v sredinem terminu.

Najboljši strelci lige prvakov: 6 – Lewandowski (Bayern), Messi (Barcelona)

5 – Džeko (Roma)

4 – Dybala (Juventus), Griezmann (Atletico), Kane (Tottenham), Kramarić (Hoffenheim), Marega (Porto), Neymar (PSG)

…

Kdo si je že zagotovil napredovanje (12)? Ajax Amsterdam, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Manchester United, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke

Liga prvakov, skupinski del (6. krog):