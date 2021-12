Kurtić proti Dancem, Zajc pa Čehom. S kom pa Petrović? O tem bo odločila Uefa.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so pari play-offa za osmino finala konferenčne lige, v kateri je v skupinskem delu nastopil tudi slovenski prvak Mura in končal tekmovanje s tremi točkami. Še zdaj pa ni jasno, kdo je v tej skupini osvojil drugo mesto. Bo to Vitesse ali Tottenham? O tem bo odločila Uefa, z omenjenim tekmecem pa bo vstopnico za osmino finala lovil Dejan Petrović (Rapid Dunaj). Nastopila bosta še dva slovenska reprezentanta. Jasmin Kurtić (PAOK) bo imel opravka z dansko, Miha Zajc (Fenerbahče) pa češko oviro.