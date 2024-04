V slačilnici in na ulicah slavje do mrtvega #video

Nogometaši Interja iz Milana so v ponedeljek zvečer dvajsetič osvojili naslov italijanskega prvaka. In to že pet tekem pred koncem prvenstva. Uspelo pa jim je na najslajši mogoč način, z zmago nad mestnim tekmecem AC Milanom. Dobili so ga z 2:1. Slavje v slačilnici je bilo tako precej noro! Poglejte v zgornjem videu.

Na tisoče navijačev Interja je pozno v noč slavilo 20. italijansko zvezdnico. Foto: Reuters

V Milanu sredi noči Foto: Reuters Derby della Madonnina je sploh prvič odločil prvaka in scudetto so znali proslaviti tudi navijači Interja. Na milanskih trgih in ulicah se je rajalo dolgo v noč (te nore prizore poglejte v spodnjem videu). "Sem lastnik sezonske vstopnice tekem Interja od leta 1975, tako da sem veliko videl. Ta večer bo ostal za vedno v mislih in srcih navijačev. Da osvojiš 20. naslov prvaka na domači tekmi, je nekaj neopisljivega," je v izjavi za Reuters povedal navijač Interja Fabio Donatone. Njegovi ljubljenci imajo neulovljivih 17 točk prednosti. Na 33 tekmah so nogometaši Interja zabili kar 79 golov in jih prejeli samo 18. Izgubili so samo enkrat.