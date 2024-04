Šok za novega trenerja Udineseja in nepopisna sreča za Romo

Nogometaši Udineseja in Rome so dokončali prekinjen dvoboj 32. kroga serie A. Ta je bil pred poldrugim tednom zaradi poškodbe Evana Ndicke prekinjen po 73 minutah pri rezultatu 1:1. Pri tem bi skoraj tudi ostalo, a je nato Bryan Cristante po podaji Paula Dybale v izdihljajih sodniškega podaljška popeljal goste iz Rima do pomembne zmage v boju za ligo prvakov (2:1).