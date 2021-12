To bo še vroče in kruto! Nihče si ne želi Messija.

Danes bodo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu malce po 12. uri zaplesale dragocene kroglice. Potekal bo žreb osmine finala lige prvakov, na katerem ne bo manjkalo velikanov. V igri za evropsko krono ostajajo tudi trije slovenski legionarji, Jan Oblak (Atletico), Samir Handanović (Inter) in Benjamin Šeško (Salzburg). Prav vsi so s svojimi klubi nenosilci, podobno pa velja tudi za Messijev PSG in branilca naslova Chelsea, kar pomeni, da bo nekoga izmed nosilcev, zmagovalcev skupin, doletel izjemno neugoden žreb!

Pred žrebom osmine finala: Nosilci: Ajax (Niz), Bayern (Nem), Juventus (Ita), Lille (Fra), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Manchester United (Ang), Real Madrid (Špa) Nenosilci: Atletico Madrid (Špa – Jan Oblak), Benfica (Por), Chelsea (Ang), Inter Milano (Ita – Samir Handanović), PSG (Fra), Salzburg (Avt – Benjamin Šeško), Sporting Lizbona (Por), Villarreal (Špa)

Današnji žreb bi lahko postregel z zelo atraktivnimi pari. Nosilce, ki bodo deležni privilegijev na povratnih tekmah, saj bodo potekale na njihovem stadionu, skrbijo imena številnih morebitnih tekmecev s seznama nenosilcev. Med ekipami, ki so v skupinskem delu zasedle drugo mesto, je ogromno velikanov.

Manchester City je v skupini lige prvakov prehitel PSG in si pred žrebom prislužil status nosilca. Foto: Guliverimage

Vsi se želijo najbolj izogniti bogatemu PSG, ki s svojim atomskim napadom Messi – Neymar – Mbappe spada med največje favorite za osvojitev evropskega naslova, veliko nevarnost bi predstavljali tudi branilec naslova Chelsea, Oblakov Atletico Madrid, Handanovićev Inter in še kdo … Ni kaj, obeta se ogromno derbijev.

Messi proti Lewandowskemu?

Robert Lewandowski v prejšnji evropski sezoni, ko je Bayern v četrtfinalu izpadel proti PSG, ni mogel pomagati soigralcem. Foto: Reuters Pravila pri žrebu velevajo, da se med seboj ne morejo pomeriti klubi iz iste države, prav tako se ne morejo srečati ekipe, ki so se jeseni za točke potegovale v isti skupini. V primeru PSG je tako jasno, da se za četrtfinalno vozovnico ne bo mogel udariti z Lillom oziroma Manchester Cityjem. Bi pa vseeno lahko gledali kakšen odmeven spopad, denimo z Bayernom, Realom, Liverpoolom …

Možnosti je ogromno, ljubitelji nogometa bi zagotovo uživali, če bi se združili kroglici PSG in Bayerna. Tako bi se ponovil četrtfinalni spektakel iz prejšnje sezone, v katerem so Parižani izkoristili odsotnost Roberta Lewandowskega. Poljak je manjkal zaradi poškodbe, ki jo je staknil na reprezentančni tekmi s San Marinom, Bavarci pa so po hudem boju izpadli. Pa še to zaradi pravila o pomembnosti zadetka v gosteh (PSG je v Münchnu zmagal s 3:2, Bayern pa nato v Parizu z 1:0). V tej sezoni tega pravila ni več, v tem primeru bi se v Parizu tekma prelevila v podaljšek.

"PSG proti Bayernu? To bi bilo zanimivo. Na eni strani Messi, na drugi Lewandowski, ki bi lahko pokazal, kdo bi si najbolj zaslužil priznanje za zlato žogo," je pred žrebom za nemški Sky Sports razmišljal nekdanji nemški zvezdnik Dietmar Hamann. Priljubljeni Didi stiska pesti za Bayern, svoj matični klub, od katerega se je pri 25 letih odpravil na Otok (Liverpool, Newcastle, Manchester City …), od mogočih kandidatov, ki bi po njegovem mnenju v osmini finala povzročili največ težav Bavarcem, pa je izpostavil Chelsea in Oblakov Atletico!

