Skomina sodi Oblaku prvič po petih letih

V uvodnem dejanju torkovega sporeda bo Barcelona že ob 18.55 gostila praško Slavio, ki je pred dvema tednoma namučila Katalonce, Lionel Messi pa je pisal zgodovino. Zaradi poškodbe mečne mišice je vprašljiv nastop Luisa Suareza.

Pet minut pred 19. uro se bosta spopadla tudi Zenit in RB Leipzig. Rdeči biki so v fantastični formi. V pokalu so ponižali Wolfsburg s 6:1, konec tedna pa v prvenstvu izdatno napolnili mrežo Mainza (8:0) in poskrbeli za klubski rekord v bundesligi. Za dvoboj v ruskem velemestu, kjer je v soboto Jaka Bijol na ruskem derbiju v dresu CSKA prejel rdeči karton, bo kandidiral tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl.

Handanović na kultnem stadionu

Samir Handanović bo gostoval pri nemškem velikanu v Porurju. Foto: Reuters V torek čaka zelo pomembna tekma milanskega Interja. Italijanski velikan bo s kapetanom Samirjem Handanovićem gostoval na kultnem Westfalnu v Dortmundu. Če bi ostal neporažen, bi si izdatno povečal možnosti za napredovanje med 16 najboljših, saj je v prejšnjem krogu na San Siru ugnal rumeno-črne (1:0).

Evropski prvak Liverpool, ki je v angleškem prvenstvu še neporažen, pred branilcem naslova Manchester Cityjem pa ima pred nedeljskim superderbijem kar šest točk prednosti, je v torek velik favorit na Anfieldu.

V goste prihaja belgijski prvak Genk, v drugem srečanju skupine E pa bo pri Napoliju igral RB Salzburg, za katerega igra tudi najboljši strelec tekmovanja, 19-letni Norvežan Erling Braut Haland. Če bo Napoli ugnal avstrijskega prvaka, Genk pa ne bo osvojil točke v Angliji, si bo italijanski podprvak že prislužil zvezdico, saj si bo tudi matematično zagotovil napredovanje med najboljših 16.

Za poslastico večera bosta v Londonu poskrbela Chelsea in Ajax, ki v tej sezoni ne skrivata visokih ciljev.

Iličić rešuje evropsko sezono, Stojanović po senzacijo

Josip Iličić je v prejšnjem krogu z Atalanto doživel hud poraz na Otoku (1:5). Foto: Getty Images V sredo se obeta več slovenskih nastopov. V Zagrebu bo stadion Maksimir pokal po šivih, saj se hrvaškemu prvaku ponuja zgodovinska priložnost. Če bi Petar Stojanović in druščina tudi doma prekrižali načrte Šahtarju (v prejšnjem krogu je remiziral v Donecku z 2:2), bi se utrdili na drugem mestu, misel o evropski pomladi pa bi bila vse bolj realna.

Če bi Dinamo zmagal, Atalanta Josipa Iličića pa ostala praznih rok na San Siru proti Manchester Cityju, bi si Dinamo že zagotovil najmanj tretje mesto! Iličić želi po nedeljskem razočaranju, ko je prejel rdeči karton proti Cagliariju, popraviti vtis in dokazati, da zmore osvajati točke tudi med evropsko elito. Angleški prvak, ki ga vodi Josep Guardiola, si lahko z zmago v Italiji že zagotovi napredovanje v osmino finala.

Skomina sodi Škofjeločanu v Nemčiji

Damir Skomina bo sodil na dvoboju v Leverkusnu. Foto: Reuters V skupini D se bosta udarila Bayer Leverkusen in Atletico Madrid. Slovenski čuvaj mreže Jan Oblak bo poskušal ostati, podobno kot v prejšnjem krogu, nepremagan, na dvoboju v Nemčiji pa bo sodil njegov rojak Damir Skomina, tako da se ob zvokih himne lige prvakov obeta zanimivo druženje Slovencev. Skomina je nazadnje sodil Oblaku pred petimi leti in pol v četrtfinalu lige Europa, ko sta Benfica in Tottenham remizirala (2:2).

Juventus bo nastopal v Moskvi pri ruskem prvaku Lokomotivu, Portugalec Cristiano Ronaldo pa bo poskušal še popraviti absolutni strelski rekord tekmovanja. Tako Juventus kot tudi Atletico bi si lahko v sredo ob pozitivnih rezultatih že zagotovila napredovanje.

PSG, ki še vedno ne more računati na poškodovanega Neymarja, in Real Madrid, ki je z visoko zmago v španskem prvenstvu nakazal boljše čase, bosta poskušala upravičiti vlogo favoritov v skupini A. Parižanom se nasmiha zvezdica za napredovanje, beli baletniki pa bodo morali na zvezdico še malce počakati.

Lahko Crvena zvezda s pomočjo bučnih navijačev po Liverpoolu (2018) v Beogradu preseneti še enega angleškega velikana? Foto: Reuters

Srbski prvak Crvena zvezda ima eno od zadnjih priložnosti, da se resneje vmeša v boj za napredovanje v osmino finala lige prvakov. V Beograd prihaja evropski podprvak Tottenham, ki se pobira po slabem začetku sezone, Iz Srbije se namerava vrniti bogatejši za tri točke. V Londonu je z lahkoto opravil z rdeče-belimi, v opozorilo pa mu je lahko prigoda Liverpoola, ki je v prejšnji šampionski sezoni sredi beograjskega kotla doživel boleč poraz (0:2).

V skupini B se bo prvič predstavil nemški velikan Bayern brez trenerja Nika Kovača, ki so ga slabši rezultati v zadnjih tednih, pika na i je bil visok poraz proti Eintrachtu iz Frankfurta (1:5), stali odgovorni položaj na Bavarskem. Začasni strateg Bayerna je Hans-Dieter Flick, v ligi prvakov pa bo debitiral proti Olympiakosu. Če bo ugnal Grke, Crvena zvezda pa ne bo premagala Londončanov, bo Bayern že napredoval.