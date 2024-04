Nori prizori iz Baskije, Bilbao počastil svoje junake #video

Foto: Reuters Na 24. špansko pokalno lovoriko so v Baskiji, v Bilbau čakali kar 40 let (izgubili so prejšnjih šest finalnih tekem). V soboto so po streljanju enajstmetrovk v velikem finalu premagali Mallorco. Odtlej se zabava še ni končala.

Vrhunec je doživela ta četrtek, ko so pripravili veličastno parado v tem baskovskem pristaniškem mestu. Nogometaše in štab so po pristanišču in po reki Nervion prevažali kar z baržo (s plovilom s ploščatim dnom, ki se ga običajno uporablja za prevoz tovora po rekah). Prizori iz Bilbaa so res osupljivi. Te posnetke morate pogledati!

Nogometaše so "naložili" kar na tako imenovano baržo. Foto: Reuters

Na nabrežju reke pa nepregledna množica. Foto: Reuters