Največ jih imajo Angleži

Naslov evropskega prvaka brani Chelsea, ki je pred polovico leta v velikem finalu ugnal Manchester City. Londončani so v skupini lige prvakov zaostali za Juventusom, tako da se bodo v osmini finala pomerili proti enemu izmed štirih mogočih nosilcev (Ajax, Bayern, Lille oziroma Real Madrid). Foto: Reuters Pogled na udeležence osmine finala lige prvakov je sicer nenavaden. Pred sezono bi vsi na njem pričakovali Barcelono, ki pa se ji je zalomilo. Negativno presenečenje je tudi Sevilla, ki je ostala praznih rok proti Šeškovim rdečim bikom iz Avstrije, tretjič zapored se med 16 najboljših v Evropi žal ni posrečilo uvrstiti Iličićevi Atalanti, ki pa je za razliko od slovitega AC Milan vsaj osvojila tolažilno nagrado, nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa. V njej bo nastopila tudi Borussia Dortmund, Nemci pa imajo šele drugič v zadnjih 13 letih v osmini finala le enega predstavnika. Le Bayern.

Največ predstavnikov med 16 najboljših imajo Angleži, vse štiri. V zadnjih treh sezonah smo spremljali dva "vseangleška" finala lige prvakov, Otočani bi lahko imeli veliko uspeha tudi v tej sezoni. Tri predstavnike ima Španija, pozitivno pa so presenetili Portugalci, saj sta napredovala oba lizbonska velikana (Benfica in Sporting). Po dva udeleženca imata še Francija in Italija, po enega pa poleg Nemčije še Nizozemska (Ajax je podobno kot Bayern in Liverpool v skupinskem delu zbral maksimalnih 18 točk) in, na veliko veselje severnih slovenskih sosedov, še Avstrija!

18-letni dragulj slovenskega nogometa Benjamin Šeško igra prvič v ligi prvakov, pa si je s Salzburgom že zagotovil napredovanje v izločilni del. Foto: Guliverimage

Vseh pet vodilnih, najslabše gre Villarrealu V osmini finala lige prvakov bodo nastopili prav vsi vodilni klubi v ligah petice (Bayern, PSG, Inter, Manchester City in Real Madrid), najslabše uvrstitve v domačih prvenstvih pa beležijo Juventus (6. v Italiji), Lille (11. v Franciji) in Villarreal, Iličićev krvnik za napredovanje, ki je v španskem prvenstvu trenutno šele na 13. mestu.

Mbappe do jubileja pred 23. rojstnim dnevom

Kylian Mbappe je v francoskem prvenstvu dosegel že okroglih sto zadetkov! Foto: Reuters PSG je v vedno boljši formi. V nedeljo je na derbiju 18. kroga doma ugnal Monaco (2:0), oba zadetka pa je dosegel Kylian Mbappe. Razveselil se je jubilejnega stotega zadetka v francoskem prvenstvu. 16 jih je dosegel za Monaco, 84 pa za PSG, ki se mu je pridružil leta 2017. Prihodnji teden bo dopolnil 23 let, spomladi, ko se bo odločalo o četrtfinalistih lige prvakov, pa bo v napadu združil moči z Brazilcem Neymarjem, ki bi se lahko že vrnil po poškodbi gležnja, ter dobitnikom letošnje zlate žoge Lionelom Messijem. Argentinec se za zdaj še privaja na tekme v Franciji. V ligi prvakov je na petih tekmah dosegel pet zadetkov, v francoskem prvenstvu pa je na desetih nastopih zadel v polno le enkrat, soigralce pa večkrat osrečeval z asistencami (4).

Če bi žreb združil kroglici PSG in Manchester Uniteda, bi nogometni svet prisostvoval ogromnemu spektaklu, saj bi se pomerila Messi in Cristiano Ronaldo. Portugalec, strelski rekorder lige prvakov, ki bo na tekmah osmine finala štel že 37 let, še ni rekel zadnje, po zadnjih uspešnih predstavah pod vodstvom novega trenerja rdečih vragov Ralfa Rangnicka pa ne skriva dobre volje.

Države s klubi v osmini finala: 4 – Anglija

3 – Španija

2 – Francija, Italija, Portugalska

1 – Avstrija, Nemčija, Nizozemska

Prve tekme osmine finala lige prvakov bodo 15., 16., 22. in 23. februarja, povratne pa 8., 9., 15. in 16. marca. Finale bo 28. maja v St. Peterburgu.