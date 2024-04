Kapitalski trgi v letu 2024: v 77 trgovalnih dneh do več kot devet odstotkov donosa

Leto 2024 je leto, ko bo 47 odstotkov svetovne populacije sodelovalo na volitvah. V prihodnjih mesecih se bodo zvrstile volitve v Indiji in volitve v Evropskem parlamentu, na ameriški kapitalski trg pa imajo največji vpliv ameriške predsedniške volitve. Skoraj stoletna statistika (od leta 1928 do 2023) ameriškega kapitalskega trga, ki predstavlja 60 odstotkov globalnega delniškega trga, kaže, da je volilno leto v ZDA, to je četrto leto predsedniškega mandata, lepo donosno leto. Še posebej, ko v predsedniški palači sedi demokrat. Ali bo tako tudi leto 2024?

77 je zmagovalna številka, ki jo imamo Slovenci zelo radi, ko se gibljemo po košarkarskem parketu. V letu 2024 je na 23. april za nami 77 trgovalnih dni, ki so vlagateljem na kapitalske trge prinesli lepe donose. Ameriški delniški indeks S&P je od začetka januarja do 22. aprila, merjeno v evrih, dosegel 9,61-odstotni skupni donos. Bil bi še višji, če ne bi tehnološke delnice veličastnih sedem (The Magnificent Seven) v drugem tednu aprila zabeležile več kot 8-odstotni padec, ki je vplival tudi na popravek indeksa S&P 500 za 5,6 odstotka. Gre za tehnološka podjetja Tesla, Nvidia, Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft in Alphabet.

Ali si lahko na podlagi statistike predsedniškega cikla obetamo pozitivne donose tudi v letošnjem letu? O tem se bomo pogovarjali z Alešem Lokarjem, letošnjim dobitnikom priznanja naj upravljavec premoženja v Sloveniji na finančnem webinarju Zmagovalna strategija za kapitalske trge v letu 2024.

Ameriški predsedniški cikel se konča s četrtim letom, ki je tudi volilno leto za naslednji mandat. Povprečna donosnost četrtega leta predsedniškega mandata, izračunana iz podatkov od leta 1928 do 2023, je 5,5 odstotka. Pri tem je povprečen donos v zadnjih stotih letih, ko je predsednik demokrat, še višji. Dejstvo je, da so demokrati bolj nagnjeni k trošenju in na to se ekonomija in kapitalski trg odzivata s pričakovanjem višjih prihodkov in višjih dobičkov, kar pozitivno vpliva na višino tržne vrednosti delnic.

A vpliv na kapitalske trge imajo tudi drugi dejavniki.

Stopnja inflacije se ne znižuje po pričakovanjih in s tem povezano se pričakovana znižanja obrestnih mer odmikajo v prihodnost.

Geopolitične napetosti. Geopolitične krize imajo kratkoročen vpliv na trge, a v daljšem obdobju se njihov vpliv razvodeni.

Umetna inteligenca, rast kupne moči trgov v razvoju, kot je Indija, biomedicina in drugi ekonomski trendi so tisti, ki diktirajo pričakovanja vlagateljev in smer trgov v prihodnosti.

Za nami je šest mesecev sanjske premočrtne rasti na globalnih kapitalskih trgih. Od januarja do sredine aprila so bili vlagatelji v delniške naložbe nagrajeni z več kot devetodstotnim donosom. Sredi aprila so se delnice tehnoloških velikanov zamajale in ponovno se je pozornost preusmerila v delnice surovin, energije, industrije in financ.

Za kapitalske trge je značilna kratkoročna volatilnost: na tržno ceno delnic vplivajo pričakovanja vlagateljev v prihodnosti, ki so odvisna od različnih geopolitičnih, makro- in mikrodogajanj. Vsi naložbeni razredi so izpostavljeni volatilnosti, zato sta za investitorje pomembni dve načeli: načelo diverzifikacije oziroma razpršenosti naložb in načelo dolgoročnosti. Marsikdo bo presenečen, ko bo prebral, da je kljub kratkoročnim nihanjem zgodovinski dolgoročni povprečni letni donos na kapitalskih trgih 6,5-odstoten po inflaciji.

Donosi na globalnih delniških trgih vedno znova kažejo, da biti preveč konservativen in se držati bančnih vlog ni najbolj optimalna izbira za finančno premoženje posameznika. A kljub temu imamo Slovenci 26,38 milijarde evrov svojih prihrankov na računih pri bankah in samo 5,3 milijarde evrov v vzajemnih skladih.

Katera strategija je zmagovalna strategija za upravljanje osebnih financ na kapitalskih trgih v letu 2024?

Aleš Lokar je vodja upraviteljskega tima za podsklade Generali Krovnega sklada: Generali Galileo, Generali Globalni in Generali Rastko, v skupni vrednosti 225 milijonov evrov sredstev. Aprila 2024 je bil na 14. podelitvi nagrad za naj upravljavca premoženja v Sloveniji, ki ga izvaja Revija in portal Moje finance, vodilni medij za upravljanje osebnih financ, prepoznan kot najboljši upravljavec premoženja v Sloveniji. Aleš Lokar je nagrado za naj upravljavca premoženja prejel že leta 2017.

Indeks S&P 500 (Indeks Standard & Poor's 500) je s tržno kapitalizacijo tehtan borzni indeks 500 vodilnih javnih delniških družb v ZDA. Vključuje predstavnike različnih sektorjev in je zasnovan tako, da ponazarja uspešnost celotnega ameriškega delniškega trga. Mnogi vlagatelji menijo, da je to najboljši pokazatelj ameriškega borznega trga.

