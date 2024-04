Neprijetni prizori v Vidmu, tekma predčasno končana #video

Srečanje med Udinesejem in Romo se je predčasno končalo pri rezultatu 1:1, potem ko je na zelenici obležal član gostov Ewan Ndicka. V Franciji rojeni nogometaš, ki igra za Slonokoščeno obalo, se je sesedel in držal za prsni koš, z igrišča pa so ga odnesli na nosilih. Tekmo so sicer za kratek čas nadaljevali, čez nekaj minut pa so jo predčasno končali.

Srečanje med Udinesejem in Romo se je končalo predčasno. V 72. minuti je gledalcem zastal dih, na zelenici se je sesedel branilec Rome Ewan Ndicka. Štiriindvajsetletnik se je ob tem držal za prsni koš, zdravstveno osebje ga je odneslo z zelenice, medtem ko so ga nosili z igrišča, je bil pri zavesti.

Ewan Ndicka se je takole sesedel na zelenico:

BREAKING: Italy's Serie A team AS Roma player N'Dicka goes down holding his chest off the ball and is stretchered off the football pitch.



Match suspended. pic.twitter.com/KIoVhJQJ3a — Robin Monotti (@robinmonotti) April 14, 2024

Srečanje so sprva nadaljevali, a kaj hitro po nadaljevanju je gostujoči strateg Daniele De Rossi odšel z roba igrišča. Po povratku je sledilo večminutno pogovarjanje, po približno desetih minutah pa so tekmo vendarle predčasno končali pri izidu 1:1.

Kako resno je stanje nesrečnega Ndickaja, še ni jasno. Nekateri italijanski mediji poročajo, da so ga nemudoma prepeljali v bolnišnico s policijskim spremstvom, potem ko so rezultate EKG-ja, opravljenega na stadionu, ocenili kot "zaskrbljujoče". Ob prevozu v bolnišnico je bil pri zavesti, so zapisali pri klubu iz Rima.

A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, #UdineseRoma è stata sospesa.



Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.



Forza Evan, siamo tutti con te! 💪#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024

Kdaj se bo vrnil Sandi Lovrić? Je Sandi Lovrić po poškodbi desne stegenske mišice že sklenil klubsko sezono? Foto: Guliverimage Udineseju, za katerega je Jaka Bijol igral od prve minute, še naprej ne more pomagati slovenski reprezentant Sandi Lovrić, ki si je poškodoval stegensko mišico. Videmski klub je v četrtek potrdil, da je poškodba 33-kratnega slovenskega reprezentanta hujše narave. Tako bo moral okrevati kar nekaj časa. Pri Udineseju še niso postregli z natančnejšim podatkom, kako dolgo bo odsoten, v neformalnih debatah pa se razpreda med štirimi in šestimi tedni. To bi lahko pomenilo, da je 25-letni nogometaš, rojen v Avstriji, ki je pred nekaj leti prejel slovenski potni list in okrepil konkurenco v Kekovi četi, kar se tiče zveznih igralcev, že končal sezono. Poraja se vprašanje, ali bo nared za glavni reprezentančni cilj desetletja, Euro 2024 v Nemčiji. Priprave na evropsko prvenstvo se bodo na Gorenjskem začele 22. maja, nato čakata Slovenijo dve pripravljalni tekmi (Armenija in Bolgarija), 16. junija pa že prvi vrhunec, obračun z Dansko v Stuttgartu. Več bo torej znanega, ko bo Udinese postregel s konkretnejšo oceno o tem, kako dolgo bo trajalo okrevanje Lovrića.

Inter drvi proti naslovu

V Italiji je sicer bolj ali manj že znan nov prvak. Interju lahko osvojitev scudetta prepreči le še čudež. Črno-modri bodo zvečer gostili Cagliari, prednost pred Milanom, ki je zgolj remiziral pri moštvu z dna lestvice Sassuolu, pa bi lahko povečal na 16 točk.

Inter drvi proti naslovu prvaka. Foto: Reuters

Tretjeuvrščeni Juventus je v soboto gostoval pri mestnem tekmecu Torinu, tekma pa se je končala z remijem brez golov.

Bologni se nasmiha velik uspeh

Četrtouvrščena Bologna, ki je pred največjim uspehom v tem stoletju, saj se ji nasmiha vozovnica za ligo prvakov, bo čez teden dni gostila Monzo. Atalanta, ki je v četrtek presenetila v gosteh Liverpool in na Anfieldu zmagala kar s 3:0, bo v ponedeljek gostila Verono. V uvodnem dejanju 32. kroga je Lazio v petek zvečer s 4:1 premagal Salernitano, ki je z eno nogo že v drugi ligi.

Italijansko prvenstvo, 32. krog:

Petek, 12. april:

Sobota, 13. april:

Nedelja, 14. april:

Ponedeljek, 15. april:

Lestvica: