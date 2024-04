Potem ko je sodnik nedeljsko tekmo 32. kroga italijanskega nogometnega prvenstva med Udinesejem in Romo (1:1) prekinil, ko se je v 72. minuti na igrišču v Vidmu zgrudil nogometaš Ndicka, je s 24-letnikom vse v redu. Pri Romi so preko družbenega omrežja X že sinoči zapisali, da je cela ekipa odšla v bolnišnico na obisk k Ndicki: "Evan se počuti bolje in je dobre volje. Ostal bo v bolnišnici na nadaljnjih opazovanjih. Forza Evan!"

The squad went to visit Ndicka at the hospital.



Evan is feeling better and is in good spirits. He will remain in the hospital for further observations.



Forza Evan! 💪#ASRoma pic.twitter.com/iHWueyJ6Ip